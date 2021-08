Le Samsung Galaxy Z Fold3 5G et Z Flip3 5G sont en vente en Belgique

Après une période de précommande réussie, les Samsung Galaxy Z Fold3 5G, et Z Flip3 5G sont disponibles ! Avec le Z Fold3 5G, l’appareil pour le multitâche par excellence et le Z Flip3 5G, le smartphone au design emblématique, un nouveau chapitre s’ouvre dans l’ère du smartphone.

« Il y a quelques années, nous avons surpris le monde avec les tout premiers smartphones pliables et aujourd’hui, Samsung ouvre grand la porte de l’avenir avec la nouvelle génération de Galaxy Z », a déclaré Davy Moons, Marketing Manager mobile chez Samsung Belgique. “Avec deux modèles différents et un prix plus bas, il y en a pour tous les goûts. Le Galaxy Z Fold3 vous assure une expérience utilisateur digne d’une tablette avec son écran de 7,6 pouces, tandis que le Z Flip3 est si compact qu’il se glisse facilement dans votre poche.”

Galaxy Z Fold3 et Z Flip3



La nouvelle gamme de smartphones pliables de Samsung est plus résistante que jamais. En effet, pour la première fois dans la série Galaxy Z, le Z Fold3 et le Z Flip3 présentent un indice de résistance à l’eau de IPX81 mais pas que. Ils sont tous les deux fabriqués en aluminium Armor, l’aluminium le plus résistant jamais utilisé pour un smartphone Galaxy, et dotés du revêtement Corning® Gorilla® Glass Victus™. De quoi les rendre tous terrains dans votre quotidien.

Samsung a également étendu le champ des possibles pour améliorer l’expérience utilisateur. En effet grâce à un plus grand nombre de partenariats, avec Google et Microsoft par exemple, les applications tirent maintenant le meilleur parti de l’écran pliable. De plus, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, il est parfait pour jouer, regarder des vidéos ou simplement faire défiler et partager du contenu.

Pour un multitasking au maximum, Samsung a introduit en option le populaire S Pen sur le Galaxy Z Fold3.

Le Galaxy Z Flip3 est disponible demain à partir de 1 049 € dans les couleurs Cream, Green, Lavender et Phantom Black (Gray, Pink et White sont également disponibles en ligne) et le Galaxy Z Fold3 à partir de 1 799 € en Phantom Black, Phantom Green et Phantom Silver. Les nouveaux smartphones sont notamment disponibles dans les Samsung Experience Stores au Docks Bruxelles, Wijnegem Shopping Center et Rive Gauche Charleroi.

Galaxy Watch4 et Watch4 Classic sont également disponibles



Ce vendredi, la Galaxy Watch4 et la Galaxy Watch4 Classic seront disponibles à la vente. Les nouvelles smartwatches offrent les meilleurs outils pour surveiller votre santé grâce à l’utilisation du nouveau Wear OS™ Powered by Samsung et de l’interface utilisateur One UI Watch. La plateforme Wear OS™ Powered by Samsung a été développée avec Google™, tandis que One UI Watch est l’interface utilisateur la plus intuitive de Samsung à ce jour. Les deux montres ont un design fin avec un boîtier plus fin que ses prédécesseurs.

La Galaxy Watch4, est disponible en 40 mm et 44 mm pour des prix de détail suggérés de 269 € et 299 € respectivement. La 40 mm existe en Black, Silver et Pink Gold, la 44 mm en Black, Silver et Sophisticated Green. Grâce aux différents bracelets et cadrans, vous pouvez personnaliser votre montre comme vous le souhaitez.La Galaxy Watch4 Classic est une smartwatch haut de gamme dotée d’une lunette tournante. Elle est disponible en 42 mm pour un prix de détail suggéré de 369 € et 46 mm pour un prix de détail suggéré de 399 €. Ce modèle est disponible en Black et Silver.

Galaxy Buds2 : un son de qualité supérieure et un design confortable



Enfin, les Galaxy Buds2 sont également disponibles à partir de ce vendredi. Les écouteurs ont un maintien confortable qui vous permet de les porter toute la journée sans problème. Vous pouvez donc profiter d’une qualité sonore supérieure à tout moment et en tout lieu. Faisant partie de l’écosystème Galaxy, les Buds2 sont le complément parfait de votre smartphone, tablette ou smartwatch Galaxy. Les Galaxy Buds2 sont disponibles dans les coloris Graphite, Olive, Lavender et White, et leur prix de détail est de 149 €.

Pour plus d’informations sur ces nouveaux produits, veuillez consulter la Newsroom de Samsung et Samsung.com.