Google et Amazon sont les marques les plus imitées devant Apple

Les chercheurs de Check Point ont publié leur rapport sur le phishing détournant des marques au second trimestre. Le rapport décrit les dernières tendances du phishing de détournement de marque, un terme utilisé pour décrire l’imitation d’un site web officiel d’une marque connue par un pirate à l’aide d’un domaine ou d’une URL similaire.

Les pirates utilisent différentes méthodes pour envoyer des liens vers des sites web trompeurs, redirigeant les utilisateurs au cours de leur navigation sur le web. L’intention des pirates est généralement de voler des identifiants, des informations personnelles ou des informations de paiement. Le rapport couvre les mois d’avril, mai et juin 2020.

Google et Amazon en tête, Apple relégué

Google et Amazon étaient les marques les plus imitées dans les tentatives de phishing, tandis qu’Apple (la marque la plus détournée au premier trimestre) est passée de la première place au premier trimestre à la 7e place. Le nombre total de détections de tentatives de phishing détournant une marque reste stable par rapport au premier trimestre 2020. Les 10 principales marques classées en fonction de leur présence dans les événements de phishing détournant des marques au cours du second trimestre 2020 sont :

1. Google (13 %)

2. Amazon (13 %)

3. WhatsApp (9 %)

4. Facebook (9 %)

5. Microsoft (7 %)

6. Outlook (3 %)

7. Apple (2 %)

8. Netflix (2 %)

9. Huawei (2 %)

10. PayPal (2 %)

Le phishing par email connaît une forte croissance

Les tentatives de phishing par email étaient les plus fréquentes, après les tentatives via le web, par rapport au premier trimestre où les tentatives de phishing par email étaient en troisième position. La raison de ce changement pourrait être l’assouplissement des restrictions liées à Covid-19, qui a vu la réouverture des entreprises et le retour des salariés sur leur lieu de travail. Représentant près d’un quart (24 %) de toutes les attaques de phishing, le phishing par email ciblait Microsoft, Outlook et Unicredit, dans cet ordre.

Facebook, le piège du phishing mobile

Près de 15 % des attaques de phishing ciblent des téléphones mobiles. Facebook, WhatsApp et PayPal sont les marques les plus imitées sur mobile, dans cet ordre.

Exemple : Fausse page de connexion iCloud qui cherche à voler des identifiants

Fin juin, des chercheurs de Check Point ont découvert un site web frauduleux qui tentait d’imiter la page de connexion des services en ligne d’Apple iCloud. Le but de ce site web (exemple ci-dessous) est d’essayer de voler les identifiants de connexion iCloud via le nom de domaine « account-icloud[.]com ». Le domaine était actif pour la première fois fin juin 2020, avec l’adresse IP 37.140.192.154 située en Russie.