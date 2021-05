Konyks Priska Max Easy : La prise connectée simple à installer.

La maison intelligente est en passe d’entrer dans les mœurs pour deux raisons principales. La première, c’est que désormais les consommateurs sont de plus en plus nombreux à en comprendre l’intérêt. La seconde réside dans la simplicité d’installation et d‘utilisation que Konyks fait encore avancer d’un cran avec la prise Priska Max Easy.

Produit emblématique de la maison intelligente, la prise connectée sert à tout, et surtout à simplifier le quotidien. Or cela n’a d’intérêt que si son installation et son utilisation sont aussi simples. De fait, la prise Priska Max Easy s’installe toute seule ou presque. Pour l’ajouter, il suffit d’aller dans l’application et la nouvelle prise apparaît comme par magie. Reste juste à confirmer que l’on veut bien l’ajouter. Difficile de faire plus simple !

Le Bluetooth en plus

Cette simplicité d’installation est rendue possible par l’ajout du Bluetooth, en plus du WiFi. Le Bluetooth présente un autre avantage qui est de se substituer au WiFi quand celui-ci n’est pas disponible, ce qui arrive malheureusement de temps à autre… Quand cela arrive, le Bluetooth prend le relais et pour peu que l’on soit à la maison, on peut toujours contrôler la prise depuis l’application Smartphone.

Discrète, puissante et économe

Pour l’usage, la prise de Konyks représente ce qui se fait de mieux. Un de ses atouts majeurs est, sans contexte, sa petite taille. Idéale pour une installation sur n’importe quelle prise de courant quel que soit l’espace disponible autour. Sa puissance de 16A permet de brancher tous les appareils 220V de la maison, même les plus énergivores. Le compteur de consommation intégré permet de voir dans l’application combien consomme l’appareil branché et à quel moment. Ainsi, combinée à un scénario ou une automatisation on pourra,par exemple, programmer un fonctionnement la nuit en heure creuse pour économiser.

“Si tu veux contrôler ta maison, commence par contrôler ta prise “

La prise connectée, c’est la pierre angulaire de la maison connectée. Si on s’intéresse à la maison intelligente et qu’on souhaite se familiariser avec cet univers, le premier pas est d’acheter une prise connectée. C’est vraiment avec elle que l’on va s’initier à la domotique ou au smart home.

Avec la prise, on pourra piloter n’importe quel appareil électrique ; de la vieille lampe de famille à la machine à café sans minuteur, en passant par le chauffage d’appoint, le tout, simplement depuis le smartphone ou par une commande vocale avec l’assistant Google ou Alexa. Cela évite par exemple de se lever du canapé ou encore d’aller exprès dans une pièce. Surtout, il est possible de créer simplement des automatismes ou des routines, avec un ou plusieurs appareils, comme : tout éteindre quand on va se coucher ou allumer une veilleuse dans le couloir la nuit.

Avec la prise Priska Max Easy, Konyks étend sa gamme de produits WiFi et Bluetooth qui comporte déjà les ampoules Antalya Easy E27 et E14 au prix de 22.90€ sur Amazon. Un lot de deux prises est aussi disponible pour 41.90€, toujours sur Amazon.

Sécurité, confort, économies d’énergie, la gamme Konyks couvre tous les usages ! Les produits sont vendus dans les boutiques Orange Belgium et des accords de distribution sont en cours de discussion avec d’autres enseignes. Bien entendu, les produits Konyks sont également disponibles en ligne, sur Amazon et sur la boutique https://www.konyks.com.