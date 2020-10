Xiaomi ouvre son premier magasin physique au Benelux

Xiaomi annonce aujourd’hui que son premier Mi Store physique au Benelux ouvrira ses portes le vendredi 2 octobre à midi. Le magasin est situé Korte Lijnbaan 11 à Rotterdam, dans le quartier commerçant de la ville.

L’ouverture du premier Mi Store à Rotterdam s’inscrit dans la stratégie de Xiaomi, qui consiste à combiner les ventes en ligne avec l’expérience hors ligne d’un magasin physique. Le Mi Store offre aux fans et aux clients de Mi l’opportunité de découvrir par eux-mêmes l’éventail de smartphones ainsi que les écosystèmes et produits intelligents de Xiaomi.

Sur 510 mètres carrés, le Mi Store réunit pour la première fois au Benelux la gamme complète de smartphones et les produits de l’écosystème. En outre, les consommateurs peuvent s’adresser à l’équipe du Mi Store pour bénéficier de conseils et de services. Plusieurs smartphones sont présentés dans le magasin, notamment la série Redmi Note, la toute nouvelle série Mi 10T et le nouveau smartphone POCO X3 NFC. Outre les smartphones, différents wearables, outils de cuisine et produits de soins sont exposés.

L’ouverture du premier Mi Store est une étape importante pour Xiaomi Benelux. Ou Wen, Head of Western Europe chez Xiaomi, déclare : « Le Benelux est une puissance économique et un précurseur en matière d’image de marque. La région est une priorité pour nous en Europe occidentale, qui à son tour est prioritaire dans notre expansion mondiale. Le Benelux a un pouvoir d’achat relativement élevé et un potentiel haut de gamme énorme, ce qui en fait un terrain d’essai idéal pour Xiaomi afin d’accroître encore la notoriété de sa marque. »

Xiaomi s’est implanté au Benelux en 2019 avec un bureau local à Amsterdam. En janvier 2020, Xiaomi a établi un de ses sièges d’Europe occidentale dans le centre technologique de La Haye.

Les visiteurs du Mi Store de Rotterdam constateront immédiatement que Xiaomi est plus qu’une simple marque de smartphone. L’éventail des différentes solutions technologiques correspond à la mission de Xiaomi, à savoir de mettre la technologie à la disposition de tous, à un prix accessible.