POCO présente le POCO X3 Pro et le POCO F3 « The Real Beast » (PROMO Early Bird)

POCO Global présente deux smartphones emblématiques : le nouveau POCO X3 Pro et le POCO F3 « The Real Beast ». Le POCO X3 Pro a les mêmes caractéristiques haut de gamme que son prédécesseur, qui ont rendu ce smartphone tellement populaire auprès des passionnés de jeu et des fans de technologie. Le POCO F3 est puissant, mais simultanément mince et léger. Cet appareil ne craint pas la comparaison avec d’autres fleurons haut de gamme.

Kevin Qiu, responsable de POCO Global, déclare : « Au 28 février 2021, POCO avait vendu treize millions de smartphones au total depuis le lancement du POCO F1 en 2018. Et nous avons écoulé plus de quatre millions d’unités du POCO X3 NFC en sept mois à l’international. Avec ces nouveaux smartphones, nous nous appuyons sur le succès de POCO en offrant exactement ce dont vous avez besoin, et plus encore. »

Kedar Kondap, Vice President of Product Management chez Qualcomm Technologies, Inc., ajoute : « Nous sommes fiers d’aider POCO à lancer deux nouveaux produits formidables, le POCO F3 et le POCO X3 Pro, équipés des Snapdragon 870 et 860 respectivement. Ces plateformes sont conçues pour offrir des expériences de connectivité puissantes, un gameplay amélioré et des fonctions photo brillantes, assurant une expérience mobile de premier ordre aux utilisateurs du monde entier. »

POCO X3 PRO

Des performances de pointe – Une vitesse élevée

Le POCO X3 Pro offre des performances de pointe et s’appuie sur Qualcomm Snapdragon 860, une des plateformes mobiles 4G les plus puissantes sur le marché. Cette plateforme est dotée d’un processeur Kryo 485 avec la technologie de traitement 7nm pour des performances maximales de 2,96 GHz, ainsi que d’un processeur graphique Adreno 640 pour un meilleur rendu graphique. Vous bénéficiez ainsi d’une expérience de jeu fluide et de haute qualité, même lorsque vous jouez à des jeux 3D lourds avec les paramètres les plus élevés.

En plus d’une mémoire UFS 3.1 étendue, l’appareil offre d’excellentes vitesses en lecture et en écriture, ce qui permet de charger rapidement les fichiers, les jeux et les applications. Il est également doté de LiquidCool Technology 1.0 Plus – un système de refroidissement avec un caloduc en cuivre plus grand et plusieurs couches de graphite qui se combinent pour réduire la capacité thermique de l’appareil.

Des réactions rapides comme l’éclair – un écran fluide et un design unique pour une jouabilité optimale

Comme son prédécesseur, le POCO X3 Pro dispose d’un écran FHD+ DotDisplay de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Ces caractéristiques offrent une expérience de jeu très réactive et à faible latence. L’écran utilise DynamicSwitch pour optimiser la fréquence de rafraîchissement en fonction de chaque application. L’écran du POCO X3 Pro bénéficie en outre d’une protection renforcée avec le verre Corning Gorilla Glass 6.

Ce nouvel appareil se distingue par un design raffiné et trois couleurs accrocheuses : Phantom Black, Frost Blue et Metal Bronze. Le dos incurvé en 3D présente une finition arc-en-ciel qui reflète magnifiquement la lumière sous différents angles. Ce look tendance se combine élégamment au logo POCO chromé et à la ligne de finition verticale qui file au milieu. Le POCO X3 Pro dispose d’un capteur d’empreintes digitales accessible et précis sur le côté de l’appareil.

Plus jamais à court de batterie – une autonomie ultra longue et une charge rapide de 33 watts

Vous ne vous soucierez plus de la batterie, car avec sa capacité de 5 160 mAh, le POCO X3 Pro peut tenir jusqu’à deux jours complets***. La technologie MMT intégrée et le chargeur rapide de 33 watts inclus permettent une recharge rapide.

La configuration à double haut-parleur, avec des haut-parleurs au-dessus et en dessous, offre un son de premier ordre pour le streaming et les jeux. Si l’on y ajoute les vibrations vives du moteur linéaire sur l’axe Z parfaitement paramétré, le jeu est vraiment immersif.

Capturez l’instant – des images détaillées grâce à la configuration à quatre caméras

Le POCO X3 Pro fait office de vidéaste portable avec une configuration complète à quatre caméras et diverses fonctions de caméra à portée de main. Le système de caméras à l’arrière de l’appareil se compose d’un objectif principal de 48 mégapixels qui supporte des super pixels 4-en-1 de 1,6um, pour des photos nettes et détaillées. L’objectif grand angle avec un angle de vue de 119 degrés est doté du Night Mode, qui permet de capturer les plus beaux paysages et les plus belles photos de groupe, même par faible luminosité. L’objectif macro et le capteur de profondeur sont la cerise sur le gâteau et offrent encore plus de polyvalence et de possibilités.

Le POCO X3 Pro est décliné en trois couleurs : Phantom Black, Frost Blue et Metal Bronze, avec deux variantes de stockage, à savoir 6 Go+128 Go et 8 Go+256 Go.

POCO F3 – “The Real Beast”



Des performances hors du commun : Qualcomm Snapdragon 870 5G Mobile Platform

Le POCO F3 est l’appareil le plus puissant de POCO Global à ce jour, alimenté par Qualcomm Snapdragon 870 5G Mobile Platform. Le smartphone est équipé d’un processeur Qualcomm Kryo 585 amélioré avec une fréquence d’horloge maximale impressionnante de 3,2 GHz. Associé au processeur graphique ultra rapide Qualcomm Adreno 650, le POCO F3 offre une expérience de jeu exceptionnelle. Et grâce au stockage LPDDR5 RAM et UFS 3.1, l’appareil atteint des vitesses de lecture et d’écriture imbattables pour le multitâche. Les performances accrues de l’appareil sont soutenues par son processeur 7nm efficace et LiquidCool Technology 1.0 Plus. Le POCO F3 garantit ainsi en permanence des performances de pointe.

Conforme aux dernières exigences en matière de connectivité, le POCO F3 est doté d’un Snapdragon X55 5G Modem-RF System pour une connectivité 5G ultra rapide et supporte la plupart des réseaux. En outre, l’appareil prend en charge la norme WiFi 6, ce qui lui permet de rivaliser sans effort avec les smartphones haut de gamme.

Superbe écran AMOLED de 6,67 pouces et design haut de gamme

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une expérience de jeu fluide sur le grand écran AMOLED de 6,67 pouces. L’appareil se distingue par un des plus petits « dots » du marché, avec un diamètre de 2,76 millimètres à peine. Le smartphone réagit rapidement au toucher grâce à son taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz et à l’algorithme tactile affiné. La technologie MEMC, avec jusqu’à 60 images par seconde, rend la lecture des contenus vidéo encore plus fluide. L’écran certifié HDR10+, associé aux fonctions True Display et True Color, offre une belle expérience visuelle avec des couleurs vives et fidèles. En outre, le matériau E4 amélioré porte la luminosité de l’écran à 1 300 nits et, par rapport au matériau E3 de dernière génération, il réduit la consommation d’énergie de 15 %.

L’appareil tient bien dans la main : fabriqué dans un matériau antidérapant, il ne mesure que 7,8 millimètres d’épaisseur et ne pèse que 196 grammes. Le verre Corning Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière offre au smartphone une protection robuste.

Un divertissement incroyable avec Dolby Atmos, la triple caméra AI et plus encore

Grâce à une configuration à double haut-parleur, avec un haut-parleur principal en bas et un secondaire en haut de l’appareil, le POCO F3 génère un excellent son en haute définition. Le POCO F3 est le premier appareil de la marque à bénéficier de la technologie audio Dolby Atmos. POCO Global fait ainsi entrer la qualité audio dans une nouvelle dimension, ce qui se traduit par une expérience immersive pour les jeux, les vidéos et la musique – que vous écoutiez avec des écouteurs ou avec les haut-parleurs intégrés.

Mahesh Balakrishnan, Vice President of Audio Business, Consumer Entertainment Group chez Dolby Laboratories, explique : « Chez Dolby, nous sommes impatients que la série POCO F3 soit lancée. Nous sommes fiers non seulement de l’arrivée de l’expérience unique Dolby Atmos sur les smartphones POCO, mais aussi du travail accompli par POCO pour offrir une expérience de divertissement de premier ordre sur le POCO F3. »

Le POCO F3 est doté d’une triple caméra AI et de plusieurs fonctions photo pratiques et innovantes qui permettent à chacun d’exprimer ses talents de photographe. Les appareils photo à l’arrière se composent d’un objectif principal de 48 mégapixels prenant en charge les grands pixels de 1,6μm 4-en-1, d’un objectif grand angle avec un angle de vue de 119 degrés et d’un objectif macro de 5 mégapixels avec un autofocus de 3 cm à 7 cm. Cette combinaison polyvalente et harmonieuse permet de prendre facilement des images détaillées en haute résolution. L’appareil photo à selfie de 20 mégapixels à l’avant propose en outre le selfie en Night Mode.

Le POCO F3 a une configuration à trois microphones avec la fonction Audio Zoom. Lors de l’enregistrement d’une vidéo, le troisième microphone situé à l’arrière de l’appareil vous permet de « zoomer » sur le son en même temps que sur l’image. Vous pouvez ainsi capturer un son clair des événements même si vous en êtes éloigné et avoir une meilleure réception audio pendant le tournage. Pour compléter cette expérience de divertissement de pointe, l’appareil est doté d’un moteur de vibration linéaire sur l’axe X, pour des vibrations rapides et nettes.

Le POCO F3 n’a pas n’importe quelle batterie. La batterie de 4 520 mAh se recharge très vite grâce à la technologie Middle Tab (MMT), qui permet d’envoyer l’électricité dans l’appareil avec plus d’efficacité. Avec le chargeur rapide de 33 watts inclus, le smartphone peut être chargé à 100 % en 52 minutes seulement.

Le POCO F3 est décliné en trois couleurs : Arctic White, Night Black et Deep Ocean Blue, et deux variantes de stockage, à savoir 6 Go+128 Go et 8 Go+256 Go.

Prix et disponibilité

Le POCO X3 Pro sera proposé dans les versions 6+128 Go et 8+256 Go, aux prix respectifs de 249 € et 299 €. En Belgique, les versions 6+128 Go et 8+256 Go du POCO X3 Pro seront disponibles le 26 mars sur Bol.com aux prix Early Bird de 199 € et 249 €.

Le POCO F3 sera proposé dans les versions 6+128 Go et 8+256 Go aux prix respectifs de 349 € et 399 €. En Belgique, les versions 6+128 Go et 8+256 Go du POCO F3 seront disponibles les 30 et 31 mars sur Belsimpel.com aux prix Early Bird de 299 € et 349 €.