GARMIN : Nouvelle fēnix 7 et arrivée de l’epix

C’est un grand jour pour tous les fans d’aventure ! Garmin dévoile aujourd’hui le dernier successeur dans la gamme fēnix, la fēnix 7.

Et ce n’est pas tout, la robuste fēnix possède dès à présent un pendant plus raffiné, l’epix. Ces deux montres multisports à la pointe de la technologie sont dotées des dernières innovations qui permettent aux aventuriers et aux athlètes (de haut niveau) de passer sans contrainte au niveau supérieur. Ces montres connectées possèdent un écran tactile très réactif avec des boutons de commande, fonctionnent pour certaines à l’énergie solaire, offrant ainsi une plus grande autonomie, et disposent d’une lampe de poche intégrée. L’epix se différencie principalement de la fēnix 7 grâce à son écran lumineux AMOLED.

fēnix 7 : un design performant pour les aventuriers et athlètes

Avec des applications sportives intégrées propres à l’escalade et l’alpinisme, la fēnix 7 continue de répondre aux besoins des véritables aventuriers. De même, les matériaux de haute qualité utilisés, comme le titane et le saphir, sont conçus pour résister à des conditions extrêmes.

La nouvelle montre connectée fēnix 7 est proposée en 3 tailles : les fēnix 7, 7S et 7X. Chaque taille est également disponible en édition Solar et Sapphire Solar avec Power GlassTM, offrant jusqu’à 5 semaines d’autonomie en mode smartwatch et 5 jours en mode GPS. Avec l’introduction des modèles Sapphire Solar, les utilisateurs n’ont plus à choisir entre une batterie alimentée par l’énergie solaire et un verre résistant aux rayures : l’édition Sapphire Solar offre les deux.

Les conditions de faible luminosité ne sont plus un problème grâce à la lampe de poche multi-LED intégrée à la fēnix 7X. Cette lampe de poche multifonctionnelle change la donne en matière de sport, d’aventure et de vie quotidienne. Un faisceau lumineux et large vous aide à installer votre campement ou à courir dans l’obscurité. En mode course, la lumière s’adapte à votre cadence et passe du blanc au rouge à chaque mouvement de bras, pour que vous puissiez voir et être vu.

La fēnix 7 a également reçu quelques mises à jour axées sur les performances et l’endurance :

Pour éviter l’épuisement, le nouvel outil Real-Time Stamina vous permet de surveiller et de suivre vos différents niveaux d’effort lors d’une activité de course ou de vélo.

vous permet de surveiller et de suivre vos différents niveaux d’effort lors d’une activité de course ou de vélo. Après chaque séance d’entraînement, la fonction Recovery Time Advisor vous permet de savoir quand vous êtes prêt.e pour une nouvelle séance d’entraînement intensive. Cette fonction prend même en compte l’intensité de l’entraînement et des facteurs tels que le stress, l’activité quotidienne ou encore le sommeil.

vous permet de savoir quand vous êtes prêt.e pour une nouvelle séance d’entraînement intensive. Cette fonction prend même en compte l’intensité de l’entraînement et des facteurs tels que le stress, l’activité quotidienne ou encore le sommeil. Le nouveau Visual Race Predictor prend en compte l’historique de vos courses et votre condition physique générale pour vous fournir un aperçu du processus d’entraînement et des prédictions avant la course.

prend en compte l’historique de vos courses et votre condition physique générale pour vous fournir un aperçu du processus d’entraînement et des prédictions avant la course. Les suggestions quotidiennes d’entraînement fournissent, chaque jour, des recommandations de course à pied et de cyclisme en fonction de votre charge d’entraînement actuelle et de votre statut d’entraînement.

fournissent, chaque jour, des recommandations de course à pied et de cyclisme en fonction de votre charge d’entraînement actuelle et de votre statut d’entraînement. Toutes les fonctions sportives et de santé habituelles sont également incluses, ce qui en fait la montre idéale pour une utilisation quotidienne.

L’élégante epix : votre meilleure alliée santé, style et bien-être, équipée de fonctionnalités intelligentes et d’applications accomplies

L’epix est la nouvelle homologue de la fēnix 7. Son écran AMOLED lumineux et éclatant la distingue principalement de sa soeur fēnix 7, ce qui fait d’elle la première smartwatch de sa catégorie.

Également fabriquée à partir de matériaux à la fois durables et robustes comme le saphir et le titane, cette montre multisports est aussi élégante au bureau qu’à la salle de sport. Sa large gamme de fonctions de santé et de bien-être vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour mieux scanner votre bien-être général. Avec son large éventail de suivi d’activité, de fonctions d’entraînement avancées et de notifications intelligentes, la montre connectée epix vous aide à tirer le meilleur parti de chaque instant. Et vous n’aurez pas à vous inquiéter d’être à court de batterie, car même avec son écran ultra-lumineux, l’epix dispose d’une autonomie jusqu’à 16 jours en mode smartwatch et jusqu’à 42 heures en mode GPS.

Même ceux et celles qui se sont lancé.e.s des défis sportifs ou des challenges plus difficiles trouveront la parfaite alliée dans l’epix. Que vous vous entraîniez pour une course de courte ou longue distance, l’epix vous préparera pour le jour J grâce à des plans d’entraînement personnalisés Garmin Coach, complétés par un entraîneur personnel virtuel gratuit pour une motivation supplémentaire. Pour ceux et celles qui veulent aller encore plus loin, il existe des fonctions d’entraînement avancées comme PacePro™, qui fournit un guidage dynamique du rythme ajusté à la difficulté, et Real-Time Stamina. Vous vous entraînerez toujours l’esprit tranquille car grâce à des fonctionnalités intelligentes comme le stockage de musique, la détection d’aide et d’accident et Garmin Pay™, vous resterez connecté à tout moment.

Fonctionnalités communes aux modèles fēnix 7 et epix

Écran tactile et commandes à boutons : les nouveaux écrans tactiles ultra-réactifs permettent d’accéder rapidement aux fonctions essentielles, en plus des commandes à boutons dédiées.

Surveillance de la santé : sondez mieux votre corps grâce à la surveillance du pouls, au capteur Pulse Ox, à la surveillance avancée du sommeil, à l’endurance en temps réel et bien plus encore.

: sondez mieux votre corps grâce à la surveillance du pouls, au capteur Pulse Ox, à la surveillance avancée du sommeil, à l’endurance en temps réel et bien plus encore. Navigation supérieure : en déplacement ? Grâce aux cartes multicontinentales TopActive et le multi-GNSS du modèle Sapphire, vous connaissez le monde comme votre poche. Les skieurs peuvent par exemple dévaler les pistes grâce aux cartes SkiView™ mises à jour, avec de nouvelles données de mesure et un aperçu amélioré de l’activité.

: en déplacement ? Grâce aux cartes multicontinentales TopActive et le multi-GNSS du modèle Sapphire, vous connaissez le monde comme votre poche. Les skieurs peuvent par exemple dévaler les pistes grâce aux cartes SkiView™ mises à jour, avec de nouvelles données de mesure et un aperçu amélioré de l’activité. Applications sportives : profils d’activité préchargés pour le trail, la musculation, la course à pied, le vélo, le yoga et bien plus encore.

: profils d’activité préchargés pour le trail, la musculation, la course à pied, le vélo, le yoga et bien plus encore. Notifications intelligentes : recevez des e-mails, des messages et des notifications directement sur votre smartwatch lorsqu’elle est associée à un appareil compatible.

: recevez des e-mails, des messages et des notifications directement sur votre smartwatch lorsqu’elle est associée à un appareil compatible. L’endurance en temps réel : cette fontionnalité suit votre effort pendant l’activité et vous aide à éviter l’épuisement.

: cette fontionnalité suit votre effort pendant l’activité et vous aide à éviter l’épuisement. Stockage de la musique : téléchargez des chansons ou des listes de lecture 1 , y compris celles provenant de services musicaux tiers. Spotify®, Amazon Music et Deezer sont préchargés via le nouveau Connect IQ™ Store On Device. Avec Connect IQ Store On Device, vous pouvez découvrir des applications recommandées et les installer par Wi-Fi directement depuis la montre, sans avoir besoin d’un téléphone.

: téléchargez des chansons ou des listes de lecture , y compris celles provenant de services musicaux tiers. Spotify®, Amazon Music et Deezer sont préchargés via le nouveau Connect IQ™ Store On Device. Avec Connect IQ Store On Device, vous pouvez découvrir des applications recommandées et les installer par Wi-Fi directement depuis la montre, sans avoir besoin d’un téléphone. Sécurité et suivi : les fonctions d’aide et de détection des accidents (lors de certaines activités en plein air) envoient un message avec votre localisation en temps réel (si disponible) aux contacts d’urgence.

: les fonctions d’aide et de détection des accidents (lors de certaines activités en plein air) envoient un message avec votre localisation en temps réel (si disponible) aux contacts d’urgence. Garmin Pay™ : paiement sans contact qui vous permet de laisser votre argent et vos cartes à la maison pour des transactions rapides et sans contact.

Prix et disponibilité

La série fēnix 7 comprend les fēnix 7S, fēnix 7 et fēnix 7X, avec des options pour les éditions standard (non solaire), solaire et solaire Sapphire, et est proposée à un prix de base de 699,99 €. La smartwatch epix, quant à elle, est désormais disponible en plusieurs modèles à partir de 899,99 €. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Garmin.com.