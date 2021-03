Serrure connectée NUKI : Pourquoi lui faire confiance concernant un éventuel piratage ?

La sécurité de la maison connectée inquiète certains consommateurs ce qui est compréhensible tant les informations qui circulent sur le piratage présentent un caractère anxiogène. Comme la serrure connectée donne accès au domicile, l’inquiétude est d’autant plus grande. Jürgen Pansy, cofondateur et directeur technique de Nuki, nous explique pourquoi la Smart Lock est très sécurisée et en quoi elle contribue à améliorer la sécurisation du logement.

Pour quelle raison, les consommateurs ont-ils peur des produits smart home ?

La raison principale est à chercher dans le manque de transparence de ce qui est fait avec les données personnelles, une fois renseignées et parties dans le cloud. Cela crée une incertitude et la peur que les données puissent être accessibles à des personnes malveillantes.

N’est-ce pas aussi car le piratage à grande échelle fait régulièrement la une et que fatalement on l’associe aux serrures connectées sans raison réelle ?

Quand on ne maîtrise pas les choses et que l’on n’a pas une compréhension réelle de ce qui se passe, il est normal que l’on ait tendance à l’associer avec ce que l’on entend de ci de là sur la sécurité d’Internet. Par exemple, on entend qu’un pirate a réussi à hacker une voiture par le Bluetooth ce qui n’a rien à voir avec une serrure mais il y a une association. Et même dans notre domaine, il suffit que l’on entende qu’un laboratoire a réussi à pirater une serrure connectée d’un fabricant quelque part à un moment donné pour que cela crée des peurs irrationnelles. Tout cela entretient une peur diffuse qui n’est associée à rien de concret mais qui est bien réelle. Toute la problématique pour nous est de désamorcer au mieux ces peurs non fondées en expliquant simplement la réalité. Bien entendu, des certifications par des instituts renommés comme AV-Test nous y aident aussi.

Peut-on déjà affirmer qu’un pirate informatique va être actif avant tout online, par exemple pour utiliser un paiement par carte de crédit, et qu’aucun hacker ne s’intéresse à un cambriolage physique ?

Le pirate va là où il va rencontrer le moins de résistance pour le plus gros gain, comme tout criminel qui se respecte. Qu’un cambrioleur prenne la peine de pirater une serrure pour entrer dans un domicile semble fort peu probable, c’est bien trop d’investissement en temps et en efforts par rapport à une intrusion physique qui sera généralement plus simple et plus rapide.

Le cambriolage et le piratage ne semblent pas vraiment liés, est-ce qu’une des 150 000 serrures vendues par Nuki n’a jamais été hackée ?

Non jamais, du moins pas à notre connaissance. Il faut aussi préciser que souvent on parle de piratage quand il s’agit en fait de phishing. Les pirates qui utilisent des subterfuges pour soutirer des codes par mail que leur donnent l’utilisateur relèvent de la responsabilité de ce dernier qui doit rester prudent, tout comme lors d’un démarchage à domicile. Comme nous allons le voir, cela n’affecte d’ailleurs en rien la sécurité de nos serrures, on ne peut rien révéler à ce sujet.

Peut-on déjà exclure que la sécurité physique de la serrure soit compromise en installant une Smart Lock ?

On peut l’exclure totalement. La Smart Lock de Nuki s’installe à l’intérieur par-dessus la serrure et le cylindre existant. Rien n’indique à l’extérieur qu’une serrure connectée est installée. Comme aucune modification n‘est faite sur la serrure, sa sécurité demeure la même. Certaines serrures concurrentes fonctionnent avec leur propre cylindre et dans ce cas, le niveau de sécurité sera celui du cylindre livré.

Si malgré tout, un pirate venait à s’intéresser à la serrure connectée, que faites-vous pour le contrer ?

Le principe est simple : quand vous n’avez pas de données, elles ne peuvent pas être volées. Nous utilisons un mécanisme d’encryptage sophistiqué entre la Smart Lock et l’application. Une clef numérique est créée et n’est connue que par la serrure (située à l’intérieur du logement) et par le smartphone. Pour le fonctionnement de l’application et de nos accessoires, nous ne demandons aucune adresse mail et aucun mot de passe. Aucune information personnelle ou donnée relative à la sécurité n’est stockée sur nos serveurs. Aucun serveur, routeur Internet ou même notre Bridge Wi-Fi ne peut encrypter ou décrypter les données qui sont échangées entre la Smart Lock et l’application.

En local et par le Bluetooth semble moins inquiéter que relié à Internet par le bridge. Est-ce que le Wi-Fi augmente le risque ?

Si jamais un Hacker parvenait à pénétrer le Wi-Fi du domicile et à intercepter les flux de données, tout ce qu’il verrait c’est un échange de données cryptées de bout en bout et non identifiées, un peu comme pour les opérations bancaires en ligne. Si malgré cela la peur subsiste, on peut utiliser la serrure en Bluetooth seulement, sans le Nuki Bridge qui connecte la serrure au Wi-Fi. Dans ce cas, vous pouvez utiliser pleinement la serrure et bénéficier du confort qu’elle apporte mais vous ne pouvez pas la contrôler à distance.

La Smart Lock améliore même la sécurité. En quoi ?

Comme il n’y a plus de clef, il n’y a plus de risque de la perdre ou de se la faire voler, ou que quelqu’un en fasse un double. En cas de perte ou de vol d’un smartphone ou d’une télécommande Nuki Fob autorisée à piloter la serrure, il suffit de retirer son autorisation et il n’y a plus de risque. Par l’application, on peut vérifier à tout moment quel est l’état de la serrure et on peut même recevoir une notification à chaque ouverture ou fermeture de la porte, utile en vacances par exemple. On peut aussi créer des automatismes pour par exemple verrouiller la porte la nuit. Qui ne s’est jamais demandé s’il a bien verrouillé la porte en sortant ? Avec Nuki, on le sait et on élimine le facteur humain qui est aussi une source d’insécurité. Si on additionne ce qu’apporte la serrure connectée et l’absence de risques liés à la connexion, il semble évident qu’il n’y a pas de quoi être inquiet.

