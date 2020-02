TEST : Le micro-cravate pour téléphone, Gyvazla 3.5 mm Audio Jack Omnidirectionnel

Constitué de trois éléments principaux qui sont le micro, l’émetteur et le récepteur, le micro-cravate montre aujourd’hui tous les bénéfices qu’il apporte dans le domaine de l’audio-visuel. Cet accessoire de la révolution technologique est désormais incontournable dans les reportages live mais aussi les tournages vidéo ainsi que les meetings en tout genre.

Pourquoi un micro-cravate ?

La révolution numérique a mis la barre très haut dans le domaine de la communication. J’ai personnellement acheté mon appareil sur ce site sur les micro cravate. Le son peut être filtré pour ne garder que les sons utiles et les paroles de celui qui porte le micro-cravate restent parfaitement audibles malgré le bruit alentour. Placé à la distance requise, le micro reproduit de façon très fidèle les propos de celui qui s’exprime ou qui relate des faits.

Le plus du micro-cravate qui marque un écart significatif par rapport au micro classique, c’est que le reporter, l’acteur ou l’animateur est tout à fait libre de ses mouvements dans l’activité qui l’occupe. Le micro se fixe par un clip sur les vêtements – on peut même le dissimuler sous un col pour faire discret – et la main gauche (ou droite) n’est plus accaparée par le micro filaire (ou sans fil). De fait, le porteur du micro-cravate évolue sur son espace de présentation sans la contrainte de bien diriger le micro vers sa bouche.

Des caractéristiques peu communes

La connectivité par un jack de 3,5 mm comporte 4 parties. Un adaptateur est pourvu pour être utilisé avec PC, caméra ou téléphones. Le micro à condensateur Gyvazla est parfait pour Apple iPhone, iPad, iPod Touch, Samsung, Android et Windows Smartphones. Les accessoires du micro sont facilement collectés et transportés dans un sac en PU. Le micro n’a d’ailleurs qu’un poids de 40,8 g.

Le principal avantage du micro-cravate Gyvazla est son cordon extra long de 78 pouces, soit l’équivalent d’environ 2 m. C’est en fait, le cordon le plus long du marché. La conception de style Clip Tie fait que le micro est très pratique à l’utilisation, facile à porter et permet le mode mains libres. Cette liberté de mouvement ajoutée à la portée du micro sans fil relègue désormais les micros sur pied et les micro girafes au rang d’accessoires obsolètes.

Les possibilités offertes par le micro-cravate

Le micro-cravate à condensateur Gyvazla permet de créer des fichiers audio de qualité exceptionnelle, de même que des vidéos. Aucune batterie n’est requise quand il est utilisé avec bon nombre d’appareils tels que iPhone, iPad ou d’autres tablettes.

Il capte toujours de la façon la plus fidèle les sources sonores et les mouvements de la tête de celui qui parle n’ont qu’une incidence infime sur la qualité du son. On en déduit facilement les possibilités qu’offre cet accessoire lors de tournages de diverses séquences d’un film ou de montage de vidéo.

La qualité au premier plan

Le connecteur TRRS 3,5 mm explique pourquoi la qualité sonore est impeccable. Grâce à sa tête en cuivre pur, le micro transmet parfaitement le son sans aucune perte de tonalité. La différence est alors notoire entre parler au téléphone lors d’un enregistrement et utiliser le microphone à clip. Avec ce dernier, le son est pur et dénué d’interférence.

Il faut tout de même mentionner que le microphone ne peut pas être utilisé sur le téléphone pour entamer une conversation. Quand vous le branchez dans la prise casque, vous pouvez enregistrer votre voix mais vous ne l’entendrez pas sur le haut haut-parleur externe du téléphone.