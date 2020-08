Samsung présente la nouvelle Dolby Atmos Cinematic Soundbar 9.1.4-channel, un concentré d’élégance

Samsung présente deux nouvelles barres de son Cinematic, la HW-Q950T et la HW-Q900T. Ces deux nouveautés complètent la gamme de barres de son 2020 de la série Cinematic Q. La HW-Q950T est une barre de son 9.1.4-channel, qui propose le nombre maximal de canaux pour un système home cinéma.

Dotée d’un son puissant et d’un ensemble sans fil de haut-parleurs verticaux surround et d’un subwoofer, cette barre de son vous garantit une expérience home cinéma à vous couper le souffle. La HW-Q900T prend en charge un système 7.1.2-channels avec une barre de son et un subwoofer. Par rapport à sa devancière, la HW-Q90R, la HW-Q950T dispose de deux canaux supplémentaires à gauche et à droite. Le son a ainsi davantage de liberté pour se déplacer dans l’espace au gré de l’action de votre film. Pour une expérience visuelle plus vraie que nature…

Q-Symphony pour une combinaison unique avec QLED TV

Les barres de son HW-Q950T et HW-Q900T prennent en charge Dolby Atmos et DTS:X, pour un son sublime tous azimuts. Ces barres de son disposent des interfaces HDMI eARC afin de pouvoir lire tous les formats audio bitstream avancés. Si vous connectez ces barres de son à un téléviseur Samsung QLED-TV de 2020, Q-Symphony améliore votre expérience sonore en permettant aux haut-parleurs supérieurs de votre QLED TV de fonctionner en toute transparence et en totale harmonie avec la barre de son. Pour une expérience acoustique unique !

Design élégant

Samsung a non seulement apporté des améliorations en matière de son, mais également en matière de conception produit de ses nouvelles barres de son. Par rapport aux modèles de l’année précédente, Samsung a réduit la hauteur des deux barres de son de 69,5 mm pour qu’elles s’adaptent parfaitement à la télévision. Revêtues de tissus Kvadrat, les barres de son arborent un look premium et proposent une pénétration sonore optimale.

« Pour le développement de ce son multidimensionnel, Samsung a collaboré avec le Samsung Audio Lab en Californie, » explique Tonnie van Schijndel, Senior Marketing Manager TV & Audio chez Samsung Benelux. Outre l’amélioration de la qualité sonore, nous nous sommes attachés à une conception plus raffinée en utilisant des tissus respectueux de l’environnement fabriqués par la marque premium danoise Kvadrat. »

Tap and play

Ces deux nouveaux modèles disposent d’une connexion Wifi et SmartThings, afin de pouvoir écouter plus facilement vos musiques préférées via Spotify Connect, Deezer ou Tuneln. Même lorsque votre téléviseur est éteint. Avec la fonction Tap Sound, une simple pression vous permet d’écouter la musique de votre smartphone directement sur la barre de son.

Disponibilité

Ces barres de son seront disponibles en Belgique à partir du mois d’août. Le prix de vente conseillé de la HW-Q950T est de 1.499,- euros et de 999,- euros pour la HW-Q900T.