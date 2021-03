Sony BRAVIA XR MASTER-série A90J OLED : le premier téléviseur à intelligence cognitive au monde sera commercialisé en avril

Sony annonce le lancement de ses téléviseurs innovants A90J OLED 4K HDR série BRAVIA XR MASTER. Très attendu, le premier téléviseur au monde doté d’une intelligence cognitive est déjà disponible en précommande en France, avec des livraisons prévues fin mars. Le A90J est le modèle OLED phare de la nouvelle série BRAVIA XR intégrant une toute nouvelle méthode de traitement d’image et de son dépassant l’IA classique pour être au plus proche de ce que ressent l’être humain à travers l’ouïe et la vue.

Lorsque nous regardons des objets, nous fixons inconsciemment certains points. Optimisé par l’intelligence cognitive, le processeur Cognitive Processor XR divise l’écran en différentes zones et détecte l’emplacement du « point focal » dans l’image. Alors que l’Intelligence Artificielle traditionnelle ne peut détecter et analyser que les éléments de l’image comme la couleur, le contraste et les détails individuellement, le nouveau Cognitive Processor XR peut croiser l’analyse d’un ensemble de paramètres, comme le fait notre cerveau.

Cette technique permet d’ajuster tous les éléments les uns par rapport aux autres pour produire le meilleur résultat final avec une synchronisation idéale de tous les éléments de la scène et un réalisme parfait, inaccessibles par l’IA traditionnelle.

Le Cognitive Processor XR peut également analyser la position du son dans le signal afin d’assurer une correspondance précise du son et de l’action à l’écran. En outre, il convertit tout signal audio de manière ascendante en son surround 3D pour parfaire le réalisme avec un paysage sonore immersif. Il apprend, analyse et comprend de grandes quantités données et optimise intelligemment chaque pixel, chaque image et chaque scène pour produire l’image et le son les plus réalistes de l’histoire de Sony.

Les téléviseurs OLED A90J sont accompagnés du service de streaming vidéo exclusif BRAVIA CORE. Préchargée sur tous les nouveaux modèles BRAVIA XR, une sélection des derniers titres premium et des grands classiques de Sony Pictures Entertainment (SPE) et de la plus grande collection de films au format IMAX Enhanced est proposée aux utilisateurs. BRAVIA CORE est le premier service de streaming à intégrer la technologie Pure Stream pour offrir une qualité équivalente à celle des Blu-ray UHD presque sans perte et avec un débit allant jusqu’à 80 Mo/s. Avec la série A90J, deux ans d’abonnement au service BRAVIA CORE et 10 films au format IMAX sont inclus pour une expérience de cinéma à la maison ultime.

Les téléviseurs A90J sont les premiers téléviseurs au monde équipés de la toute nouvelle interface GOOGLE TV. Personnalisez votre TV en fonction de vos passions en installant vos applications favorites parmi les milliers d’applications disponibles. Découvrez la nouvelle interface conçue pour retrouver facilement ses contenus préférés et contrôlez votre TV à la voix ou recherchez vos contenus préférés avec Google Assistant et les micros intégrés dans le TV et dans la télécommande.

Prix et disponibilité

Les téléviseurs A90J OLED 4K HDR série BRAVIA XR MASTER 65 et 55 pouces sont disponibles au début d’avril en Benelux. Un modèle 83 pouces sera disponible courant d’année. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.sony.be/fr/ electronics/tv/t/televiseurs.

XR-55A90J 55’’ : € 2.799

XR-65A90J 65’’ : € 3.699