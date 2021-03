L’achat de followers, pourquoi cela est-il mauvais pour votre image ?

Depuis qu’Instagram a modifié son algorithme, passant d’un affichage chronologique des photos à un affichage des messages de ceux avec lesquels vous interagissez le plus, de nombreuses entreprises et personnes d’influence se sont plaintes de la difficulté de gagner des followers. Sur ce point, Instagram est la plateforme sociale préférée de la plupart des influenceurs, dont beaucoup reçoivent de l’argent en échange de messages sponsorisés mis en place pour leur public. Certains influenceurs gagnent jusqu’à 18 000 euros par poste, c’est pourquoi les aspirants influenceurs voient Instagram comme un moyen lucratif de gagner de l’argent. Le chemin du succès semble assez simple : il suffit de se faire connaître auprès d’un large public pour être visible auprès des marques qui disposent du budget nécessaire au marketing d’influence, puis de conclure un accord commercial. Mais avoir un grand nombre de followers n’est pas un objectif unique aux influenceurs. Les entreprises voient également l’intérêt de la manière dont un grand nombre de personnes se font connaître de leurs fans. Le grand nombre est une preuve sociale qui encourage les autres à suivre le mouvement des fans d’une marque. Bien sûr, comme chaque changement d’Instagram rend le processus de toucher les gens et d’augmenter le nombre de followers un peu plus difficile, certaines marques ont recours à des tactiques malhonnêtes pour accélérer le processus, comme l’achat de likes ou de followers sur acheterdesfollower.com par exemple.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter de followers ?

Il y a de nombreuses raisons de ne pas acheter de followers, mais examinons en particulier trois d’entre elles :

1. Cela donne une mauvaise image de votre engagement envers Instagram

En général, le taux d’engagement diminue au fur et à mesure que le nombre de followers augmente. Mais imaginons que vous tombiez sur un profil d’un million de followers qui obtiennent moins de 2 000 likes par photo. Il ne devrait pas être difficile de dire qu’ils ont beaucoup de faux followers. Les comptes Instagram qui comptent moins de 1 000 followers ont un taux d’engagement moyen de 8 %, tandis que ceux qui comptent entre 1 000 et 10 000 followers ont un taux d’engagement de 4 %. Les comptes de 10 000 à 100 000 followers ont un taux d’engagement de 2,4 %, tandis que ceux qui comptent plus d’un million de followers ont un taux d’engagement de 1,7 %. Ces chiffres peuvent être utiles pour déterminer qui achète les produits Instagram et qui est le vrai client. En revanche, si le rapport entre le nombre de likes sur une photo semble beaucoup trop élevé (plus de 7 %), il s’agit potentiellement de followers achetés, car il est plus facile et moins cher d’acheter de faux likes que de faux followers. La comparaison du rapport entre le nombre d’abonnés et le nombre de commentaires permet de détecter les faux likes. S’il y a beaucoup d’articles similaires sur un compte, mais un nombre disproportionné de commentaires, il est probable qu’ils achètent des likes Instagram.

2. Si vous achetez des produits Instagram, Instagram bloquera votre compte

Vous recevrez peut-être un avertissement la première fois si vous avez de la chance. Instagram encourage les utilisateurs à être présents et à télécharger des messages ou à s’engager avec d’autres utilisateurs en temps réel. Tout ce qui ne se passe pas en temps réel, ou qui fait appel à un type d’automatisation, n’est pas considéré comme positif par Instagram. Selon Jessica Zollman, ancienne évangéliste communautaire d’Instagram, l’équipe d’Instagram se consacre à l’identification du spam et n’a pas peur de désactiver les comptes qui font l’affaire. Depuis 2014, Instagram a bloqué des millions de faux abonnés de nombreux comptes sur Instagram (de nombreuses célébrités ont été durement touchées), car ils voulaient apporter plus d’authenticité à la plateforme. Des célébrités comme Ariana Grande, Kim Kardashian et Justin Bieber ont toutes connu une baisse significative du nombre de followers après la purge d’Instagram en 2014. Comme Instagram purge constamment les faux abonnés, vous perdrez au final en dépensant n’importe quelle somme d’argent pour ces activités afin d’augmenter votre nombre. En outre, lorsque vous achetez des produits Instagram, vous violez les conditions d’utilisation strictes d’Instagram. Ce faisant, vous risquez de voir votre compte suspendu.

3. Vous ne gagnerez pas d’argent avec de faux clients

Les faux abonnés n’achètent pas de produits ou ne font pas la promotion de votre marque. Et les faux abonnés ne font pas grand-chose d’autre que de donner l’impression que votre marque est plus importante qu’elle ne l’est en réalité. Et comme nous l’avons déjà dit, toute cette automatisation fait généralement beaucoup plus de mal que de bien à votre réputation. Ce n’est pas parce que vous avez des tonnes de followers que les marques voudront automatiquement travailler avec vous. Avec l’évolution des médias sociaux et du marketing d’influence, les marques ont accès à davantage d’outils et de connaissances pour distinguer les faux des vrais. De ce fait, les marques sont désormais plus intelligentes. Outre la mesure de vos followers, elles examinent également les taux d’engagement. Sans véritables abonnés, il sera difficile de démontrer un bon taux d’engagement lorsque vous essaierez de travailler avec les marques. Et pour les entreprises qui cherchent à utiliser de faux likes et abonnés pour établir des preuves sociales, elles constateront que leurs efforts sont vains si personne ne s’engage réellement dans leur contenu.

La leçon à en tirer est claire : il vaut mieux avoir une petite communauté active et ciblée qu’une bande de faux adeptes qui n’interagiront jamais avec vous ou ne vous achèteront jamais rien.