Samsung dévoile l’avenir des smartphones avec les Galaxy Z Fold3 5G et Galaxy Z Flip3 5G

Avec les Galaxy Z Fold3 5G et Galaxy Z Flip3 5G, Samsung entame un nouveau chapitre de l’histoire des smartphones pliables révolutionnaires. Plus durable, la troisième génération du Galaxy Z propose une expérience de pliage optimisée. Ces smartphones répondent donc parfaitement aux souhaits des utilisateurs et des inconditionnels de la famille Galaxy Z. Forts d’un design emblématique et de fonctions de divertissement exceptionnelles, les Z Flip3 et Z Fold3 sont les clés à de nouvelles façons uniques de travailler et de se détendre.

Avec son écran Infinity Flex Display continu de 7,6 pouces et le tout premier S Pen sur un smartphone pliable, le Z Fold3 est l’appareil parfait pour le multitâche. Le Z Flip3 est la réponse parfaite pour celles et ceux qui recherchent fonctionnalité tout en ayant du style. Le design fin et compact du Z Flip3 se glisse facilement dans votre poche, tandis que les fonctions améliorées de l’appareil photo et un Cover Screen plus grand garantissent une expérience optimale.

« Ce n’est pas la première fois que Samsung démontre que le champ des possibles des smartphones pliables est bien plus large. La flexibilité et la polyvalence des Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 sont exactement les qualités dont nous avons besoin dans le monde effréné dans lequel nous vivons, » a déclaré Davy Moons, Marketing Manager mobile chez Samsung Belgique. « En tant que pionnier et leader du marché des smartphones pliables, nous dévoilons aujourd’hui de nouvelles possibilités avec les Z Fold3 et Z Flip3. Les technologies améliorées vous donnent accès à de nouvelles façons de profiter, d’être productif et de vous détendre, le tout grâce à un écosystème fondé sur l’ouverture et l’innovation. »

Technique évoluée et classe durable

Les smartphones pliables de Samsung sont conçus pour durer. Pour la première fois dans la série Galaxy Z, le Fold3 et le Z Flip3 présentent un indice de résistance à l’eau de IPX8. Donc pas de problème si vous vous retrouvez soudainement sous une pluie battante. De plus, tous deux sont fabriqués en aluminium Armor, l’aluminium le plus résistant jamais utilisé pour un smartphone Galaxy, et dotés du revêtement Corning® Gorilla® Glass Victus™. L’appareil est donc résistant aux rayures et ne craint pas les chocs, si vous le faites tomber par mégarde par exemple. Grâce à la nouvelle couche de protection en PET et au protecteur d’écran optimisé, l’écran principal est 80 % plus résistant que les modèles précédents.

Sur les nouveaux smartphones pliables, la Hideaway Hinge, la charnière introduite sur le premier Galaxy Z Flip en 2020, offre une expérience utilisateur unique. Le mode Flex vous permet d’utiliser l’appareil sous n’importe quel angle. La technologie Sweeper améliorée comporte des poils plus courts et empêche la poussière et d’autres particules de pénétrer dans la charnière Hideaway, en dépit de son design fin. Des tests intensifs réalisés sous la supervision du Bureau Veritas montrent que les Z Fold3 et Z Flip3 peuvent être pliés 200 000 fois sans aucun problème. Les deux smartphones sont équipés des derniers AP 5nm et de la 5G.

Galaxy Z Fold3 5G : productivité et divertissement ultimes

Déployez le Z Fold3 et découvrez le nec plus ultra du divertissement. Avec l’écran Infinity Flex de 7,6 pouces, vous profiterez d’une vue ininterrompue jusque dans les moindres détails, grâce au Under Display Camera. L’image est également 29 % plus lumineuse et consomme moins d’énergie grâce à la technologie d’affichage Eco². Le défilement est également fluide grâce au refresh rate variable de 120 Hz sur l’écran principal et l’écran de couverture.

Populaire depuis des années sur la série Note, le stylo S Pen fait ses débuts en version pliable sur le Z Fold3. C’est une excellente nouvelle pour tous les adeptes du multitâche. Vous pouvez facilement prendre des notes sur le grand écran principal pendant un appel vidéo ou vérifier votre check-list tout en parcourant vos e-mails. Deux options seront disponibles : le S Pen Fold Edition et le S Pen Pro. Tous deux sont équipés d’une pointe qui se rétracte lorsqu’on appuie trop fort. Ainsi, vous n’avez pas à craindre d’endommager l’écran.

Le Z Fold3 dispose également d’un mode Flex amélioré qui vous permet aussi de faire plus de choses à la fois, comme un appel vidéo sur l’écran supérieur tout en consultant vos notes en dessous. Et la fenêtre Multi-Active améliorée facilite encore plus le multitâche sur le grand écran. App Pair est également amélioré. Idéal pour créer des raccourcis vers vos applis préférées afin de pouvoir les ouvrir de la même manière par la suite. La nouvelle Taskbar vous permet de passer rapidement d’une appli à l’autre sans avoir à revenir à l’écran d’accueil.

Le Z Fold3 est mince, fin et léger, bref il est le compagnon parfait en déplacement. Ce smartphone pliable sera disponible en Phantom Black, Phantom Green et Phantom Silver.

Galaxy Z Flip3 5G : l’équilibre idéal entre style, fonctionnalité et divertissement

Le Z Flip3 combine des options de couleurs supplémentaires avec un design fin et des fonctions haut de gamme. Il se décline en quatre couleurs, à savoir Cream, Green, Lavender et Phantom Black, tandis que de nouveaux supports bagues et cordons élégants permettent de tenir et de plier facilement le téléphone. D’autres couleurs sont disponibles sur samsung.com, comme Gray, Pink et White.

Restylé, l’écran de couverture ou Cover Screen est quatre fois plus grand. Il est ainsi beaucoup plus facile de vérifier les notifications et les messages sans avoir à ouvrir le Z Flip3. Consultez votre agenda, la météo et comptez vos pas quotidiens grâce aux nouveaux widgets de l’écran de couverture. Vous pouvez aussi facilement assortir le fond d’écran à la couleur de votre Galaxy Watch4 ou Galaxy Watch4 Classic.

Z Flip3 est également idéal pour immortaliser et partager des souvenirs. En utilisant les dernières fonctions de l’appareil photo, vous pouvez prendre les plus beaux selfies en mains libres grâce au mode Flex. Pour prendre une photo, voire réaliser une vidéo rapide, vous n’avez même pas besoin d’ouvrir votre appareil : en double-cliquant sur le bouton marche/arrêt, vous pouvez prendre des photos directement depuis l’écran de couverture grâce à la fonction améliorée Quick Shot. Le défilement et le partage de contenu sont extrêmement fluides sur l’écran au refresh rate de 120 Hz.

Le Z Flip3 est également idéal pour se détendre sans souci. Visionnez un vlog sur YouTube, une série ou un programme télévisé en mode mains libres, tandis que les haut-parleurs stéréo mis à niveau avec Dolby Atmos® offrent un son plus clair et immersif, avec toute la palette des effets profonds et spatiaux. Le Flex Mode Panel ne se contente pas d’améliorer l’apparence de vos applis préférées, il les rend également plus faciles à utiliser. Par exemple, si votre appareil est partiellement plié, la fonction déplace automatiquement la vidéo vers la moitié supérieure de l’écran tandis que les commandes telles que la luminosité et le volume se déplacent vers la moitié inférieure.

Une expérience utilisateur améliorée ouvre de nouvelles possibilités

La famille Galaxy Z vous donne accès à un plus grand de nombre d’applis qui tirent le meilleur parti de votre écran pliable, également parce que Samsung a étendu sa collaboration avec des sociétés comme Google et Microsoft. Profitez d’une expérience optimisée et collaborez efficacement dans Microsoft Teams grâce au mode Flex de la série Galaxy Z et à la performance d’Office et de Teams. Et avec le mode écran partagé de Microsoft Outlook pour les smartphones pliables Samsung, vous pouvez lire un e-mail tout en ayant d’autres e-mails ouverts, comme sur un ordinateur de bureau. Si vous en avez besoin, vous pouvez optimiser de nombreuses autres applis pour l’écran pliable grâce à la fonction Labs.

Samsung poursuit ses réflexions avec des développeurs d’applis, en leur donnant l’opportunité, à toute heure et en tout lieu, de créer de nouvelles expériences utilisateur formidables sur la nouvelle génération de Galaxy Z. Samsung prend en charge Remote Test Lab (RTL) qui permet aux développeurs d’applis d’installer et de tester leurs applications en temps réel, où qu’ils soient.

Galaxy Buds2 : des oreillettes avec un son de qualité supérieure et une forme confortable

La nouvelle famille Galaxy Z sera introduite en même temps que les Galaxy Buds2. Les oreillettes épousent confortablement le relief de l’oreille et peuvent être portées toute la journée sans problème. Vous pouvez donc profiter d’une qualité sonore supérieure à tout moment et en tout lieu. Élément de l’écosystème Galaxy, les Buds2 sont le complément parfait de votre smartphone, tablette ou smartwatch Galaxy. En complétant la gamme Galaxy Buds, les Galaxy Buds2 vous offrent plus de choix pour trouver les écouteurs qui vous conviennent.

Les haut-parleurs dynamiques à deux voies des Galaxy Buds2 délivrent des notes aiguës cristallines et des basses profondes, tandis que la réduction active du bruit de fond élimine les bruits de fond indésirables. Si vous souhaitez tout de même percevoir les bruits environnants en même temps, vous pouvez choisir entre trois niveaux de son ambiant. Votre propre voix est plus claire que jamais pendant les conversations. C’est en partie grâce à une solution d’apprentissage automatique qui filtre les bruits de fond gênants. Les Buds2 peuvent donc être utilisés pour écouter de la musique ou passer un appel vidéo.

Les Galaxy Buds2 sont les oreillettes les plus petites et les plus légères de Samsung à ce jour. Pour un ajustement optimal, vous pouvez effectuer le « Earbud fit test » dans l’appli Galaxy Wearable app. Quatre couleurs sont disponibles : Graphite, White, Olive et Lavender. Tous les Galaxy Buds2 sont livrés avec une boîte assortie.

Prix et disponibilité

Samsung s’engage à rendre l’expérience unique d’un smartphone pliable accessible au plus grand nombre. Le Galaxy Z Flip3 est disponible à partir de 1 049 €, et le Galaxy Z Fold3 à partir de 1 799 €. Le prix de détail recommandé pour le Galaxy Bud2 est de 149 € ce qui permet à un plus grand nombre de personnes d’accéder à un son immersif, à un design confortable tout au long de la journée et à des fonctions avancées.

Vous pouvez précommander les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 à partir du 11 août et ils seront commercialisés à partir du 27 août. Lorsque vous précommandez le Z Fold3 ou le Z Flip3, vous bénéficiez gratuitement d’un an du service d’assistance premium Samsung Care+. Les dommages accidentels sont couverts. Pensez aux dégâts des eaux, au remplacement des écrans ou de la couverture arrière. Vous bénéficiez également d’une valeur de reprise supplémentaire pouvant atteindre 200 €. Si vous précommandez le Z Fold3, vous recevrez également la couverture avec S Pen et le chargeur d’une valeur de 89 €. Toutes les précommandes seront livrées le 20 août.