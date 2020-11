Road-Light présente le Clic-Light V2, un équipement lumineux pour les deux roues.

Spécialisée dans le domaine de la sécurité routière, la startup toulousaine Road-Light annonce la sortie de sa nouvelle version du Clic-Light, rendant ses utilisateurs visibles sur la route grâce à l’affichage de signaux lumineux similaires à ceux d’une voiture.

Ce nouvel équipement lumineux, porté sur le dos et en ligne avec le niveau des yeux des autres usagers de la route, est aujourd’hui le 1er système du genre à pouvoir être utilisé sur une Moto, un Scooter, un Vélo, une Trottinette, un Segway et même un Mono-Roue ! Cette innovation, qui va être lancée dès le premier trimestre 2021, est l’une des solutions efficaces pour faire face à la hausse actuelle des accidents des Cycles et Motocycles en milieu urbain.

Nouveau design, nouvelles fonctionnalités… Clic-Light se réinvente !

À l’issue d’une année de recherche et de développement, la startup toulousaine présente sa dernière version du Clic-Light. Remplaçant les deux précédentes versions, afin d’offrir une solution universelle dédiée à tous types de Cycles et Motocycles, elle comprend : un Module Lumineux, un Harnais Réglable de haute qualité et ajustable à toutes les tailles, une Télécommande et son Support de Fixation au guidon, un Câble de recharge USB C et la connectique nécessaire pour brancher la Télécommande (émetteur) au système de signalisation arrière d’un Véhicule, afin de synchroniser le Clic-Light avec leurs signaux lumineux.

Doté d’un design épuré de forme rectangulaire rappelant celle d’un smartphone et fixé à un Harnais à l’aide d’un système d’accroche Scratch, le Module Lumineux indique les feux essentiels pour maximiser la visibilité du pilote : Feux Stop (en motocycle), Feux de Position, Feux de Détresse, Clignotant Droit-Gauche et Feux Anti Brouillard à hauteur du champ de vision de l’usager qui suit.

L’Auto Reverse System permet de toujours indiquer la bonne direction quel que soit le sens dans lequel le Clic-Light est porté. La petite touche de modernité ? L’effet « balayage progressif » des clignotants, pour un visuel plus agréable.

Un Clic-Light pour 2 usages possibles : « Mode Cycle et Motocycle »

Equipée de deux Boutons Multifonctions et trois LEDS retour, la Télécommande peut être utilisée de deux façons :

Mode Cycle (Trottinette/Vélo/Segway/Mono-roue)

la Télécommande se fixe sur le guidon grâce au support dédié (ou au creux de la main en mono-roue). L’utilisateur peut activer/désactiver les clignotants, le Feu de Position, le Feu Anti Brouillard et le Feu de Détresse. Grâce aux trois Leds, l’utilisateur a un retour sur le Feu en cours d’utilisation.

Mode Motocycle (scooter/moto)

la Télécommande dotée d’un connecteur est reliée au système de signalisation arrière du véhicule, grâce au câble 8 fils. Sur cette version de Module Lumineux, le Feu de Position s’allume automatiquement dès que l’on tourne la clef de contact du véhicule et les commandes de signalisation du véhicule sont synchronisées automatiquement avec le Clic-Light.

Un équipement de sécurité routière ingénieux

Grâce à une visibilité assurée sur une distance d’au moins 400 mètres, votre nouveau « compagnon lumineux » vous rend visible sur la route jour et nuit. De plus, avec la fonctionnalité Adapt-Light, la puissance des Leds varie en fonction de la luminosité environnante et les risques de collisions par l’arrière et le côté sont minimisés. Clic-Light est résistant aux conditions météorologiques, ce qui s’avère être très pratique sous la pluie, en plein brouillard et surtout en hiver quand la nuit tombe plus tôt.

Doté de deux batteries rechargeables (Module Lumineux et Télécommande), le Clic-Light dispose d’une autonomie d’environ 10 jours. Avec une garantie de 2 ans, Clic-Light sécurise chaque trajet (court ou long) du quotidien.

Grâce à la portabilité de la Télécommande et l’échange rapide et simple entre différents types de véhicules, Clic-Light peut être utilisé avec n’importe quel moyen de locomotion à tout moment de la journée ou de la nuit, peu importe la météo !

Prix de lancement : 149 – 169 € (2 produits en 1), vendu via Toad-Innovation Digger sur l’ensemble de leur réseau français.