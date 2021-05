Samsung repousse les frontières du design durant le Bespoke Home avec des collaborations créatives en édition limitée

Samsung a annoncé de nouveaux modèles Bespoke en édition limitée lors du Bespoke Home 2021. Samsung s’est associée pour l’occasion aux artistes Thibaud Hérem et Andy Rementer ainsi qu’à la marque danoise lifestyle HAY pour créer la surprise en proposant des panneaux de réfrigérateur Bespoke en édition limitée.

« La position de Samsung en tant que marque lifestyle se développe dans le monde entier et nous sommes maintenant prêts à montrer notre leadership en matière de design avec les possibilités illimitées de Bespoke Home, » a déclaré Maxime Parein, responsable du marketing des appareils électroménagers chez Samsung Benelux. « Nous voulons utiliser nos produits pour transformer les appareils électroménagers en objets design afin d’introduire une œuvre d’art dans la maison. »

Faites passer un message avec une œuvre d’art

Thibaud Hérem

Thibaud Hérem est un illustrateur français passionné qui peint des bâtiments et des architectures avec des détails incroyables dessinés à la main.

Trois dessins, importants aux yeux de Hérem lui-même, ornent l’extérieur des réfrigérateurs Bespoke qui font l’objet de cette collaboration. Il s’agit du château de Fontainebleau, pour sa contribution à l’art et à la culture français, de la silhouette urbaine de Londres, qu’il a dessinée pour commémorer le 150e anniversaire du métro londonien, et de la cathédrale Notre-Dame de Paris, connue pour son incroyable architecture qui a traversé les siècles.

Les panneaux de réfrigérateurs Bespoke d’Hérem sont déjà vendus en Corée. Le design Fontainebleau sera bientôt disponible en quantités limitées en France, en Italie et en Pologne via Samsung.com.

Andy Rementer

Andy Rementer est un artiste pop des États-Unis connu pour ses dessins pop art immédiatement reconnaissables, vifs et colorés, issus de son travail avec des marques internationales.

Rementer a créé trois dessins pour la série Bespoke : la première pièce, “Together”, met en avant la diversité, la communication multiethnique et la paix. Le deuxième dessin, “City”, montre la scène d’une ville trépidante et colorée, pleine de mouvement et de vitalité. Le troisième dessin est tiré de sa collection “Portraits” et représente les pensées des gens au sujet de la nourriture et des boissons. Il évoque l’expression mélancolique d’une personne qui savoure une boisson.

Le design du panneau personnalisé par Rementer, “Together”, sera bientôt disponible aux États-Unis sur Samsung.com.

HAY x Samsung

Fondée par les directeurs créatifs éponymes Mette et Rolf Hay, HAY est une marque lifestyle danoise qui s’engage à collaborer avec les meilleurs designers de leur génération dans le monde entier. Dans le cadre de cette collaboration, HAY a créé cinq nouvelles couleurs spécialement pour les panneaux des réfrigérateurs Bespoke de Samsung, inspirées par la nature et les ingrédients alimentaires naturels. Ces couleurs exclusives sont Cream, Squama, Dusty Blueberry, Artichoke et Cabbage.