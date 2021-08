Samsung introduit les Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic

Samsung a présenté aujourd’hui le lancement de la Galaxy Watch4 et de la Galaxy Watch4 Classic. Ces nouvelles smartwatches vous offrent les meilleurs outils pour surveiller votre santé grâce à l’utilisation du nouveau Wear OS™ Powered by Samsung et de l’interface utilisateur One UI Watch. La plateforme Wear OS™ Powered by Samsung a été développée avec Google™, tandis que la montre One UI est l’interface utilisateur la plus intuitive de Samsung à ce jour.

« Nous constatons que de plus en plus de personnes utilisent des wearables pour agir sur leur santé. Cela a entraîné une croissance énorme de la série Galaxy Watch », déclare Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. « Parce que nous savons que chacun agit sur sa santé à sa manière, nous avons équipé les smartwatches de nombreuses fonctions différentes. Du suivi de vos activités à la mesure de votre sommeil. »

La gamme de fonctions santé la plus complète de Samsung

En seulement 15 secondes, le capteur de la smartwatch cartographie 2 400 paramètres qui vous donnent un aperçu rapide et clair de votre santé globale. La série Galaxy Watch4 est équipée du capteur BioActive révolutionnaire de Samsung. Le capteur 3 en 1 mesure votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque et le pourcentage d’oxygène dans votre sang, tout en étant compact et très précis. Grâce au nouvel outil Body Composition, vous pouvez facilement établir une carte de votre composition corporelle. De la masse musculaire et du métabolisme au repos à l’eau corporelle et au pourcentage de graisse.

Les Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic sont équipées de très nombreuses fonctions de bien-être pour suivre vos activités quotidiennes et pour vous motiver à donner le meilleur de vous-même. Choisissez parmi une large gamme de sessions d’entraînements guidés, participez à des défis de groupe avec vos amis et votre famille, ou installez une salle de sport à domicile en connectant votre Galaxy Watch4 à votre Samsung Smart TV compatible, où le nombre de calories et la fréquence cardiaque s’affichent à l’écran pour faciliter le suivi.

Et lorsque vous êtes prêt à vous reposer, la gamme Galaxy Watch4 offre l’image la plus complète de vos habitudes de sommeil à ce jour, avec plus de détails qu’auparavant. Votre smartphone compatible détecte les sons de vos ronflements, tandis que votre smartwatch mesure votre taux d’oxygène sanguin lorsque vous dormez. De cette manière, la Galaxy Watch4 vous donne des instructions pour mieux vous reposer.

L’expérience mobile ultime avec One UI Watch et Wear OS Powered by Samsung

Simplicité, convivialité et efficacité sont les marques de fabrique de la plateforme smartwatch Galaxy. En y ajoutant l’interface utilisateur inédite One UI Watch et le système d’exploitation Wear OS Powered by Samsung, nous avons rendu l’expérience smartwatch et Galaxy encore plus transparente. One UI Watch permet l’installation automatique d’applis compatibles sur votre montre lorsqu’elles sont téléchargées sur votre téléphone, et la synchronisation instantanée de vos paramètres importants. La fonction Auto Switch permet à vos écouteurs de basculer le son entre votre téléphone et votre montre, en fonction de l’utilisation. Vous pouvez également contrôler sans effort votre expérience mobile avec la Bixby Voice, le cadran et les contrôles gestuels. Par exemple, bougez deux fois votre avant-bras de haut en bas pour recevoir des appels et tournez deux fois votre poignet pour les rejeter – ou pour rejeter les notifications et les alarmes.

La gamme Galaxy Watch4 est également la première génération de smartwatches à être équipée du système d’exploitation Wear OS Powered by Samsung, une nouvelle plateforme qui améliore tous les aspects de l’expérience smartwatch. Conçue par Samsung et Google, cette plateforme de pointe vous permet d’accéder à un vaste écosystème directement depuis votre poignet – avec les applis Google populaires telles que Google Maps et les services Galaxy les plus appréciés, comme Samsung Pay, SmartThings et Bixby. La nouvelle plateforme prend également en charge les principales applis tierces comme adidas Running, Calm, Strava, et Spotify disponible à partir de Google Play. En plus de notre matériel avancé et de notre interface utilisateur encore plus intuitive, vous pouvez profiter d’expériences intégrées fluides et pratiques avec votre Galaxy Watch4. Par exemple, notre boussole intégrée améliorée fonctionne en tandem avec Google Maps pour vous permettre d’explorer facilement une nouvelle région.

De puissantes performances directement à votre poignet

Cette expérience incroyable s’appuie sur d’importantes mises à niveau matérielles, notamment un processeur amélioré, des graphismes plus riches et une mémoire étendue. La famille Galaxy Watch4 est dotée du premier processeur 5 nm dans une Galaxy Watch. Résultat : 20 % plus rapide, 50 % de RAM en plus, et un GPU 10 fois plus rapide que la génération précédente. Autrement dit, le défilement et le multitâche sur la gamme la Galaxy Watch4 sont fluides et sans interruption. Nous avons également augmenté la résolution maximale de l’écran, qui passe à 450 x 450 pixels, afin que les images soient plus nettes et plus distinctives. Grâce à une mémoire de 16 Go, impressionnante, vous disposerez de suffisamment d’espace pour télécharger et stocker vos applis, votre musique et vos photos préférées, tout en sachant qu’elles sont sécurisées grâce à la plateforme de sécurité Knox de Samsung.

Le leadership de Samsung en matière de technologie eSIM permet aux utilisateurs de profiter de la liberté de pouvoir laisser leur téléphone derrière eux, sachant que leur smartwatch se synchronisera automatiquement et comblera les vides. Tout le monde le sait : une batterie fiable est essentielle à toute smartwatch. Ces modèles disposent d’une autonomie de batterie maximale de 40 heures, ce qui est largement suffisant pour rester en charge pendant une nuit de camping, même si elle prend en charge un processeur plus rapide, un écran à plus haute résolution, une mémoire étendue et des fonctions de santé supplémentaires. Et lorsque vous avez besoin d’une recharge rapide, 30 minutes suffiront pour obtenir jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Prix et disponibilité

La Galaxy Watch4 et la Galaxy Watch4 Classic sont disponibles en précommande à partir du 11 août, et en vente au détail à partir du 27 août. Les deux montres présentent une silhouette épurée, raffinée et iconique, avec des boîtiers plus fins que les générations précédentes, ainsi qu’une variété de bracelets et de cadrans personnalisables, pour que votre montre soit à votre image, unique.

La Galaxy Watch4, dont le design est moderne et minimaliste, sera disponible en 40 mm pour un prix de vente conseillé de 269 € et en 44 mm pour un prix de vente conseillé de 299 €. Le modèle 40 mm sera disponible en Black, Silver et Pink Gold, tandis que le modèle 44 mm sera proposé en Black, Silver et Sophisticated Green.

La Galaxy Watch4 Classic est une smartwatch haut de gamme dotée d’un cadran tournant. Elle est disponible en 42 mm pour un prix de détail suggéré de 369 € et 46 mm pour un prix de détail suggéré de 399 €. Ce modèle sera disponible en Black et Silver.