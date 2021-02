L’intelligence artificielle s’est toujours intéressée, de près ou de loin, au monde du gaming. Dès 1949, un cryptographe du nom de Claude Shannon avait en effet commencé à développer un jeu d’échecs sans joueur humain, sur ordinateur.

Aujourd’hui, les avancées technologiques, notamment l’amélioration des consoles, le cloud, la connectivité, les cartes graphiques ultra-puissantes, la réalité virtuelle, les casques et bien d’autres ont continué d’alimenter l’IA en permettant non seulement de créer une expérience encore plus immersive, mais aussi des éléments de jeux imitant le comportement et l’intelligence humaine.

Mais ces innovations sont-elles uniquement bénéfiques à l’industrie du gaming, et n’a-t-on absolument rien à craindre de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le développement des jeux vidéo ou de logiciels de casino ?

Des jeux plus intelligents grâce à l’IA

L’IA a principalement permis aux développeurs de logiciels de créer des jeux plus intelligents et d’adapter les scénarios au comportement et aux décisions prises par le joueur. Ces derniers sont beaucoup moins rigides qu’il y a à peine une dizaine d’années, ce qui permet d’obtenir une expérience de jeu unique et hautement personnalisée.

Bien que le script soit toujours utilisé pour les réponses des PNJ, les changements de réponses, notamment en fonction de la situation, sont déterminés par l’intelligence artificielle. Le but est de rendre le jeu plus réaliste.

Des jeux plus créatifs et réalistes

L’intelligence artificielle a également permis à la créativité des développeurs de s’exprimer pleinement, en augmentant leur champ des possibles. La technologie ne cessant de s’améliorer, les options et les opportunités sont infinies. L’IA donne beaucoup plus de contrôle aux développeurs, notamment en ce qui concerne la trajectoire des personnages, les mouvements qu’ils réalisent, etc.

Les jeux vidéo sont également devenus bien plus réalistes. L’IA a une incroyable capacité à améliorer nos expériences de jeu, en créant des univers immersifs et beaucoup plus fidèles à la réalité. Cela vaut également pour les casinos en ligne, qui ont profité de la rencontre de l’IA avec la réalité virtuelle pour offrir à leurs joueurs un environnement presque identique à celui d’un établissement physique, et augmenter les possibilités d’interactions avec les autres utilisateurs, même lorsque ceux-ci se trouvent de l’autre côté du globe.

Les simulations basées sur la physique et les techniques de visualisation 3D sont également une grande révolution dans l’univers du gaming. Ces technologies avancées ont donc rendu les univers virtuels plus réalistes, et offert la possibilité aux joueurs de briser la barrière de l’écran.

L’intelligence artificielle peut-elle se retourner contre les joueurs ?

Bien que l’IA apporte un vent de nouveauté salvateur à l’univers des jeux vidéo, les joueurs sont également en droit de se demander si toutes ces évolutions leur sont bien bénéfiques, et s’il ne se cache pas en réalité une face plus sombre de l’intelligence artificielle dans le gaming.

En effet, l’intelligence artificielle reposant précisément sur le principe d’apprentissage automatique, il n’est pas bon d’en insuffler en trop grande quantité dans les jeux vidéo. Cela peut rendre certains jeux ou niveaux impossibles à compléter par le joueur, car la machine le battra à chaque fois. La question se pose d’autant plus pour les logiciels de casino en ligne, la maison disposant certes d’un avantage, mais qui doit tout de même laisser la possibilité au joueur de remporter le jackpot !

Offrir trop de choix au joueur peut également avoir l’effet inverse à celui recherché par ses développeurs. Le jeu peut devenir frustrant, à mesure qu’il sera sans cesse confronté à un large panel de possibilités, retirant tout côté fun à son expérience de gaming.

L’IA et le business des jeux vidéos

Néanmoins, et utilisée de la bonne manière, il semble aujourd’hui impossible de revenir en arrière et d’arrêter l’utilisation de l’IA dans la création des jeux vidéo ou de casino de nouvelles générations. Les investisseurs ont eux aussi rapidement réalisé les opportunités de monétisation que ces innovations offrent, notamment en termes de graphisme et d’expérience de gaming avancée.

Selon Julian Togelius, professeur agrégé au département d’informatique et d’ingénierie de l’Université de New York, spécialisé dans l’intrication entre l ‘IA et les jeux vidéo, confier le contrôle à des systèmes logiciels intelligents pourrait radicalement changer notre façon de penser le jeu en lui-même. Cependant, l’élément le plus passionnant pour l’avenir du gaming n’est pas seulement le rôle artistique que joue l’IA dans le processus de développement des jeux, mais aussi la manière dont ces nouvelles technologies pourraient permettre la création d’expérience sur mesure pour chaque profil de joueur, tenant ainsi compte de préférences qui sont à la fois personnelles, mais aussi dynamiques.

De fait, on peut conclure que l’IA et le jeu vont non seulement de pair, mais sont également en parfaite symbiose. Si les nouvelles technologies ont toujours permis de créer de meilleurs jeux, la théorie des jeux a elle aussi grandement contribué à améliorer les applications pratiques de l’IA.