Nouveaux Kits Magic 2 WiFi 6 de devolo : Le Wi-Fi de la prochaine génération

Qu’il s’agisse de films, de séries télévisées, de musique ou de jeux vidéo, une multitude de contenus sont disponibles sur simple demande. Le problème est qu’à mesure que le nombre d’options augmente, le nombre d’appareils connectés à Internet augmente également.

De plus en plus, ce volume accru de données devient un défi pour la box. Soit parce que les modèles vieillissants sont incapables de gérer un grand nombre d’appareils en même temps, soit parce que les box perdent tout simplement de leur puissance à mesure que la distance entre eux et les appareils augmente.

La mise à niveau facile du Wi-Fi

Avec les kits Magic 2 WiFi 6 Mesh, devolo propose la solution idéale pour moderniser confortablement les réseaux domestiques. Ces adaptateurs pratiques transforment n’importe quelle prise de courant en un point d’accès haut débit doté d’une technologie Wi-Fi. La combinaison intelligente de technologies innovantes garantit des débits de données élevés en permanence.

Alors que les adaptateurs génèrent un réseau Wi-Fi stable dans les bandes de fréquences de 2,4 et 5 GHz, conformément à la norme Wi-Fi 6, la dorsale CPL G.hn assure une connexion robuste qui ne peut être arrêtée par les murs et les plafonds.

La solution est tout simplement géniale et tout aussi génialement simple. Dotés d’une véritable commodité plug-and-play, les adaptateurs se connectent les uns aux autres selon un processus d’appairage automatique entièrement automatisé et fournissent un réseau domestique sans fil. Le Wi-Fi du routeur peut et doit être désactivé après l’installation pour créer un réseau domestique Wi-Fi 6 parfaitement harmonisé.

Le réseau domestique intelligent

Ainsi, même le réseau sans fil le plus ancien peut être remplacé en un rien de temps par un réseau Wi-Fi ultramoderne. Cela inclut, par exemple, l’équité du temps d’antenne pour fournir aux appareils rapides plus de temps de transmission (temps d’antenne).

Band Steering connecte automatiquement les appareils à la meilleure bande de fréquences pour permettre une gestion intelligente du réseau sans fil. Access Point Steering et Client Steering, quant à eux, assurent une connexion sans interruption d’un adaptateur WiFi devolo Magic 2 à l’autre, par exemple lorsque les utilisateurs se déplacent dans leur maison avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable.

Le meilleur et au-delà – Wi-Fi 6

En outre, le réseau domestique bénéficie des avantages de l’actuelle norme Wi-Fi 6 (également appelée Wi-Fi ax). Il s’agit avant tout de l’OFDMA (orthogonal frequency-division multiple access). Il s’agit d’une technologie de modulation qui utilise plus efficacement les fréquences disponibles. En outre, grâce au MU-MIMO bidirectionnel, il est possible de connecter simultanément et de manière optimale plusieurs appareils. Ceci est particulièrement important pour les foyers, car le nombre d’appareils Wi-Fi augmente d’année en année.

Le Target Wake Time (TWT), qui a été considérablement optimisé par rapport aux réseaux conventionnels, contrôle également la communication sans fil de manière très efficace et met les appareils en mode veille plus longtemps s’ils n’ont pas besoin de connexion pour le moment. Cette mise en veille plus régulière et plus longue de la communication sans fil permet d’économiser l’énergie et la capacité de la batterie.

Prix et disponibilité

devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh est maintenant disponible en deux variantes différentes : Le Starter Kit contient deux adaptateurs au prix de 349.90 euros. Pour couvrir de plus grands espaces de vie, le devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh Multiroom Kit comprend trois adaptateurs au prix de 499.90 euros.

Les appareils sont entièrement compatibles avec tous les autres produits de la série devolo Magic et tous les routeurs actuels. devolo offre une garantie fabricant de 3 ans sur tous les produits. L’application devolo Home Network est disponible gratuitement pour iOS et Android. Elle guide l’utilisateur pas à pas dans le processus de configuration et, après la première utilisation, fait de la gestion du réseau domestique un jeu d’enfant. Elle rend la technologie accessible, même aux utilisateurs qui n’ont que peu ou pas d’expérience en matière de technologie réseau.