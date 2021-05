Samsung présente les tablettes Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite

Samsung lance ses dernières nouveautés en matière de tablettes : les Galaxy Tab S7 FE (Fan Edition) et Galaxy Tab A7 Lite. La Galaxy Tab S7 FE hérite des fonctions préférées de la Galaxy Tab S7, notamment un grand écran pour le divertissement, la créativité et le multitâche. Pour tous ceux et celles qui recherchent une tablette compacte pour leurs déplacements, la Galaxy Tab A7 Lite est l’option idéale.

« La demande en tablettes ne cesse de croître. Qu’il s’agisse d’étudier ou de travailler à distance, de rester en contact avec ses amis ou de se divertir, les consommateurs recherchent des appareils en phase avec leur mode de vie créatif et actif, » a constaté Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. « Nous sommes heureux d’offrir la technologie dont les gens ont besoin pour tirer le meilleur parti de chaque jour. La Galaxy Tab S7 FE et la Galaxy Tab A7 Lite sont équipées de plusieurs fonctions spécialement conçues pour répondre à ces besoins quotidiens. »

Samsung Galaxy Tab S7 FE

La Galaxy Tab S7 FE offre les fonctions les plus prisées d’une tablette à un prix abordable. Avec son grand écran de 12,4 pouces, vous pouvez profiter de vos divertissements et doper votre productivité et votre créativité. La Galaxy Tab S7 FE est livrée avec un stylet S Pen pour vous aider à exploiter au mieux son grand écran et à effectuer des tâches encore plus efficacement. Samsung Notes vous permet de convertir facilement le texte de vos notes manuscrites. Organisez vos notes avec des étiquettes automatiques et utilisez la recherche intelligente pour trouver instantanément la note dont vous avez besoin. Qu’elles soient dactylographiées ou manuscrites. Ouvrez jusqu’à trois applications à la fois grâce à la fenêtre multi-active. Surfez sur le web, prenez des notes et visionnez une vidéo en streaming, le tout sur le même écran. Utilisez App Pair pour créer votre combinaison favorite d’applis, et lancez-les encore plus rapidement dans la fenêtre multi-active.

Si vous cherchez des moyens d’améliorer encore votre productivité, la Galaxy Tab S7 FE est faite pour vous. Avec Samsung DeX et un clavier Book Cover, vous pouvez utiliser la tablette comme un ordinateur portable, transformant l’interface utilisateur en une expérience de type PC pendant que parcourez votre liste de tâches. Et grâce à la fonction second écran, vous pouvez transformer la Galaxy Tab S7 FE en un écran supplémentaire pour votre PC ou votre ordinateur portable pour abattre encore plus de travail.

Lorsque l’inspiration frappe, la Galaxy Tab S7 FE dispose des outils nécessaires pour laisser libre cours à votre créativité. Clip Studio Paint et Canva collaborent parfaitement avec le S Pen pour des dessins et des créations fluides et nets. Grâce à une période d’essai gratuite de six mois pour les nouveaux utilisateurs de Clip Studio Paint, vous pouvez vous découvrir de nouveaux talents et vous essayer à l’art numérique. Pour les amateurs de prise de notes, Noteshelf est également inclus gratuitement, de sorte que vous et votre S Pen puissiez prendre des notes détaillées qui restituent fidèlement vos pensées.

Arborant la même finition métallique épurée et élégante que la ligne Tab S7, la Galaxy Tab S7 FE se décline en quatre couleurs : Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green et Mystic Pink. Même avec un grand écran, la Galaxy Tab S7 FE présente un profil élancé et allégé, et est dotée d’une batterie puissante, de sorte que vous pouvez streamer, travailler et créer à votre guise. La Galaxy Tab S7 FE 5G sera disponible en Belgique à partir du 18 juin au prix de vente conseillé de 649,- euros.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

La Galaxy Tab A7 Lite est la tablette idéale pour les déplacements. Elle permet de profiter pleinement du contenu et des jeux à un prix abordable. L’écran de 8,7 pouces est logé dans un boîtier métallique compact et durable. Les bords fins autour de l’écran et les doubles haut-parleurs puissants avec Dolby Atmos vous immergent encore plus dans vos films, émissions et jeux préférés.

Forte d’un espace de stockage interne de 32 Go, extensible jusqu’à 1 To avec une carte MicroSD, cette tablette peut accueillir tous vos favoris. Le processeur à huit cœurs garantit une lecture fluide et rapide du contenu. Avec une batterie longue durée, un chargement rapide adaptatif de 15 W et une fonctionnalité 4G disponible en option, la Galaxy Tab A7 Lite est la tablette idéale en déplacement. Elle sera disponible en Belgique à partir du 18 juin dans les couleurs Grey et Silver au prix de vente conseillé de 169,- euros.

YouTube Premium et l’écosystème Galaxy

À l’achat de la Samsung Galaxy Tab S7 FE ou de la Galaxy Tab A7 Lite, les utilisateurs ont accès à une version d’essai gratuite de YouTube Premium, qui met à leur disposition des heures de divertissement sans publicité.

Les nouvelles tablettes Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite fonctionnent en toute transparence avec l’écosystème Galaxy, de votre smartphone à vos écouteurs. Répondez aux appels et envoyez et recevez des messages via votre compte Samsung directement sur votre tablette, même lorsque votre smartphone n’est pas à portée de main. Copiez et collez facilement du texte ou des images entre les appareils compatibles. En outre, vous pouvez passer facilement de la navigation sur votre smartphone à l’écran de votre Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite par le biais de Samsung Internet. Et si vous écoutez de la musique ou visionnez une vidéo sur votre Galaxy Tab S7 FE ou Galaxy Tab A7 Lite et que vous devez répondre à un appel sur votre smartphone, vos Galaxy Buds basculeront automatiquement sur votre autre appareil.