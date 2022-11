myID.be, une nouvelle application belge d’authentification simple et sécurisée

À partir d’aujourd’hui, les Belges peuvent utiliser une nouvelle application d’authentification numérique pour accéder aux services des entreprises comme de l’administration : myID.be®. Cette application mobile a été développée par U2U Consult, un spécialiste belge de la gestion des identités et des accès. Les utilisateurs peuvent dorénavant s’authentifier très facilement, en scannant un code QR sur un smartphone ou une tablette.

U2U Consult a déposé une demande d’agrément auprès du SPF Stratégie et Appui (BOSA) pour lancer un nouveau moyen d’authentification sur le service d’authentification fédéral (FAS). Nous avons dû respecter de nombreux critères rigoureux pour l’obtenir, qui visent à sécuriser les services d’identification électronique pour les applications publiques. Grâce à cet agrément, les utilisateurs de myID.be ont l’assurance que leurs données sont parfaitement protégées.

Liberté de choix

myID.be est la deuxième clé numérique, proposée par un partenaire privé en Belgique. Après une analyse approfondie et la consultation de divers organismes, notre demande d’agrément a été approuvée par le SPF BOSA. Suite à cette reconnaissance, myID.be est désormais inclus comme nouvelle clé numérique dans le FAS.

L’ajout de myID.be dans le FAS permet d’offrir aux citoyens une nouvelle clé d’authentification numérique. Ils sont donc libres de choisir celle qui leur convient le mieux, après le monopole de fait de itsme®. Avec cet ajout, le SPF BOSA souhaite encourager l’innovation et stimuler l’économie belge.

En pratique

Les utilisateurs doivent télécharger myID.be sur le magasin d’applications de leur choix. L’activation unique de myID.be est réalisée via la carte d’identité électronique depuis le site www.myid.be. Une fois l’application activée, les citoyens doivent scanner un code QR puis taper un code PIN à cinq chiffres pour s’authentifier et ainsi avoir accès au service privé ou public souhaité.

« myID.be est le fruit de la longue expérience qu’a U2U Consult de la gestion des identités et des accès », explique Erik van Mileghem, Managing Director de U2U Consult. « Il était temps qu’un deuxième acteur fiable arrive sur le marché belge de l’authentification, afin d’éviter les risques propres à une situation de monopole. myID.be relève le défi d’être à la fois une application conviviale et parfaitement sécurisée. En tant qu’entreprise indépendante, nous avons mis l’accent dès le début sur le respect de la vie privée des utilisateurs. Les Belges peuvent désormais prouver leur identité en ligne en un clin d’œil. »

À propos de U2U Consult

Fondé en 2002 et basé à Bruxelles, en Belgique, U2U Consult offre des services de conseil et de développement basés sur Microsoft Azure Stack et le développement mobile pour les principales plateformes (iOS et Android). Grâce à l’expertise accumulée dans la création d’applications mobiles, U2U Consult a décidé en 2013 de passer du conseil au développement de ses propres produits. U2U Consult propose une plateforme unique de gestion des identités qui permet une intégration sécurisée et approfondie des applications avec tout type de backend (Login as a Service). U2U Consult a mis à profit son expertise interne en matière de création d’applications mobiles et de gestion des accès pour créer myID.be, une nouvelle application mobile d’authentification innovante.

À propos du SPF Stratégie et Appui (BOSA)

Le SPF Stratégie et Appui (BOSA) soutient ses clients/utilisateurs et les responsables politiques dans 5 domaines d’activité : « Soutien stratégique », « Travailler dans la fonction publique », « Marchés publics », « Budget et Comptabilité » et « Administration numérique ».

Le SPF BOSA est, entre autres, un élément moteur de l’évolution et des réformes numériques du gouvernement fédéral. De cette manière, nous contribuons à la transformation vers une administration numérique efficace, accessible et orientée vers le client.