TEST – La Huawei GT Runner  est-elle une alliée fiable pour la santé et la course ?

Depuis 2021, Huawei a sorti beaucoup de modèles de montres que Nicolas avait eu la chance de tester. Il me vantait tellement les mérites de chaque modèle que ma curiosité a été fortement attisée. Lorsque nous avons reçu la proposition d’essayer la GT Runner quelques jours avant notre participation aux 20km de Bruxelles, j’ai sauté sur l’occasion pour me dévouer de la porter lors de la course, Nicolas testant déjà la GT 3 Pro.

Bien que fan ultime de la marque à la pomme, j’étais tombée sous le charme des montres Garmin pour leur design et les données sportives qu’elles offraient. La GT Runner allait-elle concurrencer, voir même, me faire oublier ma nouvelle marque de montre préférée ? C’est ce que vous allez découvrir.

Unboxing et première impression

À l’ouverture de la boîte, nous sommes un peu déroutés et avons l’impression de redécouvrir la Huawei GT 3. Au premier abord ; le design de la GT Runner est en effet assez proche de la GT 3, mais les différences sautent aux yeux dès la prise en main.

La GT Runner possède, comme sa grande sœur, un écran AMOLED de 1,43 pouce et un boîtier de 46mm. Celui-ci a été fortement allégé et passe de 42,6g pour la GT 3 à 38,5g GT Runner grâce à sa construction en fibre polymère durable au lieu d’acier. La smartwatch étant destinée aux sportifs, et plus particulièrement aux coureurs, comme son nom vous le laisse imaginer, Huawei a pensé à de multiples détails qui ont toute leur importance.

La GT Runner est fournie avec un bracelet en silicone percé de nombreux trous. Cela permet tout d’abord un ajustement aisé pour un grand nombre de poignets (même Tom, mon fils de 11 ans a pu la porter), mais aussi un confort important en permettant une circulation accrue de l’air et l’évacuation de la transpiration.

La montre est résistante à l’humidité et à l’eau, pratique pour les coureurs, même en cas de forte pluie. Mais elle est également intéressante pour les adeptes de natation, grâce à son étanchéité allant jusqu’à 5 ATM (50 mètres).

Après une rapide charge, je la passe à mon poignet, et je l’admire, comme à chaque fois que je teste une nouvelle montre. Certains sceptiques diront qu’un énorme boîtier sur un petit poignet est affreux. Personnellement, je trouve qu’elle me va magnifiquement bien malgré mes 140 mm de tour de poignet ! L’écran est grand, beau et très lumineux. Je découvrirai par la suite qu’il est possible de définir un paramètre de luminosité automatique grâce au capteur de lumière ambiante de la montre. Un atout important, aussi bien pour la lisibilité en toute circonstance que pour l’autonomie (dont je parle plus loin).

Ma première impression est excellente. J’adore le design, je trouve la montre très jolie, elle allie le côté ultra sportif, par son bracelet en silicone, et l’aspect sobre grâce à sa finition en céramique et à sa couronne en alliage de titane. La GT Runner se marie facilement à une tenue classique/habillée qu’à un maillot au bord de la piscine. De plus ses cadrans hyper colorés se coordonnent parfaitement avec mes tenues, j’adore.

Connexion avec Huawei Health

Lorsque Nicolas a testé la Watch 3 il y a un an, j’avais voulu l’essayer tant il m’en disait du bien. Possédant un iPhone, j’ai vite déchanté quand j’avais tenté de télécharger l’application que je ne trouvais pas sur l’AppStore. Après moult manipulations, j’ai réussi à y accéder, mais je ne suis jamais parvenue à y connecter la montre… j’ai donc laissé tomber et ne l’ai porté que pour le style (il faut avouer que j’avais flashé sur le design de la Watch 3).

Durant la conférence de presse Huawei à Milan en mai 2022, de nombreuses personnes soutenaient que la connexion avec iPhone était possible. Sceptique, mais pleine d’espoir lorsque le test de la GT Runner s’est présenté, j’ai empoigné mon iPhone, pour constater que Huawei Health était enfin disponible sur l’AppStore, et que cela fonctionne même très bien. La connexion avec la montre s’est faite en quelques minutes et la navigation dans l’application est rapide et fluide. De plus, comme le précise souvent Nicolas, des mises à jour sont fréquemment proposées, ce qui est bon signe, car cela prouve que le constructeur continue le développement de ses produits.

Appels et notifications

La GT Runner est équipée d’un haut-parleur et micro, ce qui permet de répondre à des appels. J’utilise très rarement cette fonction, mais il faut avouer que c’est toujours pratique de pouvoir décrocher sur sa montre quand son téléphone est hors de portée. J’ai, pour ce test, répondu à l’appel de ma maman sans lui dire que c’était sur la smartwatch. Elle n’a pas remarqué la différence de son, alors que j’étais dans le hall d’entrée de l’immeuble qui résonne beaucoup ou quand j’ai repris l’appel sur mon téléphone lorsque je suis arrivée dans mon appartement.

J’ai réitéré le test avec Nicolas, non pas que je doute des capacités auditives de ma chère maman de 70 ans, mais un deuxième avis est toujours bon. Le résultat est validé et « sans appel » (ok je sors), cette montre permet de passer des appels sans avoir besoin de son téléphone.

Pour les messages, c’est autre chose. Si vous êtes équipé d’un smartphone Huawei, il est possible de répondre aux SMS, Whatsapp, Messenger … grâce à des messages courts prédéfinis (et semble-t-il ajouter les vôtres dans l’application), mais il n’est pas possible de dicter des messages ou d’utiliser un clavier pour répondre plus longuement.

Sur Android, c’est apparemment déjà plus limité, mais sur iPhone, c’est la cata. Il n’est tout simplement pas possible de répondre. Vous pourrez bien les visualiser, mais rien de plus. Frustrant, mais finalement, on s’y fait.

Autre point négatif, mais il semble que ce soit aussi dû à l’appairage avec iPhone, j’ai expérimenté des problèmes de déconnexion. Il fallait régulièrement que j’ouvre Huawei Heath pour que la montre se reconnecte et que je reçoive à nouveau les notifications.

Et enfin, pour en finir sur le chapitre frustration, Nicolas me l’avait déjà fait remarquer lors de ses tests précédents, le vibreur de la GT Runner est tellement faible qu’à peine perceptible. Il m’est souvent arrivé de rater des notifications et appels. Tout ça n’est pas dramatique, mais quand on possède une montre connectée, c’est a priori pour ne rien rater, donc ça reste un point un peu fâcheux.

La Huawei GT Runner et la santé

Revenons à présent au (très) positif !

Nicolas vous en parlait dans ses articles et tests précédents, Huawei a beaucoup investi dans la recherche et développement ces dernières années, et a construit un campus que j’appellerais plutôt « labo santé » qui permet à la marque d’offrir des données santé et statistiques sportives très complètes.

Dans l’application Huawei Health, outre l’analyse des données « de base » (sommeil, podomètre, cycle …) vous découvrirez de nombreuses informations sur votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans votre sang, VO2 max, le suivi du stress (avec la possibilité de lancer des exercices de respiration) …

Pour la surveillance de la fréquence cardiaque, la montre est équipée du capteur TruSeen 5.0. Ça parlera peut-être à certains, pas à moi, donc je me suis rendue sur le site du constructeur pour comprendre que « le TruSeen ™ 5.0+ adopte huit photocapteurs dans une disposition circulaire et un algorithme nouvellement mis à niveau, qui augmente la capacité de traitement des données de 4 fois, réduit le taux de perte de signal et améliore la précision de la surveillance dynamique de la fréquence cardiaque, en particulier pendant l’entraînement (…) 24h/24 et 7j/7 ». En bref, la montre vous permet de pratiquer votre sport préféré, mais en toute sérénité.

L’alliée des coureurs

Si vous voulez commencer la course à pied, ou vous y (re)mettre sérieusement, la Huawei Watch GT Runner est faite pour vous. Le coaching virtuel et les programmes de courses dynamiques vous aideront à (re)démarrer et progresser sans vous épuiser.

Ma première sortie avec la montre étant les 20km de Bruxelles, je n’ai pas pris le temps de tester de planning d’entraînement en vue d’un objectif précis de course, que ce soit pour du 5km, du 10km ou pour un marathon. Je ne permettrai donc pas de vous donner un avis sur ce point, mais sachez qu’au fur et à mesure de vos entraînements, la montre « apprend » de vos courses et ajuste le planning à vos performances et vos capacités.

De mon côté, ce que j’ai pu tester et ce que j’ai adoré, ce sont les nouvelles données disponibles avec la GT Runner. Informations accessibles sur l’application, mais aussi en un clin d’œil sur l’écran d’accueil et secondaires, qui sont très agréables à consulter grâce à l’écran géant de la montre (non je n’exagère jamais).

Celles que j’aime particulièrement :

Le RAI ou « Running Ability Index », qui est l’indice d’aptitude à la course. Cette donnée vous indique votre « niveau » de course. Un simple nombre sur l’écran d’accueil, mais des informations plus précises sur les menus annexes et dans l’application, et surtout des prédictions de temps pour des courses de 5km au marathon.

Le RT ou « Resting time » qui est le niveau de récupération et de repos après l’exercice. La GT Runner se base sur votre dernier entraînement pour établir le nombre d’heures (voir de jours) qu’il faut à votre corps pour récupérer de l’effort fourni. Le RT est calculé sur la base de votre fréquence cardiaque, mais aussi de votre sommeil et de vos activités quotidiennes. J’étais surprise, après ma première course, de voir que je ne devais me reposer « que » 2 jours. Je n’imaginais pas du tout enfiler mes baskets 48h après cette course. Eh bien, 2 jours plus tard, non seulement j’avais envie de m’entraîner, mais j’étais capable de courir 1h sans problème. La montre me connaissait finalement déjà, et bien mieux que moi.

Petit bémol, je suis un peu déçue de ne pas pouvoir visualiser ces détails sur une plateforme en ligne, comme Garmin le propose. Mais pour la sportive « amatrice » que je suis, l’application mobile est déjà suffisante et très complète.

Le GPS

Huawei nous promet un GPS ultra précis et performant pour sa GT Runner, grâce à son antenne cachée dans le boîtier (au niveau de l’attache du bracelet) et au GNSS (Global Navigation Satellite System) bibande à cinq systèmes utilisés.

Il est vrai, la connexion n’a jamais été aussi rapide, lorsque je démarrais une course. Habituée à attendre plusieurs minutes avec certaines montres, j’ai été agréablement surprise par la vitesse de connexion.

En ce qui concerne la précision, la GT Runner fait fort, mais il ne faut rien exagérer, elle n’est pas parfaite non plus. En regardant le tracé d’une course, j’ai découvert que j’avais le don de traverser les murs, mais les ratés sont exclusivement présents en plein centre-ville, entouré de nombreux hauts immeubles. Dans les artères plus dégagées et dans les bois, le tracé est excellent.

Autonomie

Huawei annonce une autonomie de deux semaines. Comptez plutôt entre 8 et 12 jours, dépendamment de vos activités et de votre fréquence d’entraînement. Si vous désactivez certains capteurs et notifications, que vous ne portez pas votre montre la nuit et que vous optez pour une luminosité automatique de l’écran, cela peut vous faire gagner en autonomie. Même si on atteint difficilement les 14 jours annoncés par la marque, la GT Runner se place parmi les meilleures montres sportives connectées que nous avons testées récemment, que ce soit chez Huawei, Samsung, Apple ou Garmin (pour ne pas les citer).

À titre de comparaison, nous avions calculé une autonomie d’un peu plus de dix jours pour la Garmin Forerunner 955 Solar, une dizaine de jours pour la Huawei GT 3 et la GT 3 Pro, de une semaine pour la Garmin Venu 2 Plus. Samsung et Apple sont hors concours, avec une autonomie de 1 à 2 jours. Pour ce qui est du temps de charge, j’ai obtenu une recharge complète en un peu moins de 1h30, ce qui est excellent.

Conclusion

La Huawei GT Runner est disponible au prix de 209 euros sur Amazon. Pour une montre de cette qualité, je ne peux que valider !

Grâce à son design sportif, mais épuré, la GT Runner a su me séduire. Même si son boîtier de taille unique de 46mm peut en rebuter certains, elle est très agréable à porter et se fait oublier. Pour ma part, j’ai toujours détesté dormir avec des montres, la GT Runner est le seul modèle que j’ai réussi à supporter toute la nuit à mon poignet, c’est pour dire !

Son ergonomie et sa légèreté étudiée pour les sportifs, ses nouvelles données sportives très complètes adaptées aux coureurs, ainsi que la belle autonomie de la GT Runner sont clairement LES points forts de cette montre.

Je n’ai personnellement pas testé les autres modèles de Huawei et leurs capacités sportives, mais selon Nicolas après la lecture de ce test, il confirme, la GT Runner est vraiment excellente ! Si vous cherchez une montre connectée de qualité et à un prix abordable, courez acheter la Huawei GT Runner !

Huawei GT Runner 209.99 € 8.6 Design 9.0/10

















Suivi santé 8.0/10

















Données sportives 8.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Ergonomie 9.0/10

















Pros Légère et confortable

Stats complètes

Superbe écran AMOLED

Grande autonomie

Excellent rapport quaité/prix Cons Compatibilité avec iOS limitée et déconnexion fréquente

Traductions parfois un peu bancale Acheter