Muggo dévoile Muggo Travel Mug à l’IFA Berlin 2023

Reconnu pour sa gamme de tasses chauffantes et de bouteilles intelligentes, Muggo annonce le lancement de Muggo Travel Mug, son nouveau produit innovant à l’édition 2023 de l’IFA Berlin : cette bouteille isotherme combine technologie de pointe et fonctionnalités, offrant un contrôle précis de la température et la capacité unique de recharger les smartphones, Airpods et écouteurs sans fil grâce à la technologie par induction Qi.

Muggo Travel Mug, pour un contrôle précis de la température de votre boisson ! Le Muggo Travel Mug est conçu pour maintenir votre boisson à la température idéale. Contrairement à d’autres bouteilles qui se contentent de garder une boisson “chaude”, le Muggo Travel Mug vous permet de définir et de conserver votre température de boisson préférée, de 50°C jusqu’à 62.5°C au degré près.

Équipé de capteurs de température, d’un système de refroidissement rapide et d’un système de chauffage piloté par microprocesseur, le Muggo Travel Mug est à la pointe de la technologie des bouteilles isothermes. Pour l’utiliser, il suffit simplement de verser sa boisson chaude préférée, d’appuyer sur le logo ‘Muggo’, puis de régler la température à son goût via les boutons ‘+’ ou ‘-‘ présents sur la bouteille.

Muggo Travel Mug, une recharge par induction de votre smartphone où que vous soyez ! En plus de ses fonctions de contrôle de température, le Muggo Travel Mug est doté d’une technologie de recharge par induction, permettant de recharger facilement et rapidement les smartphones iPhone et Android.

Le Muggo Travel Mug est conçu pour durer, avec une batterie conçue pour maintenir votre boisson chaude pendant une moyenne de trois heures en déplacement. Avec Muggo Travel Mug, appportez plus de confort et du bien-être dans tous vos déplacements et voyages !

Disponible en vente dès maintenant au prix de 149 € sur la boutique en ligne Muggo.