Test – Prises connectées REFOSS : Du (très) bas de gamme à éviter.

Après avoir été conquis par la prise intelligente Konyks Priska Duo, j’ai profité d’une promotion sur Amazon pour acheter quatre prises intelligentes de la marque Refoss afin de vous faire profiter de mon ressenti.

Avant d’acheter ces prises, je me suis lancé dans une rapide analyse qui se résume à lire le titre du produit « Prise Connectée WiFi, Refoss Prise Intelligente Compatible avec Alexa et Google Home » et parcourir quelques commentaires clients plutôt positifs. Je me suis dit que les prises connectées viennent toutes de la même usine chinoise et qu’elle était dés lors de qualité équivalente, tout en pensant naïvement que « Prise intelligente » est un terme générique qui englobe les mêmes fonctionnalités.

L’ouverture du colis

En découvrant l’emballage, je distingue une boite blanche avec quelques inscriptions et j’en déduis que Refoss fait de sacrées économies marketing avec ce produit qui n’est sans doute pas destiné à être vendu en magasin, mais directement expédiée de l’usine vers les clients.

Sur celle-ci, nous trouvons quelques indications sur le voltage, l’ampérage maximum et la fréquence électrique. J’y trouve également une indication qui nous donne un aperçu de la qualité du produit « Garantie 1 an », alors que Konyks offre 2 ans de garantie légale, il faut le rappeler.

Autre indication qui m’inspire autant confiance qu’elle me fait rire « Designed in California. Made in China ». Soit il existe un canton en Chine qui s’appelle California ou à l’inverse, un café California s’est installé à Chengdu. Dans tous les cas, j’ai un énorme doute sur le fait que Refoss possède un atelier de “design” en Californie. Cerise sur le gâteau pour nous inspirer confiance : sDes logos « Google Assistant » et « Alexa » sont imprimés sur une des faces.

Ouverture de la boîte

La boîte est juste assez grande pour contenir les quatre prises (grâce, probablement, au designer californien qui a optimisé le rangement de la boîte). Sur l’une des prises, un bout de métal dépasse d’un coin, ce qui pourrait potentiellement la court-circuiter ou m’électrocuter. De plus, le connecteur en métal dans la prise est mal plié et bloque lorsqu’on y branche un appareil. Je l’ai plié correctement moi-même pour le réparer.

Toutes les prises ont l’air usées et présentent des traces de griffures. Elles sont très légères et font très bas de gamme. Je commence à me m’interroger sur la véracité de l’honnêteté des évaluations sur Amazon. Nous sommes vraiment à mille lieues de la prise Konyks Priska Duo et sa qualité de construction qui inspire confiance.

Connexion, configuration et encore une mauvaise surprise

Après avoir configuré et connecté plusieurs fois la prise Konyks Priska Duo, je suis devenu un expert en configuration de prise « intelligente », c’est donc en deux coups de cuiller à pot que je connecte l’une des prises Refoss. Point positif, la connexion avec l’application « eHomeLife » est très simple et se passe sans difficulté.

C’est avec une excitation « geekeske » que je me rue sur les options de configurations afin de m’assurer des fonctionnalités de celle-ci. Surprise et déconvenue, contrairement à l’application de Konyks, il n’y a pas pléthore d’options. On peut seulement programmer l’allumage et l’extinction (même pas inverser l’état allumé-éteint) de la prise ou définir un minuteur.

Comme aurait pu le dire Vincent de Koh-Lanta « That’s it, bitch ! ». En farfouillant dans les options, je vois qu’une mise à jour est disponible et je me permets à rêver qu’elle pourrait éventuellement apporter des fonctionnalités supplémentaires. Que nenni, rien n’a changé, c’est toujours aussi vide au niveau des options.

Certes, on peut connecter la prise à Alexa ou Google Assistant, mais ce n’est pas ça que j’attendais d’une « Prise intelligente ». Si l’intelligence c’est programmer un minuteur, je n’ai pas besoin qu’elle soit connectée au wifi pour ça.

Conclusion

La prise connectée Refoss est de construction médiocre et ne respire pas la qualité, l’application fonctionne correctement mais n’offre pas beaucoup d’options. La prise Refoss vous satisfera si vous êtes limité au niveau budget, que vous n’êtes pas regardant sur la qualité et que c’est la connexion Google Assistant ou Alexa qui vous intéresse plutôt que de vraies fonctions intelligentes.

À mes yeux, mieux vaut mettre un peu plus d’argent pour acheter un produit de qualité qui va durer, avec une garantie de deux ans et pour lequel on n’aura pas peur qu’il s’enflamme à cause d’un court-circuit.

En terminant ce test, j’en ai profité pour imprimer le bon de renvoi de produit sur Amazon car ce produit ne répond pas à mes exigences de qualité et j’ai peur des dégâts qu’il pourrait causer. J’en profite pour aller commander des prises Konyks qui m’avaient procuré joie, bonheur et satisfaction. Oui oui, rien que ça !

Prises connectées REFOSS 30 € 4.8 Installation 9.0/10

















Design 5.0/10

















Qualité de fabrication 3.0/10

















Fonctionnalités 2.0/10

















