Konyks : Le smart home pour tous disponible en Belgique !

Avec l’arrivée des assistants vocaux de Google et Amazon, le smart home se démocratise enfin en devenant simple à installer et à utiliser. Konyks, jeune marque française, s’est fixé pour objectif de proposer tous les appareils nécessaires pour rendre la maison intelligente et se simplifier la vie, notamment par une installation et une utilisation des plus simples.

Simple et pratique

Tous les appareils Konyks se pilotent à l’aide d’une seule application gratuite et très simple. Ils sont également compatibles avec Google Home et Amazon Alexa pour se piloter à la voix. Pour cela, il suffit de jumeler l’application avec celle de l’assistant vocal. L’installation d’un appareil se fait en quelques secondes et ne nécessite aucune connaissance particulière, il suffit de le brancher au courant et de suivre les instructions de l’application pour le relier au réseau Wi-Fi domestique. Chaque appareil Konyks fonctionne en Wi-Fi et peut donc s’utiliser indépendamment d’un autre. Il ne nécessite rien d‘autre qu’un réseau Wi-Fi domestique déjà généralisé dans les foyers par les box Internet des opérateurs.

La maison intelligente

Si chaque appareil peut se piloter à la voix, l’application Konyks permet de créer des automatisations qui simplifient la vie au quotidien. Grâce au détecteur d’ouverture, la lumière du dressing s’allume en ouvrant la porte ou le chauffage se coupe quand une fenêtre est ouverte. Grâce à la programmation horaire, l’arrosage se déclenche le matin ou le Wi-Fi se coupe dans la chambre des enfants à 22 heures. De même, il est possible de piloter sa maison à distance, par exemple pour allumer le chauffage en rentrant de week-end. En regroupant les appareils, il est également possible de contrôler la maison à la voix, par exemple pour éteindre toutes les lumières par une commande vocale en allant se coucher. L’application permet même de gérer les pièces ensemble ou séparées. Tout cela se met en place très simplement en suivant les instructions de l’application.

Les incontournables de la gamme Konyks ?

Prise connectée Priska + Mini

Produit star de Konyks, cette prise miniature connecte simplement tout appareil électrique, même le plus consommateur en énergie, puisqu’elle supporte 3 500 W. Elle offre de multiples possibilités de programmation et l’application renseigne sur la consommation réelle, avec un historique sur 1 an. Cela permet de réaliser des économies d’énergie substantielles en optimisant l’usage et les horaires.

Prix : 24,90 €

Ampoule connectée Antalya A70

Pour obtenir un éclairage connecté en quelques minutes, la solution la plus évidente est de remplacer l’ampoule directement. L’Antalya A70 est une ampoule LED à culot E27 de forte puissance avec 10 W, équivalent à 90 W en incandescence. Economique et écologique, elle sait tout faire. On peut opter pour du blanc ou la couleur de son choix, régler précisément la luminosité, le tout très simplement via l’application ou par commande vocale. Les 16 millions de couleurs disponibles offrent des possibilités infinies pour un éclairage personnalisé.

Prix : 19.90 €

Caméra de surveillance Camini Max

Reliée en Wi-Fi, la caméra Camini Max permet de surveiller ce qu’il se passe chez soi quand on n’y est pas. Gros atout, elle est dotée d’un mode vie privée qui permet en 1 clic de cacher l’objectif de la caméra et de couper le microphone afin de garantir votre intimité. La Camini Max est motorisée et peut ainsi suivre un sujet automatiquement sur 355°, soit pratiquement tout autour. Quand un mouvement est détecté, on peut choisir de recevoir une notification sur son smartphone et de voir ce qui se passe directement dans l’application. La caméra peut aussi enregistrer ce qu’elle voit sur une carte micro-SD. La qualité de la vidéo est excellente en Full-HD avec une vision de nuit jusqu’à 10 mètres. Compatible avec les assistants vocaux, on peut envoyer l’image par ordre vocal sur un Amazon Echo Show, un Google Nest Hub ou sur un appareil Chromecast.

Prix : 59.90€

Une large gamme pour tout connecter

Outre les prises, les ampoules et les caméras, Konyks propose aussi la multiprise Polyco pour connecter jusqu’à quatre appareils que l’on peut commander individuellement à distance, la prise extérieure Pluviose pour le jardin ou la terrasse et l’interrupteur mural Interi Max qui remplace avantageusement un modèle traditionnel pour piloter l’éclairage par le smartphone. On retrouve également dans la gamme : Vollo Max, l’interrupteur pour volets roulants, Dallas, le ruban LED connecté, Antalya E14, l’ampoule en mode chevet ou encore la dernière nouveauté, Priska Duo, la prise double connectée.

Konyks dans les boutiques Orange Belgium

Pour la Belgique, Konyks est fier d’annoncer la conclusion d’un accord de distribution avec Orange Belgium qui a été séduit par la simplicité et la pertinence des appareils connectés de la marque française. Orange Belgium distribuera notamment les produits Antalya A70, Priska+ Mini et Camini Max dans toutes les boutiques en Belgique.

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer de Orange Belgium commente “nous croyons fermement à l’intérêt d’apporter une technologie pertinente à un prix équitable aux clients, sans les enfermer dans des environnements fermés. Notre offre Smart Home est un excellent moyen de rendre ces types de nouveaux appareils accessibles à un public plus large”

Par ailleurs des accords de distribution sont en cours de discussion avec d’autres enseignes, et, bien entendu, les produits Konyks sont également disponibles en ligne, sur Amazon et sur la boutique www.konyks.com.