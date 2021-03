Samsung Galaxy XCover 5 : Un smartphone enfin hyper résistant ?

Samsung a dévoilé aujourd’hui le Galaxy XCover 5, un smartphone à la fois robuste et sophistiqué qui offre des performances optimales tant en extérieur que dans les lignes de production. Mince et ergonomique, il est toutefois suffisamment résistant pour supporter des environnements de travail exigeants. Facile à utiliser avec des gants, le Galaxy XCover 5 est équipé d’une batterie longue durée qui se recharge rapidement et facilement et qui est remplaçable de surcroît.

« Une mobilité de premier ordre devient de plus en plus importante, même dans des environnements de travail difficiles », indique Pascal Bungeneers, Head of B2B chez Samsung Belgique. « Le Galaxy XCover 5 répond aux exigences spécifiques de ce type d’environnement. Que ce soit dans une usine ou dans des conditions de chaleur, de pluie ou de neige extrêmes, ce smartphone robuste améliorera votre productivité. »

Adapté aux environnements de travail de terrain

Ce nouveau Galaxy XCover 5 est équipé de plusieurs fonctionnalités pour s’acquitter de tâches difficiles. L’amélioration de la résistance aux chocs signifie qu’il supporte une chute de 1,5 m en toute sécurité. Et la certification IP68 signifie qu’il fonctionnera toujours de manière optimale après une demi-heure dans l’eau, jusqu’à un mètre de profondeur, et qu’il est protégé à 100 % contre la poussière. Le Galaxy XCover 5 est conçu pour que vous puissiez facilement l’utiliser avec des gants.

La protection du Galaxy XCover n’est pas seulement extérieure. La plateforme de sécurité Samsung Knox garantit que le matériel est également totalement sûr. Non seulement Samsung Knox protège les informations commerciales et professionnelles en temps réel, mais le système réagit également de manière préventive aux logiciels malveillants et autres menaces.

Accès direct aux applis les plus utilisées

Le Galaxy XCover 5 simplifie une collaboration productive et efficace à la faveur d’une série d’options qui peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques. Par exemple, vous pouvez facilement intégrer la fonction Walkie-Talkie dans Microsoft Teams. Par ailleurs, une simple pression sur un bouton suffit pour activer la fonction Push to Talk, de sorte que vous êtes en contact avec vos collègues à toute heure et en tout lieu. Qu’il s’agisse de la lampe de poche, d’un appel d’urgence ou d’une application de navigation, vous décidez quelle application vous utilisez le plus et vous la contrôlez directement avec la touche XCover.

Meilleures performances

Le Galaxy XCover 5 est équipé d’un puissant processeur Exynos850, de 4 GB de RAM et de 64 GB de mémoire interne. Désormais remplaçable, la batterie de 3 000 mAh a une longue durée de vie. Le chargement rapide se fait par USB et broche POGO. En plus du hardware innovant, l’accent est également mis sur le support à long terme dans le cadre de la Samsung Enterprise Edition. Le Galaxy XCover 5 recevra au moins 5 ans de mises à jour de sécurité, et en plus vous recevrez un an des avantages de la Knox Suite, idéale pour la gestion de fleet management.

Appareils photo professionnels

L’unique caméra arrière de 16 MP (F1,8) vous permet de prendre des photos et des vidéos d’une très grande netteté. Si vous voulez que l’image photographiée se détache de l’arrière-plan, utilisez la fonction Live Focus. La caméra frontale de 5 MP (F2,2) est idéale pour les vidéoconférences, tandis que vous pouvez également utiliser le téléphone directement comme lecteur de codes barres.

Autres fonctions pratiques

De plus, le Galaxy XCover 5 est doté de nombreuses autres fonctions pratiques. Pensez à la lampe de poche, mais aussi à la puce NFC. Vous pouvez ainsi utiliser votre téléphone comme un portefeuille ou une carte de transport.

Disponibilité

Le nouveau Galaxy XCover 5 est désormais disponible au prix de vente conseillé de 289 euros.