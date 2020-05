Dell renouvelle ses portables XPS 15 et XPS 17 (vue 360 degrés)

XPS 17: écran plus grand dans une coque plus petite

Le Dell XPS 17 est le plus puissant des ordinateurs portables XPS à jamais avoir été proposé mais également l’ordinateur portable 17” le plus “petit” au monde3. L’écran 4-côtés, pratiquement sans bord, InfinityEdge le rend 48% plus petit que les ordinateurs portables 15“ aujourd’hui disponibles4. Le XPS 17 dispose de la dixième génération, toute récente, de processeurs Intel® Core™, d’une carte graphique GeForce RTX 2060 de NVIDIA et d’une batterie puissante qui lui procure une autonomie de 19 heures, de quoi pouvoir l’utiliser toute la journée.

Parmi les autres atouts du XPS 17, citons :

Performances supérieures. Outre les composants susmentionnés, cet ordinateur portable XPS 17 a également hérité d’une conception thermique évoluée et est équipé de ventilateurs Dell Dual Opposite Outlet exceptionnels qui garantissent refroidissement et meilleure circulation de l’air.

Meilleur écran de sa catégorie, pour des images éclatantes, grâce à sa haute résolution et à la précision des couleurs. La technologie d’écran Eyesafe atténue par ailleurs la lumière bleue, nuisible pour l’oeil, sans pour autant déformer la couleur.

Plus petit ordinateur portable 17” présentant le meilleur rapport écran/boîtier (93,7%)

Audio 3D. Cette technologie offre une expérience sonore hyper-réaliste qui est souvent décrite comme “fidèle à la musique”.

Des matériaux de haute qualité et une finition répondant à un design durable et léger.

XPS 15: le “petit frère” avec audio 3D

Le XPS 15 est la version plus petite du XPS 17 et hérite d’un design retravaillé. Cet ordinateur portable, lui aussi tout en élégance, a droit à un encombrement réduit et est l’ordinateur portable 15,6” le plus petit de sa catégorie de performances1. Il propose une expérience audiovisuelle captivante grâce à un écran 16:10 plus grand et de nouveaux puissants haut-parleurs. Doté de la dixième génération, toute récente, de processeurs Intel® Core™, d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (allant jusqu’à 64 Go) et d’une autonomie allant jusqu’à 25 heures2, le XPS 15 offre le mariage parfait entre puissance et portabilité afin de travailler chez soi ou lors de ses déplacements. Idéal pour une diffusion en continu de votre feuilleton préféré, pour retravailler des photos destinées à Instagram ou pour convertir des vidéos 4K à destination de votre chaîne YouTube.

Autres caractéristiques majeures du XPS 15:

Ecran immersif avec la meilleure technologie d’image (UHD+) tant en termes de résolution, de précision et luminosité de couleurs que de certification HDR (VESA400 HDR). Le XPS 15 est par ailleurs équipé de la technologie d’écran Eyesafe, une solution matérielle qui atténue la lumière bleue, nuisible pour l’oeil, sans pour autant déformer la couleur.

Performances améliorées dans un design qui est 8% moins épais que son prédécesseur.

Le plus fin des ordinateurs portables de catégorie 15,6”, bénéficiant du plus haut ratio écran/boîtier (92,9%). Comparé à la précédente version, le XPS 15 dispose d’un écran 16:10 5% plus grand dans un format 5,6% plus petit.

Doté d’un potentiel audio 3D, une technologie qui procure à l’utilisateur une expérience sonore captivante qui lui donne l’impression d’être aspiré “dans la musique”. Il s’agit des tout premiers PC/ordinateurs portables6 à être dotés du potentiel audio 3D Waves Nx® pour haut-parleurs (avec des milliers de petits trous microscopiques) mis au point par le producteur Jack Joseph Puig, maintes fois primé aux Grammy Awards®.

Des matériaux de qualité supérieure. Tant le XPS 15 que le 17 sont fabriqués en aluminium usiné et fibre de carbone. Ils sont non seulement légers mais également robustes et durables. Des équipements idéaux pour l’utilisateur mobile. A noter la conception spécifique des nouveaux éléments de charnière qui libère davantage de place pour le nouvel écran InfinityEdge.

Travailler en toute sécurité

Dell a inséré, au-dessus de l’écran, sa plus discrète webcam HD jamais utilisée. Idéal pour des présentations ou réunions en vidéo. Les propos de chacun sont en toute circonstance clairs et parfaitement audibles grâce aux microphones installés en haut du panneau du portable, dotés de fonctions évoluées de réduction d’écho et de bruit. La gamme XPS est par ailleurs équipée de Windows Hello, un lecteur d’empreinte digitale intégré dans le bouton marche/arrêt. Il permet non seulement de déverrouiller l’ordinateur portable en toute sécurité mais il évite également de perdre du temps en devant introduire un mot de passe.

XPS Creator Edition

A l’heure actuelle, de nombreux ordinateurs portables sont utilisés pour donner vie à l’une ou l’autre forme de créativité. Dell a sélectionné, dans sa gamme XPS, quelques configurations destinées aux esprits créatifs et aux entrepreneurs qui comptent sur leur ordinateur personnel pour créer et/ou éditer des contenus, qu’il s’agisse de photos, de conceptions graphiques, de musique ou d’édition vidéo. Vous trouverez, sur le site Dell.com, ces modèles bénéficiant d’une telle configuration spécifique assortis de la mention “Creator Edition”.

Emballages durables pour les XPS

Dell s’est donné pour objectif, d’ici 2030, d’utiliser 100% d’emballages durables faits de matériaux recyclés ou renouvelables. Pour l’emballage de sa nouvelle gamme XPS, Dell a éliminé une dose encore plus importante de mousses et de plastique8. La totalité de l’emballage XPS peut être jeté dans la poubelle de recyclage dans la mesure où Dell a recours à du plastique recyclé repêché dans les océans, à des plastiques recyclés localement, à des matériaux durables et à du carton ondulé recyclé.

Bien plus que du nouveau matériel

Les logiciels, le support et les services viennent compléter l’expérience XPS. Dell Mobile Connect permet par exemple d’intégrer les ordinateurs portables XPS en toute transparence avec votre smartphone. Les utilisateurs Android et iOS peuvent appeler, envoyer des SMS ou dupliquer totalement l’écran de leur téléphone afin d’en utiliser les applis, de recevoir des notifications et de faire glisser des fichiers7 entre le téléphone et l’ordinateur portable XPS.

Prix et disponibilité

Disponibles sur Dell.com/XPS:

– XPS 15: prix recommandé à partir de $1.299,99, disponible à partir du 14 mai au Benelux

– XPS 17: prix recommandé à partir de $1.499,99, disponible à partir de cet été

– Dell Mobile Connect: téléchargeable gratuitement dans le Microsoft Store; désormais également pré-installé sur tous les appareils grand public de Dell.