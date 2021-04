Les OPPO A54 G et A74G : Un design épuré, quadruples objectifs et des prix sous les 300€

L’opération de recharge rapide s’effectue en 18 W sur l’OPPO A74 5G et en 10 W sur l’OPPO A54 5G. La fonction Battery Guard adapte la vitesse de chargement de manière dynamique en fonction de vos habitudes de sommeil et de recharge, pour faire en sorte que le téléphone ne surchauffe pas et se recharge en toute sécurité.

Le Mode Super Power Saving minimise par exemple la consommation électrique du téléphone en réduisant l’utilisation du processeur, en réduisant le rétroéclairage et en adaptant automatiquement la mémoire et la puissance que sollicitent certaines applications. Si votre téléphone n’est pas branché sur un chargeur la nuit, la fonction Super Nighttime Standby entre en action. Elle apprend vos habitudes de sommeil de telle sorte à n’utiliser que 2% du temps de batterie pendant un cycle de veille de 8 heures.

En plus de sa forme et de son design, les fonctionnalités d’un smartphone revêtent une grande importance. Combinées à une confortable batterie de 5.000 mAh, des fonctions intelligentes d’économie d’énergie garantissent une autonomie d’un jour et demi, voire plus. Cela se traduit par des opérations de recharge moins nombreuses et par la possibilité de se livrer à des jeux ou à du visionnement de vidéos sans devoir se soucier d’avoir un chargeur ou une batterie externe à portée de main.

Un écran de téléphone OPPO ne serait pas complet sans une attention particulière apportée au confort de l’utilisateur. Grâce à l’AI Eye Comfort, la luminosité est automatiquement adaptée à l’environnement tout au long de la journée afin de minimiser la fatigue oculaire et d’économiser l’énergie. Au fil du temps, l’algorithme assimile vos préférences et choisit parmi un total de quelque 4.096 niveaux de luminosité différents. Sous une forte lumière solaire, le rapport de contraste se modifie afin d’améliorer la lisibilité de l’écran en temps réel tandis que la luminosité est automatiquement réduite à un Nit la nuit, en l’absence d’une quelconque source lumineuse forte.

La haute sensibilité tactile (180 Hz) et la vitesse de rafraîchissement (90 Hz) sont comparables à celles que l’on trouve sur des smartphones haut de gamme. L’écran offre un confort à la fois visuel et tactile. Que vous vous adonniez à un jeu ou que vous parcouriez vos réseaux sociaux, vous profitez à tout moment d’une expérience agile et réactive.

Allumez le téléphone et laissez-vous surprendre par l’écran épatant Hyper Color Screen 90 Hz qui vous permet de profiter du moindre détail des photos que vous aurez prises, souvenirs vivaces de moments passés en famille ou entre amis. L’écran LCD perforé FHD de 6,49 pouces optimise la surface de l’écran, la portant à 90,5%, de sorte à minimiser toute source de distraction et à vous plonger dans une expérience utilisateur captivante. Les photos et vidéos prennent vie et sont d’une fidélité impeccable grâce à la vaste palette de couleurs et à la clarté de l’affichage – qu’il s’agisse de portraits, de paysages, d’aliments voire même de prises de vue nocturnes.

Le module appareil photo dépasse d’à plein 1,76 mm et est accentué par un anneau métallique décoratif qui en minimise l’épaisseur visuelle, ce qui renforce encore l’esthétique exceptionnelle. Au lieu d’être aménagé à l’arrière ou intégré à l’écran, le capteur d’empreinte digitale est inséré dans le bouton marche-arrêt sur le côté de l’appareil de telle sorte à accélérer et sécuriser le déverrouillage du téléphone.

Le design élégant des OPPO A54 5G et OPPO A74 5G retient immédiatement l’attention et garantit une prise en main très agréable. En dépit de leur grande batterie 5.000 mAh, les deux téléphones sont étonnamment légers (190 grammes) et minces (8,42 mm). Des lignes incurvées et de subtils détails leur confèrent une apparence de qualité supérieure, conforme aux tendances actuelles du design.

« Les OPPO A54 5G et A74 5G constituent le parfait équilibre pour les utilisateurs soucieux de leur budget qui recherchent technologie haut de gamme et design d’exception. Ils proposent la 5G à des prix démocratiques, de sorte que les consommateurs disposent d’un smartphone paré pour le futur », déclare Dirk Pauwels, directeur local d’OPPO Belgique et Luxembourg. « Nous sommes donc ravis que ces appareils soient largement disponibles auprès de nos partenaires commerciaux habituels. De plus, ils font l’objet de packs intéressants chez Proximus et Orange, entre autres. »

Le summum dans l’expérience utilisateur de tout téléphone OPPO est sa capacité à immortaliser tous vos précieux moments. Aussi bien l’OPPO A54 5G que l’A74 5G sont dotés d’un dispositif AI Quad Camera comportant un appareil photo principal 48 MP, un appareil photo grand angle 8 MP, un appareil photo monochrome 2 MP et un macro-appareil photo 2 MP. Cela permet de capter des images sous de nouvelles perspectives – par exemple, un plan rapproché des veines d’une feuille ou les détails d’un bâtiment situé dans le lointain. L’appareil photo frontal 16 MP permet de réaliser des selfies avec la même stabilité que les photos prises avec l’appareil photo arrière à l’aide du stabilisateur d’image électronique.

Après la prise d’un cliché, l’AI Scene Enhancement 2.0 d’OPPO intervient pour procéder à des adaptations automatiques de couleur et de contraste des photos, sans que vous deviez perdre du temps en post-édition. C’est là une fonction idéale pour des photos de paysages, de fleurs, d’aliments, de natures mortes et bien d’autres choses encore. À moins que vous ne choisissiez d’appliquer l’un des 15 filtres raffinés afin de donner immédiatement une ambiance spécifique à vos clichés. Quant au Mode Ultra Night, il permet d’améliorer des photos prises la nuit.

Expérience toute en souplesse

L’OPPO A54 5G est doté d’une mémoire de 4 Go et d’une capacité de stockage de 64 Go tandis que l’A74 5G offre pas moins de 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage. C’est amplement suffisant pour télécharger plusieurs applis et conserver un grand nombre de photos et de vidéos sur votre téléphone. En revisionnant ces vidéos, vous profiterez de la fonction Dirac 2.0 pour une qualité audio qui rivalise avec les effets sonores Dolby.

Grâce à la plate-forme Qualcomm® Snapdragon™480 5G sur laquelle repose l’appareil, vous profitez de performances optimales, avec une latence minimale, que vous vous livriez à des jeux, à du streaming de vidéos ou à la prise de photos. Le jeu de processeurs inclut deux CPU ARM Cortex-A76 2 GHz et six ARM Cortex-A55 1,8 GHz ainsi qu’un processeur graphique Adreno 619 650 MHz. Pour couronner le tout, le processeur procure un support 5G, tant en mode autonome (SA) que non autonome (NSA), de quoi vous mettre en ordre de marche pour les réseaux rapides de demain.

En dépit de la puissance qu’ils cachent sous le capot, les OPPO A54 5G et A74 5G maintiennent une bonne température grâce à un multi-système de refroidissement qui fait appel à un grand conduit en graphite afin de dissiper plus efficacement la chaleur et faire en sorte que le téléphone ne surchauffe pas. Aucune perte de performances ne sera à déplorer, même après un usage intensif.

ColorOS 11.1

Les OPPO A54 5G et A74 5G tournent sous ColorOS 11.1, basé sur l’Android 11 de Google et complété par des fonctionnalités propres à OPPO. La fonction Private Safe permet par exemple de récupérer des fichiers de sauvegarde au départ de HeyCloud si vous avez perdu votre téléphone ou s’il a été volé. App Lock protège vos applis à l’aide d’un mot de passe de telle sorte que les données sensibles soient protégées lorsque vous partagez votre téléphone avec des membres de la famille ou des amis. Screencast Privacy Shield évite pour sa part que des messages ou des notifications sensibles s’affichent à l’écran lorsque votre téléphone a recours au mode Miroir pour affichage sur un téléviseur. Enfin, Idle Time Optimizer analyse automatiquement votre smartphone pour y repérer des fichiers indésirables et les supprime la nuit de telle sorte que votre téléphone fonctionne à nouveau efficacement le lendemain matin.

Prix et disponibilité