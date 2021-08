Nuki effectue une levée de fonds de plus de 20 millions d’euros !

Nuki Home Solutions GmbH, entreprise spécialisée dans les solutions d’accès intelligent, annonce la clôture d’un nouveau tour de financement. Le nouvel investisseur, Cipio Partners, détient une participation minoritaire dans l’entreprise Nuki. Les investisseurs existants, Up to Eleven, Fortuna et Venta participent également à ce nouvel investissement. Allegion PLC cesse d’être actionnaire mais reste néanmoins un partenaire stratégique.

Leader du marché de l’accès intelligent

La société Nuki Home Solutions, basée à Graz, est le principal fournisseur de solutions d’accès intelligent et pour la rénovation en Europe. Cette entreprise en plein essor a pour objectif de révolutionner l’accès aux logements. Le produit phare est la Nuki Smart Lock 2.0, une serrure de porte électronique. Grâce à l’application pour smartphone Nuki et aux diverses possibilités d’intégration dans de célèbres systèmes pour maisons connectées, Nuki offre à ses utilisateurs un niveau de confort et de sécurité optimal en matière de portes. Avec le Nuki Opener, un autre produit phare de la gamme, les portes d’entrée des immeubles d’habitation peuvent être ouvertes via l’interphone à l’aide d’un smartphone. De plus, Nuki propose une gamme d’accessoires, comme le Keypad et le Fob, qui permettent un accès sans smartphone.

Arrivée d’un nouvel investisseur

Cipio Partners est une société leader de gestion d’investissements et de conseil spécialisée dans le capital-développement européen et les rachats de minoritaires pour les entreprises du secteur des technologies.

« Le marché́ de la maison connectée suscite actuellement de nombreux investissements. Nous pensons que Nuki, grâce à sa gamme de produits de pointe, la valeur ajoutée évidente pour les utilisateurs, sa stratégie commerciale multicanal et ses revenus déjà̀ conséquents, représente l’un des investissements les plus prometteurs dans ce secteur », affirme Alexander Brand, Associé Gérant de Cipio Partners.

Martin Pansy, Cofondateur et PDG de Nuki Home Solutions GmbH, explique : « Le marché́ de l’accès connecté croît de manière exponentielle. Je suis fier que nous puissions faire avancer ces évolutions de manière significative en tant que leader du marché́ en Europe. Grâce à cette levée de fonds, nous pouvons continuer à mettre en avant notre vision de la révolution de l’accès aux logements »

Renforcement de la position de leader

Depuis le lancement de Nuki en 2016, l’entreprise s’est imposée comme le leader du marché des solutions d’accès intelligents et de rénovation en Europe. « Le potentiel disponible sur le marché́ est énorme : la numérisation des clés et serrures n’en est qu’à ses débuts. Grâce au développement continu de nos produits et circuits de distribution, nous allons conquérir de nouveaux segments passionnants pour Nuki à l’avenir », déclare Martin Pansy à propos des projets de développement du marché de l’entreprise. Nuki a récemment présenté la Smart Door, qui intègre toutes les fonctionnalités de Nuki directement dans la porte dans le cadre du programme Works with Nuki. À partir de l’automne 2021, la technologie intelligente testée et éprouvée de Nuki sera disponible sous forme de kit à intégrer directement dans une porte motorisée, pour les nouveaux bâtiments et les projets de rénovation.

D’autres investissements prévus

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Nuki va plus que doubler son équipe, qui compte actuellement 100 employés, au cours des prochaines années. Rien qu’au siège de l’entreprise à Graz, 10 millions d’euros doivent être investis dans la conception de nouveaux produits et nouvelles technologies.

A propos de Cipio Partners

Cipio Partners a été fondée en 2003 et est une entreprise de gestion d’investissements et de conseils de premier plan spécialisée dans le capital de croissance européen et les rachats minoritaires d’entreprises du secteur des technologies. Cipio Partners cible des entreprises du secteur des technologies dans leur phase de croissance réalisant un chiffre d’affaires compris entre 10 et 50 millions d’euros et procède à des investissements de départ compris entre 3 et 10 millions d’euros. Cipio Partners exerce son activité au niveau européen avec des bureaux à Luxembourg et à Munich. Retrouvez plus d’informations sur www.cipiopartners.com.