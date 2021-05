Internet : Quel pays offre le meilleure bande passante au monde ?

De la visio conférence le matin aux séries en streaming le soir, en passant par la newsletter par e-mail l’après-midi : notre vie quotidienne se déroule de plus en plus en ligne. Des connexions Internet stables et rapides sont bien sûr nécessaires dans ce cas. Nous nous pencherons sur les débits de différents pays, en d’autres termes, sur le plaisir de surfer sur Internet en Belgique.