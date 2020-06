Samsung lance l’Odyssey G9, le gaming monitor incurvé le plus performant au monde

Samsung, leader sur le marché des gaming monitors*, lance dans le monde entier son gaming monitor révolutionnaire Odyssey G9. Le G9 a été dévoilé au CES 2020 à Las Vegas, tout comme le G7 qui est sorti le mois dernier. La série Odyssey offre une toute nouvelle expérience de jeu, combinant les écrans courbés les plus immersifs avec les meilleures performances.

L’écran 1000R offre l’expérience de jeu la plus intense qui ait jamais existé. De plus, les joueurs bénéficient de fonctionnalités puissantes, telles qu’un temps de réponse rapide de 1 ms avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une qualité d’image QLED exceptionnelle. Vous vivrez donc l’action comme si vous étiez au coeur de celle-ci.

Les performances de la série Odyssey ont été certifiées par TÜV Rheinland, un organisme de certification international de premier plan, qui a décerné aux moniteurs “the industry’s best high performance 1000R curved display” et le certificat “Eye Comfort”. Le G9 est également le premier moniteur certifié qui supporte le HRD10+. La combinaison de la technologie Quantum dot et d’un panneau HDR1000 permet au moniteur de diffuser des jeux et d’autres contenus d’une qualité exceptionnelle. De plus, le design innovant de l’Odyssey G9 a remporté le CES 2020 Innovatie Award dans la catégorie “Périphériques et accessoires informatiques”.

“Après le lancement récent de notre gaming monitor courbé Odyssey G7, le G9 rejoint maintenant le portfolio en tant que premier moniteur de jeu double QHD avec une courbe de 1000R. Cela renforce davantage la position de Samsung en tant que leader mondial sur le marché des gaming monitors”, a déclaré Evert van Camp, Display Director chez Samsung Benelux. “C’est la combinaison ultime de courbes, de confort et d’avantages compétitifs qui fait passer les expériences de jeu immersives à un niveau supérieur et donne aux joueurs les performances avancées dont ils ont besoin.”

Jeux de lumière aux couleurs vives

L’Odyssey G9 49″ répond aux besoins des joueurs avec une vitesse, une distraction minimale et une réactivité maximale. C’est le premier gaming monitor avec Dual Quad High-Definition (DQHD ; résolution 5 120 x 1 440) qui offre une courbure de 1000R profonde et immersive. Le G9 offre un temps de réponse rapide de 1 ms, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, ainsi qu’une reproduction des couleurs et une qualité d’image QLED exceptionnellement précises pour les jeux en dual QHD.

Les écrans 27″ et 32″ des G7 sont légèrement plus petits mais offrent le même taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse de 1 ms et une courbure profonde de 1000R. La technologie QLED garantit une reproduction des couleurs exceptionnellement précise, quel que soit l’éclairage.

Un design futuriste avec un éclairage central dans vos couleurs préférées

Sur base de l’observation des tendances du marché et des réactions des consommateurs, Samsung a intégré des éléments de design futuriste dans le modèle. Le blanc brillant à l’extérieur et l’éclairage central aux couleurs changeantes à l’arrière offrent une expérience de jeu très réaliste. L’éclairage central se compose de 52 couleurs et de 5 options d’effets et peut être ajusté à sa guise. Le gaming monitor Samsung G9 est compatible avec NVIDIA G-SYNC® et Adaptive Sync sur DP1.4 pour une expérience de jeu dynamique et fluide. Ce produit se situe largement au-dessus de la concurrence.

Samsung officiel displaypartner T1 Entertainment & Sports

Samsung a récemment annoncé sa collaboration avec l’organisation mondiale d’e-sport T1 Entertainment & Sports (T1). Toutes les équipes et tous les joueurs s’entraînent dans le centre d’entraînement au siège du T1 à Séoul avec les derniers curved gaming monitors de Samsung, l’Odyssey G7 et G9. L’équipe League of Legends du T1, qui connaît un grand succès, est l’une des équipes d’e-sport les plus professionnelles au monde et la seule à avoir remporté trois titres de la League of Legends World Championship. En outre, T1 dispose d’équipes et de joueurs professionnels dans des segments de jeu compétitifs, notamment Valorant, Fortnite, Dota 2, PUBG, Super Smash Bros., Hearthstone, Apex Legends, Overwatch et FIFA Online 4.

Disponibilités

Le Samsung Odyssey G7 sera disponible en Belgique à partir de juillet. Le G7 en 27 pouces a un prix de vente conseillé de 649 € et le G7 en 32 pouces coûte 749 €.

Le Samsung Odyssey G9 sera disponible à partir de la fin juillet et son prix de vente conseillé est de 1 499 €.