Sonos Beam nouvelle génération : équipée du Dolby Atmos et compatible avec de nouveaux formats audio

Sonos (Nasdaq: SONO) annonce aujourd’hui le lancement de la Sonos Beam (Gen 2), la nouvelle version de la barre de son intelligente compacte pour la TV, la musique, les jeux vidéo et plus encore. La nouvelle Sonos Beam offre une expérience sonore améliorée et plus immersive : le son est plus profond et limpide, et la barre de son prend en charge le Dolby Atmos. Sonos annonce également son intention de proposer, d’ici la fin de l’année, les options Ultra HD et Dolby Atmos Music via Amazon Music, offrant ainsi aux auditeurs la possibilité de profiter de la plus haute qualité pour la musique et d’un son 3D immersif. La Sonos Beam (Gen 2) sera disponible à partir du 5 octobre au prix de 449 €. Les précommandes sont d’ores et déjà disponibles sur Sonos.com.

Patrick Spence, Sonos CEO, explique: « Nous parlons souvent du “Hollywood à la maison” comme d’un véritable moteur de notre activité, et la Sonos Beam y joue un rôle énorme en étant l’une des barres de son les plus vendues de sa catégorie. En nous appuyant sur ce que nous avons appris ces dernières années sur la qualité du son et le home cinéma, nous avons créé de nouvelles fonctionnalités et nous avons nettement amélioré le son de la Beam, le tout dans le même format compact, très populaire auprès de nos utilisateurs ».

Un son panoramique avec la nouvelle Sonos Beam, maintenant équipée du Dolby Atmos.

Plus de 80 services de streaming disponibles dans l’application Sonos, et des améliorations en matière de qualité sonore, de design et d’emballage :