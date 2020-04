HUAWEI et APPLE : Comment va se dérouler cette guerre technologie ?

L’entrée sur le marché de deux téléphones phares des numéros deux et trois mondiaux des smartphones a mis en évidence un nouveau clivage. Au moment où il semblait que le monde des smartphones convergeait vers un modèle standard de conception, de caractéristiques et de fonctionnalités, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a créé un nouveau fossé. Nous verrons dans cet article l’importance cruciale que jouent ces deux marques dans l’économie respective de leur pays.

La bataille des technologies

D’un côté, Apple a dévoilé il y a deux semaines une nouvelle série d’iPhones qui tireront pleinement parti de la dernière version de son système d’exploitation, iOS, qui en est maintenant à sa 13e génération. D’autre part, Huawei a lancé la semaine dernière sa nouvelle série phare Mate 30, qui a été fortement détachée du système d’exploitation Android. On parle beaucoup du système d’exploitation Harmony de Huawei, qui est en développement depuis plus de cinq ans. Cependant, le fait que les États-Unis interdisent à Huawei d’accéder à la technologie américaine signifie qu’il perd toujours les énormes avantages d’un système d’exploitation qui a évolué pendant une décennie grâce aux efforts de son propriétaire, Google, et d’une industrie mondiale de fabricants de téléphones Android.

Cela soulève la question clé des smartphones de 2020 :

Huawei sans Android peut-il encore concurrencer l’iPhone 11, ainsi que les gammes Samsung S10 et Note 10, qui fonctionnent à la pointe de l’évolution d’Android ?

La réponse ne dépend pas tant de la technologie des téléphones que de la capacité de Huawei à convaincre son armée d’utilisateurs relativement nouvelle qu’il s’agit plus d’une stratégie marketing. C’était l’idée maîtresse du lancement de la semaine dernière. La grande révélation de la société chinoise n’était pas tant le téléphone lui-même que le nouveau rôle de HMS, ou Huawei Mobile Services. Il s’agit d’un remplacement direct de Google Mobile Services (GMS), qui représentent essentiellement l’écosystème Android. Le Play Store est un élément intégral des GMS.

Ironiquement, le HMS est également disponible en téléchargement sur le Play Store de Google. Actuellement, Huawei n’est pas autorisé à ajouter des GMS à de nouveaux téléphones, ce qui signifie qu’il ne peut pas non plus préinstaller le Play Store de Google sur ses nouveaux téléphones. HMS comprend ses propres fonctionnalités avancées, comme la galerie d’applications – une alternative réduite au Play Store, avec 45 000 applications disponibles -, l’identifiant Huawei, les notifications push, les paiements, les thèmes, le cloud mobile, le clone de téléphone et Huawei Health. Toutefois, le téléphone reste compatible avec les applications Android.

Son système d’exploitation est une version d’Android basée sur le projet Open Source Android, qui n’est pas inclus dans l’interdiction américaine, car il s’agit d’un projet mondial, non détenu par Google. Cela signifie que les utilisateurs pourront télécharger des applications sur le Play Store, mais devront passer par quelques étapes supplémentaires pour le faire.

La véritable perte est celle d’une intégration transparente avec le magasin. Les applications individuelles ne fonctionneront pas sans un dispositif appelé “Google Services Framework” (GSF), que M. Huawei affirme ne pas pouvoir installer sur les nouveaux appareils. Cependant, divers sites web offrent des conseils sur la façon de “mettre à l’écart” le cadre de sources non autorisées, et donc de faire fonctionner le Play Store. Cela signifie que ni Google ni Android ne garantissent les services et les performances, et que l’utilisateur est responsable en cas de problème. Cela dit, Huawei a développé ses propres versions de la plupart des applications clés.

Pourquoi se donner tant de mal, et ne pas simplement acheter un téléphone Android d’autres enseignes ?

Les téléphones Samsung S10 et Note 10 sont tout aussi performants que les nouveaux appareils Apple, et les battent dans de nombreux domaines pourtant, La réponse est simple : les téléphones Mate 30 sont probablement le meilleur rapport qualité-prix des téléphones phares actuels, et les meilleurs appareils photo du marché. Huawei a pris l’avantage sur ses concurrents dans le domaine de la photographie sur téléphone portable avec le P20 Pro, et n’est pas prêt de l’abandonner.

L’appareil photo arrière principal est un appareil à trois lentilles comprenant un objectif grand angle de 40MP 27mm avec une ouverture de f/1,6, ce qui signifie qu’il a une vue de capture d’image large et laisse entrer autant de lumière que les autres objectifs de téléphone de pointe, et un téléobjectif de 8MP 125mm, et un objectif ultra-large de 20 MP 16mm. Il intègre un appareil photo 3D, une optique Leica, un flash à double LED et un système HDR. Vidéo avec 2160p – c’est-à-dire haute résolution – tournant à 30 images par seconde, et ultra lent à 720p tournant à 960 images par seconde. En comparaison, l’Apple iPhone 11 Pro Max propose également un appareil photo à triple objectif, mais avec un objectif grand angle de 26 mm, un téléobjectif de 52 mm et un objectif ultra-large de 13 mm. Cela suggère qu’Apple reste derrière Huawei en matière de technologie des appareils photo, et qu’il faut se pencher sur les réglages du logiciel pour qu’il corresponde à la qualité de l’image. Huawei se surpasse également avec l’appareil photo selfie du Mate 30 Pro, qui atteint 30MP contre 12MP pour l’iPhone 11 Pro.

La principale différence est qu’Apple intègre la fonctionnalité 3D dans l’objectif selfie, ainsi qu’une résolution plus élevée et plus d’options pour la vitesse vidéo. Les deux appareils ont un écran d’environ 6,5 pouces et de grandes batteries – 3696 mAh sur l’iPhone et 4200 mAh sur le Mate 30. Cependant, l’iPhone commence à 4 Go de RAM, tandis que le Mate commence à 6 Go, ce qui laisse supposer des performances plus rapides – toutes choses égales par ailleurs, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Il est presque certain que le système d’exploitation iOS 13 de l’iPhone sera mieux intégré et fonctionnera plus facilement, surtout lorsque le logiciel Google sera installé sur le Mate.

Le choix n’est pas évident, mais il est fort probable que l’appareil de pointe convaincra suffisamment un noyau dur d’utilisateurs de s’en tenir à Huawei pour maintenir la marque à l’avant-garde du marché des smartphones. Mais cela ne suffira peut-être pas à empêcher Apple de retrouver sa deuxième place sur le marché mondial. Affaire à suivre…