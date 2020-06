Plus de 3 millions de belges font plus souvent du vélo depuis le confinement

Le confinement a rendu le vélo très populaire. Les magasins de cyclisme sont assaillis de clients et les chiffres confirment l’énorme engouement des Belges pour la petite reine. 37,6 % de nos compatriotes indiquent ainsi avoir davantage enfourché leur deux-roues pendant la période du confinement.

C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée par iVOX* à la demande de Vermarc Sport, l’équipementier spécialisé dans les vêtements pour cyclistes. Extrapolé à l’ensemble des 9,18 millions d’adultes belges, ce pourcentage concernerait donc 3,5 millions d’adeptes plus fréquents du vélo.

Ces dernières semaines, l’industrie de la bicyclette ne sait plus trop à quel saint se vouer. Que de temps ne faut-il pas attendre pour faire réparer son vélo. Quant aux stocks de vélos neufs, ils ont fondu comme neige au soleil. C’est l’un des résultats de l’enquête réalisée à la demande de l’équipementier cycliste Vermarc Sport, partenaire pour l’équipement cycliste de Remco Evenepoel et Philippe Gilbert. 16,7 % des personnes interrogées ont ainsi indiqué qu’au moins un membre de leur famille avait acheté un nouvel accessoire pour vélo au cours des dernières semaines. L’enquête montre également que notre usage du vélo a été grandement stimulé. 37,6 % des répondants, soit près de 4 Belges sur 10, affirment pédaler plus souvent depuis le confinement. Extrapolé à l’ensemble des adultes dans notre pays, il y aurait donc 3,5 millions de Belges qui font plus souvent du vélo.

Plus grande popularité en Flandre et chez les jeunes



Chez les personnes de moins de 34 ans, les chiffres atteignent même 45,3 %. Les plus de 55 ans ne sont pas à la traîne : 3 sur 10 indiquent qu’ils roulent plus souvent à bicyclette. C’est surtout en Flandre que la petite reine fait le plus d’adeptes. 45,4 % des Flamands affirment qu’ils enfourchent davantage leur vélo. En Wallonie, ce pourcentage est de 27,7 %. Le relief plus vallonné de l’Ardenne joue ici sans doute un rôle.

« Nous l’avons nous-mêmes remarqué », confirme Marc Verbeeck, CEO de Vermarc Sport. « La demande pour nos tenues cyclistes a explosé. Nous l’avons constaté sur notre boutique en ligne. Chez Vermarc Sport, nous nous passionnons corps et âme pour le cyclisme. Cet incroyable engouement des Belges pour la petite reine nous ravit donc énormément. Pendant la crise de la covid 19, de très nombreuses personnes ont attrapé le virus du vélo, et nous pensons que c’est pour de bon. »

Et après le confinement ?



Les Belges le confirment. Parmi ceux qui ont enfourché leur bicyclette pendant le confinement, pas moins de 84,2 % disent qu’ils continueront à le faire, même lorsque toutes les mesures seront levées. Seuls 15,8 % des personnes qui font davantage de vélo depuis la crise du coronavirus pensent qu’elles diminueront leur pratique.

Si l’on examine les distances parcourues pendant le confinement, une majorité (43,8 %) indique avoir roulé, chaque semaine, 1 à 20 kilomètres supplémentaires. Plus d’un « cycliste du confinement » sur 5 a parcouru entre 21 et 50 kilomètres supplémentaires. Enfin, 13,8 % ont couvert plus de 50 kilomètres en plus que d’habitude.

« Ces chiffres parlent d’eux-mêmes », ajoute Marc Verbeeck. « Le vélo est une activité saine qui favorise notre système immunitaire. C’est aussi le moyen le plus écologique qui soit pour se déplacer. En ces temps particuliers, il est très encourageant de voir toutes ces personnes qui (re)découvrent la bicyclette comme un magnifique moyen de se détendre et de faire du sport ou comme un mode de transport alternatif, loin du stress du trafic. Chez Vermarc Sport, nous mettons tout en œuvre pour nous assurer qu’elles bénéficient des meilleurs vêtements, adaptés à tous les temps. Tous ces passionnés de cyclisme pourront ainsi prendre la route de manière très confortable. »