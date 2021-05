Qustom, une solution innovante qui libère et rend toujours plus accessible la pratique du Golf !

Oubliez les seules options du 9 ou 18 trous, Qondor offre l’opportunité à tous les golfs de proposer plus de possibilités de jeu

Pour des raisons de contraintes budgétaires ou de temps, il est souvent contraignant pour un joueur de golf d’avoir à choisir parmi seulement 2 options de parcours, 9 ou 18 trous. Pour les golfs, il est jusqu’ici difficile de proposer d’autres offres pour optimiser l’occupation des parcours, n’ayant pas de solution technologique à disposition pour contrôler le nombre de trous réellement effectués.

C’est donc pour répondre à toutes les envies de jeu et offrir plus d’options aux gestionnaires de golfs, que la startup Lilloise Qondor lance Qustom : une solution unique de paiement aux trous joués grâce à un capteur connecté Qlip accompagnant le joueur tout au long de son parcours. Une innovation déjà adoptée par les golfs de Saint-Omer, Lille Métropole, Val de Sorne et Rouen La Forêt Verte !

Des possibilités de jeu insuffisantes pour répondre à toutes les envies !

Le saviez-vous ? Sur un panel de 600 joueurs interrogés par Qondor, 73% des golfeurs déclarent ne pas jouer autant qu’ils le souhaiteraient, 83% par manque de temps et 35% pour des contraintes budgétaires. 70% d’entre eux trouvent que les seules options 9 et 18 trous ne comblent pas toutes leurs envies de jouer. Les green fees 9 trous (45€ en moyenne pour 2h de parcours) ou 18 trous (65€ en moyenne pour 4h30 de jeu) n’offrent ainsi que très peu de liberté aux pratiquants.

Nombre de situations limitent la pratique et engendrent de la frustration, pour exemples :

Si vous avez 1h de disponible pour aller au golf le midi, vous n’avez aujourd’hui que la possibilité de multiplier les séances de practice ou de putting green, et pas de faire quelques trous sur le parcours selon le temps dont vous disposez.

Vous avez payé pour jouer un 18 trous, mais vous n’avez pu réellement jouer que 12 trous en raison d’une météo changeante ou d’une contrainte familiale.

Ou comme cela arrive souvent, vous avez opté pour un 9 trous, mais vous devez vous arrêter alors que vous aviez encore le temps et l’envie de faire quelques trous supplémentaires.

Pour permettre au golf de s’adapter aux modes de vie actuels et à la numérisation des services, Qondor lance donc Qustom, une solution innovante de paiement au nombre de trous joués.

Qustom, la solution technologique pour le paiement aux trous joués !

Qustom est une solution innovante de paiement aux trous joués, qui ne nécessite aucune installation d’application sur smartphone. Avec Qustom, les golfeurs jouent comme ils veulent (4, 9, 12, 14 et même jusqu’à 18 trous) et payent ce qu’ils jouent.

Comment fonctionne Qustom ?

Pour jouer avec Qustom et être facturé au nombre de trous joués, chaque golfeur doit s’inscrire la toute première fois sur https:// www.qondor.golf . Une fois fait, il a juste besoin de décliner son identité à l’accueil de n’importe quel golf proposant Qustom pour profiter de cette innovation. Le golf lui remet un Qlip qui va être associé à son nom, via le back office de Qustom. Une fois glissé dans une des poches de son sac, le joueur peut se rendre sur le parcours pour jouer sa partie et faire le nombre de trous souhaités.

À la fin de la partie, il restitue le Qlip et est facturé automatiquement du nombre de trous joués :« Grâce au capteur, un joueur pourra s’arrêter quand il le souhaitera et ne paiera que les trous joués. On veut répondre aux attentes des passionnés de golf qui veulent pouvoir jouer un nombre de trous en fonction du temps ou du budget qu’ils ont », explique Benoit Lesur, CEO de Qondor.

Une solution génératrice de revenus, qui a déjà conquis plusieurs golfs !

Qustom est une source puissante de revenus complémentaires pour les golfs : il permet notamment de valoriser les créneaux sous-utilisés, de disposer d’indicateurs inconnus à ce jour tels que le nombre moyen de trous joués, la durée moyenne de session, le temps moyen joué par trou, etc.. pour permettre à chaque golf d’adapter comme il le souhaite sa stratégie et offres commerciales.

A peine lancé, 4 golfs se sont dotés de la solution Qustom : Golf de Saint Omer (Pas de Calais), Golf de Lille Métropole (Nord), Golf du Val de Sorne (Jura) et Golf de Rouen La Forêt Verte (Seine-Maritime) et d’autres encore se montrent intéressés par cette solution innovante et accessible : « La solution QUSTOM Pay As you Golf, est une innovation intéressante pour toucher une nouvelle typologie de golfeur et proposer un nouveau service à nos visiteurs Green fee. Cette solution est un outil supplémentaire pour remplir nos parcours » confirme Roger Mortier, Directeur de l’Aa Saint-Omer Golf Club.

Bénéficiant d’un regain d’intérêt actuel avec la crise sanitaire, le golf est une industrie qui génère chaque année, pas moins de 200 millions d’euros de droits de jeu en France et 2 milliards d’euros en Europe. Avec l’offre Qustom, Qondor ambitionne de capter d’ici 3 ans, 5% du volume en France pour un chiffre d’affaires annuel estimé à 10 millions d’euros. Par ailleurs, l’entreprise prévoit le lancement prochain de 2 autres offres pour libérer et accélérer toujours plus la pratique du golf.

À propos de Qondor :

Créée début 2021 par Benoit Lesur et Antoine Durand, la startup des Hauts-de-France Qondor, a pour ambition d’optimiser la pratique du golf en créant l’Explorience Golfique : celle-ci a pour objectif de réconcilier l’expérience vécue des golfeurs avec les enjeux d’exploitation des golfs, et l’ADN de ce sport ancestral en combinant technologie et analyse des besoins des utilisateurs.

De nombreux services innovants vont être développés, à destination des golfs et pour les joueurs, par Qondor dont Qustom, solution de paiement aux trous joués, est le 1er étage de la fusée. Qondor bénéficie du soutien de nombreux acteurs, parmi lesquels Hodéfi, Région Hauts de France, HDFID, Euratechnologies, Vivalley (Cluster Sport), BPI, CCI Grand Lille, Réseau Entreprendre Nord, La Frenchtech & CROS.