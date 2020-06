LaCie 1big Dock SSD Pro : au service des professionnels de la création

Le 1big Dock SSD Pro et le 1big Dock peuvent fournir jusqu’à 45 W de courant à un ordinateur portable ou 30 W à des périphériques compatibles montés en série. La fonctionnalité de recharge innovante Power Pass-Through de LaCie améliore la charge de votre ordinateur portable. En connectant le câble d’alimentation USB-C en série au 1big Dock, l’ordinateur portable peut recevoir jusqu’à 70 W. L’ordinateur dispose ainsi d’un port USB-C libre qui peut servir à une autre tâche importante.

Avec la garantie limitée de cinq ans et les services de récupération des données Rescue inclus, plus un abonnement gratuit d’un mois au programme d’accès à toutes les applications Adobe Creative Cloud, le LaCie 1big Dock SSD Pro sera vendu au prix de 1 499 € (2 To) et 2 899 € (4 To), et le LaCie 1big Dock au prix de 409 € (4 To), 529 € (8 To) et 769 € (16 To). Ces deux produits seront commercialisés à partir de juillet 2020.