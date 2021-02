Ces jeux entre adultes qui nous amusent

Avouez-le, vous adoriez jouer lorsque vous étiez enfant. Mais vous avez grandi et l’envie de jouer s’en est allé peu à peu. Rassurez-vous, tout le monde garde son âme d’enfance. Pourquoi ne pas la réveiller ? Il faut savoir que s’amuser entre adultes contribue à garder une bonne santé. Cela permet en plus de resserrer les liens, et de passer un bon moment entre amis ou en famille. Nous vous proposons ci-dessous quelques idées de jeux pour jouer entre adultes. Des jeux qui vous divertiront et, par la même occasion, vous feront oublier la routine quotidienne.

Les paris sportifs

En règle générale, les soirées mémorables se font entre amis. Il faut bien l’admettre, il n’y a rien de mieux pour décompresser et faire une pause le temps d’une soirée. Les paris sportifs sont excellents pour pimenter vos soirées. Chaque pronostic fera naître un débat animé ainsi que de longues discussions. Durant l’attente des résultats, tout le monde pourra exprimer son opinion et ses émotions. Un moment intense garanti.

Le blackjack

Le blackjack est un jeu très en vogue chez les adultes, notamment ceux qui ont un penchant pour les jeux de hasard. Pour y jouer, il vous suffit de télécharger une application. Ce genre de jeu développe la réflexion ainsi que le sens de l’observation.

Le Monopoly

Qui a dit que le Monopoly était uniquement réservé aux enfants ? Durant les périodes de confinement, c’est le jeu idéal pour passer d’agréables moments avec ses proches. Plus vous êtes nombreux, mieux c’est ! Il existe de nombreux thèmes adaptés à tous les goûts.

Le beer pong

Le beer pong ou bière-pong est un jeu simple où l’on lance une balle dans un gobelet. C’est un jeu où l’on s’amuse, où l’on rit et surtout, où l’on évacue le stress du quotidien. Ce jeu reste un incontournable durant les soirées étudiantes. Pour cause, il est facile à organiser. Il vous suffira d’une douzaine de gobelets, d’une table et d’une balle.

Action ou vérité

Tout le monde aime jouer à action ou vérité. Entre questions gênantes et gages amusants, impossible de ne pas passer un excellent moment en couple ou entre amis. Si vous souhaitez pimenter la soirée, n’hésitez pas à préparer des questions et des actions loufoques. Mais attention à ne pas trop provoquer vos amis, ils se vengeront à coup sûr !