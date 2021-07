5 activités qui permettent de lutter contre le stress

Pour nos lointains ancêtres, le stress était avant tout une réaction de survie. Il était donc extrêmement utile pendant de courtes périodes, lorsque leur vie était menacée. Cependant, une fois le danger écarté, leur niveau de stress diminuait instantanément. Ce n’est plus le cas désormais : en effet, nos modes de vie ont énormément changé et nous sommes assaillis de facteurs de stress au quotidien. Embouteillages, travail, vie de famille, nous sommes ainsi sans arrêt stimulés, du matin au soir, par de nombreuses obligations. Il est donc ainsi particulièrement difficile de trouver le temps nécessaire pour se détendre ou pour lâcher prise. Rien d’étonnant de voir ainsi le marché du bien-être fleurir dans nos sociétés !

Le stress induit une surproduction de certaines hormones, comme le cortisol, qui, sur le long terme, peut avoir de lourdes conséquences sur la santé (physique ou mentale). Dépression, hypertension artérielle ou encore maladies cardiovasculaires font partie de ces effets négatifs. Cependant, sachez qu’il est tout à fait possible de réduire son taux de stress grâce à des activités simples, à la portée de tous, et qui ont prouvé leur efficacité scientifiquement !

L’activité physique

Lorsqu’on pense à l’activité physique, on a tout de suite à l’esprit l’idée de contrainte, de salles de sport, de souffrance ou de discipline. Or, il ne s’agit pas de cela ! En effet, l’activité physique peut rassembler des domaines et des exercices très différents : marcher, faire le ménage, danser sur votre musique favorite, nager, se déplacer à vélo, jardiner, etc. L’important est de bouger son corps, car c’est le meilleur moyen de produire des endorphines. Autre idée : vous pouvez secouer votre corps et l’agiter, lorsque vous vous sentez trop anxieux. Cette technique est bien connue des animaux, qui en cas de stress aigu se mettent à trembler pour libérer tout leur stress, et ainsi, repartir sereinement dès qu’ils ne se sentent plus en danger. Sortir dans la nature est également très bénéfique et de nombreuses études ont prouvé l’efficacité des balades en forêt pour se détendre. Enfin, si vous le souhaitez, il existe des montres connectées spécialement conçues pour vous aider à lutter contre le stress !

Le sommeil

Le sommeil et le stress sont intimement liés : moins vous dormez, moins vous serez équipé pour pouvoir gérer le stress du quotidien, et plus vous serez stressé ! C’est un cercle vicieux particulièrement fâcheux et c’est pourquoi il est extrêmement important de dormir entre 7 et 9h par nuit pour assurer à votre corps et à votre esprit de pouvoir se régénérer correctement. Si vous avez du mal à dormir, sachez qu’il existe de nombreuses astuces pour améliorer la qualité de votre sommeil. Tout d’abord, mettez une alarme le soir qui vous indiquera l’heure à laquelle il faut aller vous coucher. Éloignez-vous des écrans et prévoyez une heure de lecture ou de musique relaxante avant l’endormissement. Enfin, tamisez vos lumières et, si vous le souhaitez, initiez-vous à la méditation avec une application dédiée.

Les jeux

Les jeux sont un excellent moyen de baisser votre niveau de stress : qu’il s’agisse de jeux vidéo ou de jeux de société avec des amis, ils favorisent l’imagination et le lâcher-prise. En effet, ils invitent à une immersion dans des mondes imaginaires et à se concentrer sur autre chose que nos tracas du quotidien. Il existe de nombreux jeux en ligne : du blackjack sur Betway au monde ouvert de World of Warcraft, il y en a pour tous les goûts !

Le rire

Le stress et le rire ne font pas bon ménage : en effet, il est rare de se sentir anxieux lorsqu’on rit à pleines dents ! Cela peut paraître être un moyen plutôt insolite, cependant, la science a fait de nombreuses études sur le phénomène. En effet, le rire est excellent pour la santé et permet d’abaisser les niveaux de stress, de détendre les muscles et sur le long terme, il améliorerait même le système immunitaire et l’humeur générale ! Comparé au divertissement pur (comme regarder la télévision ou lire), rire est donc un meilleur moyen de décompresser et de se détendre. Alors, pourquoi ne pas regarder un spectacle drôle ou un film comique de temps en temps ?

L’organisation

De manière générale, on est particulièrement stressés lorsqu’on se sent submergés. Plus les tâches s’accumulent, plus les délais se raccourcissent, plus on devient anxieux ! C’est pourquoi connaître quelques techniques d’organisation peut être extrêmement bénéfique pour éviter l’effet de charge mentale, au travail comme en famille, et se décharger de certains facteurs de stress du quotidien. N’hésitez pas à dresser des listes des choses à faire, pour ne plus rien oublier, ou encore à prioriser les tâches les plus importantes. Plus vous organiserez vos journées, plus grande sera la sérénité !