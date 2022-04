FRITZ!Repeater 1200 AX : Compatible Wi-Fi 6 et Wi-Fi Mesh

Avec la nouvelle FRITZ!Box 7590 AX, AVM élargit son portefeuille DSL et propose une variante de la box Internet populaire FRITZ!Box 7590. La FRITZ!Box 7590 AX offre les performances de la FRITZ!Box 7590 et est compatible Wi-Fi 6. Cette nouvelle norme sans fil est plus rapide et, surtout, plus efficace, puisqu’elle permet de connecter encore plus d’appareils au Wi-Fi en même temps. Les huit antennes Wi-Fi de ce nouveau modèle montent jusqu’à 2400 Mbit/s sur la bande 5 GHz et 1 200 Mbit/s sur 2,4 GHz. Associée à la technologie Mesh intelligente, la FRITZ!Box 7590 AX est un modèle de pointe de la prochaine génération Wi-Fi.

La nouvelle FRITZ!Box gère facilement les flux 4K parallèles, les jeux, l’enseignement et le travail à domicile via le cloud, ainsi que des heures de vidéoconférence. Elle supporte le VDSL supervectoring, ce qui permet d’atteindre un débit de 300 Mbit/s au plus. Avec son large éventail de fonctions, la nouvelle FRITZ!Box répond à toutes les exigences d’un réseau complet dans la maison numérique : une vitesse Internet élevée, un réseau Wi-Fi Mesh et une station de base DECT pour les applications Smart Home et les téléphones sans fil. En outre, elle dispose de ports pour les téléphones fixes existants.

Les quatre ports Gigabit Ethernet permettent aux utilisateurs de connecter plusieurs périphériques réseau via le câble, pour un débit maximal. Les ports Gigabit Ethernet et le Wi-Fi 6 sont entièrement rétrocompatibles. Le système d’exploitation polyvalent FRITZ!OS offre de nombreuses fonctions telles qu’un pare-feu, un contrôle parental, un VPN, un accès Wi-Fi invité et des mises à jour régulières et gratuites.

Un hub puissant pour le Wi-Fi Mesh

La FRITZ!Box 7590 AX est un hub pour l’Internet rapide, le Wi-Fi, la téléphonie, la mise en réseau et la Smart Home. En tant que hub Wi-Fi Mesh, la FRITZ!Box 7590 AX garantit des performances Wi-Fi optimales pour toutes les activités sans fil sur l’entièreté du réseau domestique. Même dans les grands appartements et les maisons ou dans les endroits difficiles d’accès en raison de la conception du bâtiment, le Wi-Fi peut être rapidement étendu en plaçant la FRITZ!Box 7590 AX au centre de l’habitation. En outre, il est possible d’intégrer rapidement des FRITZ!Repeaters ou des appareils FRITZ!Powerline au Wi-Fi Mesh de la FRITZ!Box. Combinée au FRITZ!Repeater 6000, la FRITZ!Box 7590 AX forme un ensemble Mesh particulièrement puissant, pour une couverture Wi-Fi rapide sur plusieurs appareils mobiles.

Prix et disponibilité

La FRITZ ! Box 7590 AX est maintenant disponible au prix de détail suggéré de €319,00 et est disponible chez Bol.com et Centralpoint.