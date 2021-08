Rentrée des classes : quel est l’âge idéal pour donner son premier gsm à un enfant en 2021 selon les parents belges

Hubside.Store est un réseau de magasins en propre et en franchise spécialisés dans la vente de smartphones et de produits multimédias neufs et reconditionnés. À la veille de la rentrée des classes, l’enseigne a mené une enquête auprès de 1.000 parents belges pour connaître leur opinion concernant le premier gsm de leur enfant. Quel est, selon eux, l’âge idéal pour donner un premier gsm à son enfant ? Quelles sont leurs principales préoccupations ? Ressentent-ils une pression sociale pour permettre l’acquisition d’un premier gsm plus tôt que prévu ? Quelles règles d’utilisation instaurent-ils lorsqu’ils offrent à leur enfant son premier gsm ? Quel budget prévoient-ils en moyenne ? Envisagent-ils d’acheter un gsm reconditionné pour le premier appareil de leur enfant ?

L’âge idéal ?

Selon les parents belges, 12,9 ans est l’âge moyen idéal pour un premier gsm. Les pères ne sont pas tout à fait d’accord : pour eux, 13,4 ans serait l’âge moyen idéal. En pratique, pour de nombreux parents, le passage à l’école secondaire semble être le moment idéal pour accorder un premier gsm. Les jeunes parents préféreraient également repousser à plus tard cet achat : pour les parents âgés de moins de 35 ans, 14,3 ans semblerait être l’âge moyen idéal. Au sein des familles, une évolution est également perceptible : il apparaît que parmi nos petits belges, l’âge moyen auquel le premier enfant de la fratrie obtient un gsm (12,5 ans) est légèrement plus élevé que l’âge auquel le deuxième enfant (12 ans) et le troisième jusqu’au sixième enfant (12 ans) en obtiennent un. Il n’y a en revanche pas de différence d’âge significative du deuxième au sixième enfant par rapport au premier enfant qui semble à part.

Les parents sont conscients des risques liés à Internet

Plus de 4 parents belges sur 5 (84 %) indiquent qu’ils sont inquiets à l’idée de donner à leur enfant son premier gsm. Lorsqu’on les interroge sur leurs trois plus grandes préoccupations, les risques liés à Internet (cyber-harcèlement, mauvaises rencontres, contenus non adaptés, etc.) (64 %) et l’utilisation excessive (61 %) arrivent en tête des inquiétudes qui sont le plus fréquemment citées. La dépendance (49 %) vient compléter ce trio, suivie de près par le manque de contrôle (38 %). Il n’est donc pas surprenant que plus de la moitié des parents (54 %) indiquent également avoir hésité au moment de ce premier achat.

Le contrôle parental comme solution

Pour près de 4 parents sur 5 (78 %), les restrictions d’utilisation sont censées contribuer à atténuer ces préoccupations. Par exemple, 2 parents sur 5 (43 %) indiquent que les achats via le gsm de leur enfant sont ou seront bloqués et qu’ils ont instauré ou instaureront un couvre-feu (37 %). Un tiers d’entre eux indique qu’il y a ou aura des règles concernant les lieux et les moments où ce gsm peut être utilisé, comme une limite de temps d’utilisation (33 %) et que certains sites web et/ou applications sont ou seront bloqués (33 %). Bloquer l’accès à Internet sur le gsm semble être une mesure trop forte pour les parents puisque seulement 11 % d’entre eux souhaitent aller aussi loin pour leur propre tranquillité d’esprit.

La pression sociale ?

Près d’1 parent belge sur 3 (32 %) indique avoir ressenti une pression sociale pour accorder à son enfant son premier gsm plus tôt que prévu. L’âge moyen auquel les enfants demandent leur premier gsm est de 10,5 ans, ce qui est beaucoup plus tôt que l’âge moyen idéal envisagé par les parents.

Combien ça coûte ?

Hubside.Store, une nouvelle chaîne de magasins spécialisés dans la vente de smartphones et de produits multimédias neufs et reconditionnés en pleine expansion en Belgique (20 ouvertures de magasins prévues en 2021), s’est intéressée au budget que les parents belges sont prêts à consacrer au premier gsm de leur enfant. Près de 2 parents sur 5 déclarent que leur budget pour le premier gsm de leur enfant s’élève à 100 euros maximum. Pour 3 parents sur 10, ce dernier est situé entre 100 et 200 euros. Enfin, 15 % d’entre eux prévoient un budget supérieur à 200 euros pour cette acquisition. En outre, 2 parents sur 5, et en particulier les parents de moins de 35 ans, déclarent qu’ils envisageraient d’acheter un appareil reconditionné pour le premier gsm de leur enfant. La même proportion envisagerait de réparer et/ou de vendre un ancien téléphone pour financer cet achat.

En vente chez Hubside.Stor

Aujourd’hui, dans les différentes boutiques Hubside.Store de Belgique, vous pouvez trouver une sélection de gsm à moins de 200 euros, qu’ils soient neufs ou reconditionnés, et des appareils reconditionnnés 30 à 40 % moins chers que les neufs. Tous les appareils, y compris les reconditionnés, sont couverts par une garantie de deux ans.