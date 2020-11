La vie est jalonnée d’événements joyeux, qu’ils soient majeurs ou plus modestes. Et chacun mérite d’être immortalisé par le biais de photographies et autres souvenirs physiques. En complément, vous pouvez par exemple tenir un petit journal dans lequel vous racontez ces événements dans les moindres détails. Voici notamment 4 moments de votre vie à documenter pour la postérité :

1. La naissance d’un enfant

La naissance d’un bébé est certainement l’événement le plus important d’une vie. Il est donc bon de le documenter, aussi bien pour les parents que pour la famille et l’enfant lui-même. Ce moment incomparable est tout à fait propice aux photos et au journal de bord, qui peuvent même commencer durant la grossesse.

Pour garder de merveilleux souvenirs en images, créez donc un album photo pour bébé. Vous en trouverez ici, de différents styles et formats. Incluez-y des clichés de maman enceinte (à chaque mois par exemple), des photos à la maternité, puis au retour à la maison. Par la suite, vous pourrez également confectionner un album photo pour chaque année de bébé. Vous obtiendrez alors une belle collection chronologique !

2. Les célébrations spéciales

D’autres événements exceptionnels surviennent aussi tout au long de votre vie (mariage, baptême, communion, remise de diplôme, etc.). . Et ils donnent souvent lieu à de nombreuses photos. Comme pour la naissance d’un enfant, réunissez-les dans un album personnalisé et ajoutez des notes pour parfaire le tout.

Encore mieux, conservez divers éléments qui vous rappelleront cette célébration joyeuse : invitation, faire-part, ruban, sachet de dragées, livre d’or, bouchon de champagne, menu ou encore marque-place. Pour les conserver, mettez-les simplement dans une jolie boîte ou créez un cadre vitrine souvenir. Parcourez donc Pinterest, vous y trouverez plein d’idées pour créer le vôtre.

3. Les vacances

Dans un registre moins festif mais tout aussi heureux, les vacances sont d’autres moments de la vie que l’on aime documenter. Comme pour les cérémonies, pensez à prendre des photos et à garder divers souvenirs de vacances. Il peut s’agir de babioles achetées en boutique, ou tout simplement de petits souvenirs ramassés au gré de vos sorties. Plante séchée, poignée de sable, coquillages, cailloux, flyers d’excursions, etc. En bref, tout ce qui vous rappellera votre agréable voyage !

Pour une documentation encore plus fidèle, vous pouvez également tenir un journal de bord. Complétez-le au fur et à mesure pendant votre voyage, ou bien rédigez-le à votre retour. Dans ce cas, ne tardez pas trop pour éviter d’oublier certains aspects.

4. Les réunions de famille

Enfin, veillez aussi à documenter toutes vos réunions de famille pour la postérité. Noël, Pâques, anniversaires ou simples barbecues familiaux… Au final, ces bons moments partagés ne méritent-ils pas autant de considération que les événements majeurs de votre vie ?

Dans quelques années voire décennies, vous serez ravi de vous les remémorer et même de les faire (re)vivre à d’autres membres de votre famille. Alors accordez-leur le temps nécessaire pour les immortaliser.

Certaines personnes préfèrent documenter uniquement les événements majeurs, comme les naissances et les mariages, quand d’autres apprécient d’immortaliser tous les moments précieux de leur vie. Et vous, lesquels allez-vous documenter pour la postérité ?