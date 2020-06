Xiaomi figure à nouveau parmi les 50 entreprises les plus innovantes au monde

Le leader technologique mondial Xiaomi est classé 24ème des 50 entreprises les plus innovantes au monde en 2020, et fait ainsi son retour dans le classement, selon un nouveau rapport du Boston Consulting Group (BCG).

Le rapport du BCG, intitulé « The Most Innovative Companies 2020: The Serial Innovation Imperative », distingue Xiaomi pour ses efforts d’innovation actifs et transversaux. La nouvelle méthode d’évaluation détermine la variété et l’intensité des capacités d’innovation de chaque entreprise.

« Dans un monde où chaque secteur devient dans une certaine mesure un secteur technologique, la capacité à repousser les limites de l’innovation est une aptitude de plus en plus importante », explique le rapport.

« Ce résultat s’inscrit dans le cadre de notre mission mondiale, qui vise à aider chacun à vivre mieux grâce à des technologies innovantes. Cette mission est largement reconnue par nos Mi-Fans et utilisateurs sur plus de 90 marchés de par le monde », déclare Shou Zi Chew, International President de Xiaomi.

« Xiaomi a une culture d’innovation audacieuse dont l’objectif est de repousser les limites de ce que la technologie peut offrir. L’esprit d’innovation est ancré dans notre entreprise et nous guide dans le développement permanent de produits de qualité, tout en rendant les technologies innovantes plus accessibles », ajoute M. Shou.

La société s’est engagée à investir au moins 50 millions de RMB (environ 6,3 milliards d’euros) au cours des cinq prochaines années dans le « 5G+AIoT » afin de tirer parti de son avance dans le « 5G+AI+IoT » et le super-Internet de prochaine génération. L’objectif est de devenir le leader de ce nouveau domaine intelligent.

Xiaomi a également augmenté de façon continue ses investissements dans la recherche et le développement (R&D). En 2019, l’investissement en R&D de la société a atteint 7,5 milliards RMB, soit 29,7 % de plus que l’année précédente, en raison d’une expansion importante de la R&D au cours des trois années précédentes. En 2020, l’investissement devrait passer à 10 milliards de RMB. Au 31 mars 2020, 8 984 employés de R&D travaillaient dans différents départements, représentant 48,6 % de tous les personnels à temps plein.

Le portefeuille de brevets de Xiaomi couvre de nombreux domaines liés aux smartphones, au hardware intelligent, aux technologies Internet, à la fabrication et à la conception de produits. Au 21 décembre 2019, la société avait plus de 14 000 brevets délivrés et plus de 16 000 demandes de brevets en attente dans le monde entier. Parmi les brevets délivrés, plus de 6 500 ont été enregistrés dans divers pays et juridictions hors de Chine.

C’est la troisième fois que Xiaomi figure sur la liste. L’entreprise a été classée 35ème parmi les cinquante entreprises les plus innovantes de 2014 et 2016.