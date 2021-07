Prêt pour la rentrée ? 10 incontournables pour chaque étudiant !

1) Des affaires d’école personnalisées

Donnez une touche personnelle à vos fournitures scolaires avec le Cricut Maker 3. Cette machine de découpe intelligente personnalise en un tournemain votre boîte à tartine, sac à dos et vos classeurs. Pour les enseignants également, ce caméléon créatif est une véritable bouée de sauvetage. Il vous aide à vous organiser, et vous pouvez même l’utiliser pour décorer votre local de classe avec des stickers muraux d’une taille pouvant aller jusqu’à 3,6 m ! Le bricolage devient plus amusant encore avec cet accessoire incontournable pour les élèves comme pour les enseignants. Attention, on y devient vite accro !

Cricut Maker 3: €449,99

2) Prêt pour la fête

Envie de faire la fête ? Cette enceinte emplit chaque pièce d’un son parfait. Profitez partout de votre musique grâce à son format compact pratique, depuis votre kot jusqu’à la cour de l’école. Ses autres atouts sont son design durable, son autonomie de batterie (16 heures !) et la bandoulière « multiway » pratique qui vous permet de pendre l’enceinte n’importe où, à un porte-manteau comme à un sac à dos.

Sony n’a pas non plus oublié la facilité d’utilisation. Fini les câbles et les réglages compliqués. Grâce à la technologie Bluetooth la plus récente, cette XB13 se connecte en un clin d’œil à votre smartphone ou tablette. Pour un son encore plus puissant, connectez deux enceintes l’une à l’autre. Plaisir d’écoute infini garanti !

Sony SRS-XB13 : 60 € – disponible en six couleurs : noir, bleu, taupe, rose corail, bleu poudré et jaune citron.

3) Profiter de la musique sans être dérangé

Avec ce casque puissant de Sony, profitez d’un son puissant où que vous soyez. Vos colocataires bruyants et les bruits ambiants ne viendront pas gâcher votre plaisir. La fonction Noise Cancelling bien pratique élimine tous les bruits gênants. Vous déterminez dorénavant quels bruits vous entendez ou non, et ce toute la journée. Avec son autonomie de batterie de 35 heures, vous ne vous retrouverez plus jamais sans musique.

Sony WH-CH710N : 150 € – disponible en blanc, bleu et noir

4) Imprimer pour une bouchée de pain

Des cartouches d’encre qui fondent comme neige au soleil ou des visites coûteuses au magasin d’impression ? Avec la dernière génération d’imprimantes EcoTank d’Epson, tout cela appartient au passé. Désormais, vous pouvez imprimer vos dossiers volumineux vous-même. Cette imprimante compacte surpuissante possède des flacons d’encre économiques permettant d’imprimer des milliers de pages et faciles à remplir : pour diminuer vos coûts d’impression de 90 %. Un véritable sauveur, facile à connecter à votre smartphone, tablette ou ordinateur grâce à l’appli Epson iPrint.

Epson ET-4700 : 399 €

5) Un aide-cerveau dans la poche

La méditation augmente la capacité de concentration et favorise le développement cérébral. C’est scientifiquement prouvé ! Besoin d’un petit coup de pouce mental ? Petit Bambou rend la méditation accessible à tous, partout et n’importe quand. Outre les programmes de méditation que les enfants à partir de quatre ans peuvent utiliser en classe ou avec leurs parents, la plus grande application de méditation européenne propose désormais aussi un programme conçu spécialement pour les adolescents et étudiants.

Appli Petit Bambou : 4,99 € par mois pour un abonnement annuel

6) Smartphone avantageux

L’OPPO A74 est un smartphone abordable et ultraléger qui n’a rien à envier à ses concurrents coûteux sur le plan technologique. Doté d’un scanner d’empreintes digitales pratique, d’un magnifique écran OLED de 6,43 pouces, d’une caméra ultrarapide et d’une grande capacité de mémoire vive (6 Go) et de stockage (128 Go), ce concentré de puissance et de style a tout ce qu’il faut pour satisfaire l’étudiant le plus exigeant !

OPPO A74 : 229 €

7) Restez hydraté

Une bouteille qui garde les boissons chaudes pendant 12 heures et les boissons fraîches pendant 24 heures ? Découvrez la Sip&GO Plus, votre meilleure alliée à l’école, pour le sport ou en vacances. Une bouteille pour toute la vie ! 100 % sans plastique, en acier inoxydable durable et disponible en argenté ou bleu foncé.

SipWell Sip&GO: €14,99

8) Protégez vos données

À l’ère du numérique, vous appareils mobiles donnent accès à une grande partie de votre vie. Ne laissez aucune chance aux malwares, aux hackers et aux voleurs d’identité et protégez vos appareils et vos données avec les bonnes armes. L’application performante Sophos Home s’installe en un clin d’œil et ne s’encombre pas d’extensions ni de publicités externes tout en restant parfaitement abordable. Pour commencer l’année académique en toute sérénité.

Sophos Home : 37,45 € (abonnement de 1 an)

9) Souris à charge rapide

Connecter sa souris à l’ordinateur avec un fil, c’est vraiment d’un autre âge. Les souris sans fil sont tellement plus ergonomiques ! Quand vous en aurez essayé une, vous ne voudrez plus jamais vous en passer. Avec le câble USB-C fourni, cette souris Dell Premier est prête pour toute une journée de travail en deux minutes à peine. Après trois heures de charge, vous ne devrez plus vous soucier de la batterie pendant six mois. Pratique !

Dell MS7421W : 61,17 €

10) Un ordinateur portable écologique et polyvalent

Le nouvel Inspiron 14, ultrafin, est parfait pour la vie agitée des étudiants. Grâce à sa longue autonomie, emmenez-le dans votre coffee shop favori après votre journée de cours pour continuer à travailler. La circulation d’air adaptative garde votre ordinateur frais même après des heures d’utilisation. La connexion wi-fi stable, l’écran large impressionnant et le boîtier fin de 14 pouces vous séduiront également. Le petit plus : pour toutes les parties peintes, les nouveaux ordinateurs portables Inspiron utilisent des peintures écologiques à base d’eau.

L’ordinateur portable Inspiron 14 : À partir de 729 €