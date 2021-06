Legacio : Notre avis sur ce nouveau service belge de “Testament en ligne”.

Il est grand temps de rédiger mon testament !

Je vais rassurer tout le monde, non, je ne suis pas mourant, ou pas à ma connaissance en tout cas. Ce titre aguicheur met en lumière le fait qu’il est possible de compléter son testament alors que nous sommes jeunes (même si, dans mon cas, cette affirmation est trompeuse) et en bonne santé.

Quand le vénéré créateur de Tinynews m’a proposé de tester un site qui aide à la rédaction de testament, j’ai d’abord été réticent, un peu comme si y penser ou en parler portait la poisse totale. On devient testeur et reviewer par passion, pour essayer des produits tendances et utiles, mais pas pour penser à sa mort.

Après avoir parcouru le site de Legacio, j’y ai lu que “rédiger son testament prenait moins de quinze minutes” ! J’avoue que passer un petit quart d’heure à me plonger dans la perspective de ma mort ne m’a pas empêché de vivre, loin de là. J’ai donc finalement accepté le test en me disant que c’était une excellente occasion de m’adonner à cet exercice aussi utile que nécessaire.

Cette fois-ci et contrairement à mes autres tests, j’ai décidé de me laisser porter par la simplicité promise de Legacio et de ne prendre aucun renseignement préalablement. Je me suis inscrit sur Legacio comme un « touriste » sans connaissance, juste en sachant ce que je souhaitais comme dernières volontés.

Le principe de Legacio

Remplir son testament sur Legacio s’effectue en plusieurs étapes, à savoir :

Remplir un questionnaire en ligne en moins de 15 minutes;

Valider celui-ci pour qu’il soit revu par l’un des experts juristes de Legacio;

Organiser un rendez-vous téléphonique avec un juriste afin de confirmer les données et valider que le projet de testament répond à nos attentes.

Tout cela parait très simple, mais est-ce vraiment le cas ? Quel suspens !

Première étape, remplir le questionnaire en ligne

Le questionnaire contient cinq catégories :

Les données personnelles;

Les tuteurs et gardiens;

L’inventaire;

Le partage de la succession;

Les biens affectifs.

Théoriquement, répondre à ces questions prend moins d’un quart d’heure. En prenant mon temps, en 12 minutes, c’était bouclé. C’est vrai qu’étant seul (ou plutôt ne vivant pas avec ma compagne), avec un enfant unique et un patrimoine limité, le dossier était rapidement complété.

Le site est sobre, simple d’utilisation et fonctionnel. Même les moins geek (et les personnes plus âgées) d’entre vous s’en sortiront sans encombre. Des indications nous aident à remplir les questions les plus compliquées. Cependant, je trouve qu’à certains endroits, cela manque de précision. Toutefois, lors de notre excellent entretien téléphonique avec les créateurs de la société, ceux-ci m’ont affirmés que des compléments d’information étaient en cours de rédaction par des juristes et qu’ils seraient bientôt disponibles.

En terminant le questionnaire, j’ai ressenti une légère frustration car je n’avais pas trouvé le moyen d’indiquer le « souhait » qui me tenait à cœur. Là aussi, on m’a confirmé que, comme le site venait d’être lancé, les remarques des clients allaient être prises en compte et des améliorations allaient y être apportées.

Après avoir validé le questionnaire, je reçu un e-mail me demandant de prendre un rendez-vous téléphonique avec un expert juriste de Legacio pour la seconde étape. Le rendez-vous a été pris quelques jours plus tard.

Un être humain au téléphone !

Comme lors d’un rendez-vous avec son banquier qui essaye toujours de nous refourguer n’importe quel nouveau produit indispensable (aux yeux du banquier) mais inutile (pour nous), je pensais que cet entretien était un traquenard pour me vendre des options supplémentaires. Et bien non ! Après avoir validé avec le juriste toutes mes données personnelles, j’ai pu édicter le fameux « souhait » que je voulais ajouter.

Alors que je pensais, à tort, que remplir un testament me plongerait dans des pensées sombres, je me suis finalement pris au jeu et me suis confié au juriste tel un participant de téléréalité au confessionnal. Dans mon testament, je voulais m’assurer que mes biens allaient revenir à mon fils unique mais surtout que sa mère (avec qui je suis séparé depuis plus de 10 ans) n’ai la jouissance de rien (c’est-à-dire aucun droit sur mes deux biens immobiliers). Le juriste a pris note pour l’ajouter dans la version finale de mon testament.

Il m’a également présenté, en quelques mots, les options payantes (sans forcer la vente), que je vous conseille et qui sont, pour la modique somme de 50€, d’effectuer un enregistrement chez un notaire et, ensuite, pour 10€ par an, modifier votre testament autant de fois que vous le désirez, et ceci, toujours avec l’aide d’un expert juriste.

Comme me l’ont dit les créateurs de Legacio, leur travail n’est pas de conseiller LE meilleur choix, mais de proposer TOUTES les possibilités et à nous de décider ce qui nous convient le mieux. J’aime beaucoup cette approche.

A qui s’adresse Legacio ?

Pour François, un des fondateurs, Legacio s’adresse aux personnes âgées de 40 à 65 ans, qui veulent écrire un testament car ils ne sont pas d’accord avec la dévolution légale (expression trop cool, facilement plaçable en soirée et qui signifie « ce qui est prévu par la loi »).

Je dirais plutôt que Legacio s’adresse aux personnes de plus de 20 ans qui désirent remplir un testament et qui préfèrent être rassurés sur le contenu de celui-ci plutôt qu’être dans le doute en remplissant un formulaire sur Internet.

La concurrence

Il n’existe pas de concurrence directe à Legacio, mais des concurrents indirects. D’une part, les notaires, qui coûtent beaucoup plus chers (de 200€ à 450€) et, de l’autre les formulaires en ligne gratuits sans conseils ou les formulaires assistés (textuellement mais sans contact téléphonique) qui coutent 10€. Bref, pour 90€ vous avez pratiquement le meilleur des deux mondes, accompagné d’un formulaire en ligne validé et complété par un expert juriste.

Le prix

Quand j’ai lu le résultat de mon testament et sa simplicité, je me suis dit que ça valait 10€ plutôt que 90€. Mais, après avoir repensé à la discussion avec l’expert juriste, de lui avoir posé toutes mes questions, validé mon « souhait », écouté toutes les possibilités testamentaires, je trouve que les 90€ sont justifiés (ça m’aurait coûté beaucoup plus cher et pris plus de temps chez un notaire). Grâce à Legacio, je peux enfin mourir l’esprit tranquille … mais pas tout de suite je l’espère.

Allez, je vous laisse, je me demande si je ne vais finalement pas léguer quelques objets connectés testés ici chez nos plus fidèles lecteurs.

Legacio 90 € 8.8 Ergonomie du site 8.5/10

















Contact téléphonique 9.0/10

















Qualité du conseil 9.0/10

















Pros Simplicité

Possibilités testamentaires expliquées et vulgarisées par un juriste expert

Explications complètes pour que le testament soit légalement valables

Améliorations du site annoncées Cons Il faut penser à sa mort, mais pour le bien être des personnes qu’on aime … et se protéger de ceux qu’on n’aime pas

Pas encore de zone où indiquer de souhait particulier, mais ce champ devrait rapidement apparaître sur Legacio