Hello Birdie, l’appli de tous les golfeurs pour prendre le contrôle du parcours!

Votre caddie virtuel évolue : toujours plus de fonctions intelligentes (IA) pour préparer et appliquer une stratégie de jeu adaptée à votre niveau

Pour tous les golfeurs amateurs qui rêvent de disposer d’un caddie à leurs côtés pour les aider à faire les bons choix sur un parcours, la startup parisienne Hello Birdie a créé une app sur la planification de votre jeu. Basée sur l’Intelligence Artificielle, elle permet à chaque joueur de préparer son parcours avec un cadet virtuel qui évolue dans le temps comme le ferait un cadet pro avec son joueur. Une fois sur le parcours, le joueur peut alors dérouler une stratégie adaptée à son niveau du moment pour mettre toutes les chances de réussite de son côté.

En constante évolution, l’application Hello Birdie intègre aujourd’hui de nouvelles fonctions innovantes pour s’adapter en temps réel encore plus aux différents golfeurs et aux variétés des situations de jeu: un compagnon devenu presque indispensable pour performer sur les greens !

Gestion de risques

Hello Birdie apporte désormais la notion de gestion de risques. Lors de la création d’un plan de jeu, l’app sélectionne pour chaque trou une stratégie plus ou moins agressive. Ce choix apporte le meilleur compromis entre les risques pris club à la main et la récompense à laquelle on pourrait s’attendre sur la carte de score ! Pour chaque trou, le joueur peut alors ajuster cette intention de jeu de manière plus “agressive” ou plus “conservatrice”. Dans le premier cas, cela permet d’aller chercher une performance sur un trou, quitte à ressortir avec un triple bogey, alors que l’approche conservatrice permet de protéger une carte de score en évitant les éventuelles sorties de pistes !

“Hello Birdie me permet d’avoir une stratégie de jeu en parfaite adéquation avec mes points forts du moment. Le plan de jeu m’apporte une vraie sérénité sur le parcours”

Hugo Arribat-Jacquelin – PGA France – Joueur sur le Circuit ProGolf Tour

Un caddie à l’écoute du joueur

Le joueur peut désormais imposer ses préférences de jeu à son caddie : ces paramètres peuvent s’ajuster dans l’app de manière distincte pour chaque trou :

Choisir le club de départ

Ajuster l’objectif du trou

Après chaque ajustement, le joueur visualise en temps réel et en sur-impression du parcours, l’impact sur les zones de layup et la séquence de club à jouer.

Les statistiques prédictives s’affichent sous forme de camemberts et permettent instantanément au joueur d’évaluer le risque ou l’opportunité d’atteindre un score compte tenu de l’option de jeu retenue.

“Les joueurs ont tendance à avoir des clubs favoris dont les chances de réussite sont assez similaires à la sélection auto de l’I.A. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux golfeurs de choisir l’une des meilleures stratégies tout en gardant une confiance maximale.”

Damien Cuillery – Président & co-fondateur de Hello Birdie

Live caddie

Une fois sur le parcours, le Live Caddie prend le relais de la planification de jeu en fonction de la situation réelle dans laquelle se trouve le golfeur : depuis le lie sur lequel repose la balle jusqu’à l’impact météorologique ! Son algorithme a été amélioré pour mieux prendre en compte les différentes options qui s’offrent au joueur : un coup de recentrage, ou un plein coup jusqu’au prochain layup, ou voire même lorsque cela s’avère opportun “sauter” la zone de layup suivante pour éviter de perdre inutilement un coup. Le choix du club pour attaquer un green depuis le rough a également été revu. Enfin, de nombreux ajustements graphiques accompagnent cette version pour permettre une lecture beaucoup plus rapide lorsque le golfeur est sur le parcours.

Toutes ces nouveautés proposées par Hello Birdie viennent en complément du Dashboard – annoncé plus tôt en Mars – qui présente aux amateurs des indicateurs de performance qui n’étaient alors réservés qu’aux pros (nombreuses données chiffrées et visuelles dans chaque compartiment de jeu : départs, pleins coups, approches, putting…).

Disponibilité et accès

Hello Birdie Golf est une application disponible sur l’App Store d’Apple. Elle fonctionne sur iPhone et Apple Watch (prochainement sur Android) et ne nécessite aucun appareil connecté complémentaire. Elle fonctionne sur l’ensemble des parcours dans le monde (environ 40.000) et est disponible en 5 langues : français, anglais, allemand, espagnol et italien. Près de 100.000 joueurs l’ont déjà adopté sur les parcours.