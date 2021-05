10 articles indispensables pour un Euro 2021 inoubliable

1. Ne manquez pas la moindre image des grands matchs

Suivez les matchs contre la Russie, le Danemark et la Finlande en direct sur le smartphone OPPO Find X3 Neo. Grâce à la longue autonomie de la batterie, vous pouvez regarder l’intégralité du match dans le train, au travail, au jardin, etc. La batterie est presque à plat ? Une recharge de cinq minutes, et hop, suivez le match et le débrief pendant quatre heures sur le même smartphone. Emportez-le partout et ne ratez pas un seul moment du match en bénéficiant d’une excellente qualité d’image et de couleur. De plus, à l’achat d’un OPPO Find X3 Neo en mai et juin, recevez en cadeau les écouteurs Enco X d’OPPO !

OPPO Find X3 Neo – Prix conseillé : 799 €