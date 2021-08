Swappie lance la vente B2B d’iPhones remis à neuf

Swappie, l’entreprise numéro un dans la vente d’iPhones reconditionnés, se pare désormais d’une offre B2B. Après sa croissance rapide sur le marché privé en Europe, Swappie s’adresse désormais également aux entreprises et indépendants en leur proposant une gamme d’Iphones remis à neuf à TVA déductible. Ce faisant, la société espère encourager les PME à se tourner vers la solution la plus durable et la plus abordable lors de l’achat d’un téléphone de société.

En offrant à ses clients un processus de test approfondi avant la vente et une garantie de 12 mois pour toutes les entreprises, Swappie est devenue numéro un du marché européen en l’espace de quelques années. Plus de 500 000 personnes se sont déjà procuré un iPhone reconditionné par l’intermédiaire de Swappie. L’entreprise finlandaise a récemment inauguré sa boutique en ligne belge et passe désormais à l’étape suivante en étendant ses services au marché B2B.

Produits remis à neuf exonérés de la TVA

Pour les entreprises, l’achat de smartphones reconditionnés était jusqu’à il y a peu une option coûteuse qui n’était bien généralement pas envisagée. En effet, la plupart des entreprises qui vendent des produits remis à neuf ne peuvent pas offrir une exonération de TVA. Toutefois, étant donné que Swappie est propriétaire de l’ensemble du processus de remise à neuf et qu’elle achète certains de ses téléphones à d’autres entreprises, elle peut vendre des iPhones reconditionnés à des entreprises en leur proposant cette exonération de TVA tant convoitée.

En outre, Swappie offre une garantie de qualité élevée, d’une part en détenant l’ensemble du processus de remise à neuf, et d’autre part en renforçant ce processus avec son contrôle de qualité interne supplémentaire comportant pas moins de 52 étapes.

« C’est une grande fierté pour nous d’offrir aux entreprises une solution plus abordable pour des iPhones reconditionnés avec niveau de qualité identique à un nouveau smartphone », nous explique Janne Korpela, Country Manager, New Markets chez Swappie. « Pour le monde professionnel, un iPhone remis à neuf offrant une qualité optimale est non seulement le choix le plus durable, mais également le plus abordable. »

Le développement durable pour les entreprises de demain

En entrant dans le marché des entreprises, Swappie s’adresse principalement aux PME et indépendants, pour que les entreprises de demain puissent être durables dès le début. Swappie s’est vite rendu compte que les plus petites entreprises ont tendance à mieux comprendre les avantages de cette solution et à prendre leurs responsabilités plus rapidement. Les PME représentent 71 % des demandes d’affaires reçues par Swappie. Ces entreprises sont actives dans des secteurs très divers, dont le secteur des voyages, de l’éducation, du transport et même des services financiers.

« Aujourd’hui, les initiatives citoyennes visant à vivre de manière plus durable sont monnaie courante. Dans le monde des entreprises, ces initiatives ne reçoivent pas le même accueil, bien qu’elles jouent également un rôle essentiel pour parvenir à un avenir durable », explique Janne Korpela. « Les grandes entreprises ont besoin de temps pour mettre en place de nouvelles initiatives, tandis que les plus petites entreprises sont capables de s’adapter plus rapidement. C’est précisément pour cela que nous voulons soutenir les PME pour leur donner une avance sur les grandes entreprises. »

