Caremitou : La litière connectée française qui dépiste et suit l’état de santé des chats !

Pour faciliter la vie des propriétaires qui veulent pouvoir suivre à tout moment la santé de leur animal y compris en période de confinement, la startup montpelliéraine Novandsat, annonce le début de commercialisation de Caremitou : Une litière connectée pour chat permettant d’observer son comportement et d’effectuer un contrôle de son poids et analytes biologiques à domicile. Caremitou s’inscrit dans la nouvelle tendance de la télésurveillance médicale, il est enfin possible de suivre l’état de santé de son animal de compagnie au quotidien à domicile et sans stress. Une innovation disponible à la vente dès maintenant sur KKBB.

Caremitou, pour devenir acteur au quotidien de la santé de votre animal !

Produit médical vétérinaire breveté, mis à la disposition des propriétaires d’animaux, Caremitou permet d’observer au quotidien le comportement de son animal et d’obtenir une récurrence de données biologiques pour un diagnostic affiné.

Avec Caremitou, chaque propriétaire peut dorénavant :

Observer sans perturber, le comportement de l’animal qui est pesé à chaque passage via des capteurs de poids logés dans la structure du bac à litière

Disposer d’un historique (antécédent patient) des visites et des durées de passage dans la litière pour détecter des changements de comportements souvent synonymes de maladies silencieuses et que pourra interpréter votre vétérinaire

Identifier l’animal via une antenne RFID et pour certains animaux équipés d’une puce électronique compatible, pouvoir relever leurs températures.

Effectuer de manière régulière des analyses d’urine du chat sans qu’il s’en aperçoive. Et permettre ainsi au propriétaire de récolter et renseigner les concentrations de 14 analytes utiles au dépistage et suivi de maladies chroniques (Insuffisance rénale, diabète, problèmes Hépatique, ).

L’innovation ne s’arrête pas là, le propriétaire dispose également d’une application mobile, lui permettant d’être en lien avec son vétérinaire pour un dépistage, un suivi, une urgence. Il peut également disposer du suivi des analyses, des traitements mis en place, des RDV programmés

et fournir au vétérinaire des données régulières qui permettent une meilleure observance.

Cette « maison e-santé » innovante de Caremitou est la solution idéale pour toutes les parties ! A la fois au profit du propriétaire, qui dispose d’un suivi régulier sur la santé de l’animal et d’informations pertinentes pour qualifier les consultations avec le vétérinaire, au profit de l’animal qui ne subit plus le stress de l’analyse lors d’une consultation physique, ainsi que du vétérinaire qui peut suivre en continu la santé du chat et intervenir au bon moment si nécessaire.

Comment fonctionne Caremitou ?

Pour faire une analyse urinaire de son animal, rien de plus simple : la maison e-santé étant équipée de deux bacs à litières, il suffit de retirer le 1er bac vert, pour accéder au deuxième bac à litière bleu. Construit en matériel à grade médical , qui ne modifie pas le caractère physico-chimique des urines, ce bac à litière contient un dispositif breveté appelé PAD Caremitou. Le PAD permet de réaliser des analyses urinaires à domicile mais aussi de pouvoir les apporter au vétérinaire pour des analyses complémentaires si nécessaire ; éviter ainsi un prélèvement sur l’animal.

Pour transférer les données recueillies, il suffit au propriétaire d’appairer son mobile en Bluetooth avec la maison e-santé. Si les données relevées dépassent les seuils préalablement définis avec le vétérinaire, une notification lui sera alors envoyée, lui permettant ainsi de transmettre les résultats au vétérinaire pour interprétation et suivi. Au quotidien, Caremitou se fait le plus discret possible et ne prévient qu’en cas d’analyse anormale.

Disponible dès maintenant à la vente sur KissKissBankBank !

Comme annoncé en début d’année, Caremitou est disponible en offre de lancement dès maintenant sur la plateforme KissKissBankBank, avec des réductions sur les prix de la BOX et PAD , et une livraison prévue pour mars 2021. Des offres Pack santé sont aussi proposés aux premiers acquéreurs de Caremitou.

Pour accélérer son développement commercial en 2021, Caremitou prévoit de faire évoluer ses effectifs à 5 personnes avec 2 nouveaux recrutements et la mise en place de la fabrication du produit en Occitanie. Ambitieuse, la startup prévoit de vendre 3 500 BOX en 2021.

Destiné à tous les propriétaires de chat, Caremitou est finaliste du trophée NumAnima de l’association de la e-santé animale VetinTech et en phase finale du Concours des Prix de l’Innovation de l’AFVAC catégorie « Vétérinaire Augmenté ».