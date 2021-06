L’appli Petit BamBou rend la méditation accessible aux jeunes enfants

Méditer à partir de 4 ans

L’application de méditation Petit BamBou propose dès aujourd’hui un programme spécial destiné aux enfants de 4 à 7 ans. Il s’articule autour de 12 séances, relatant un voyage par une histoire animée (vidéo) et un exercice de méditation sous la forme d’une aventure (séance audio). Ces histoires ludiques et très accessibles que les enfants découvrent avec leurs parents proposent des exercices d’initiation progressive à la méditation. Elles sont adaptées à leur âge, brèves (entre 4 et 7 minutes), avec des termes bien choisis et des animations pédagogiques ou amusantes. Chaque récit interprété en dessin animé est également accompagné d’un message de sagesse (qui s’adresse tout autant aux adultes).

Benjamin Blasco, cofondateur de Petit BamBou, la plus importante application de méditation en Europe, explique : “Amener les enfants de 4 ans à pratiquer la méditation semble compliqué, mais nous prouvons que ce n’est pas le cas. Cette application donne aux parents la possibilité, avec leurs enfants, de s’initier à la méditation de façon ludique. Nous avons déjà un programme pour adolescents et pour enfants de 5 à 12 ans, c’est pourquoi nous sommes officiellement considérés comme la meilleure application pour méditer avec des enfants**. Il faut aussi savoir que les leçons de méditation par le biais de notre application électronique sont intégrées dans la routine quotidienne de plusieurs milliers d’écoles en France.”

Méditation en classe

“Introduire la méditation dès le jeune âge est une excellente idée. De nos jours, les enfants sont appelés à assimiler une multitude d’informations, ce qui leur cause plus de stress. Bien sûr, ils ne connaissent pas encore leurs limites. Mais en commençant à méditer dès leur jeune âge, ils sauront davantage appréhender leurs émotions et le comportement d’autrui”, poursuit Benjamin Blasco.

Selon le professeur neurologue Steven Laureys, qui dirige le centre du cerveau au CHU de Liège et l’unité de recherches GIGA Consciousness et Coma Science Group de l’Université de Liège, de récentes études scientifiques ont montré que la méditation et l’entraînement à la pleine conscience à l’école stimulaient le développement cérébral (plasticité neuronale) et améliorait le contrôle cognitif chez les enfants.**D’ailleurs, lui et sa famille sont de fervents utilisateurs de l’application Petit BamBou : du petit Louis de 4 ans jusqu’à Clara, étudiante en sociologie de 22 ans, en passant par l’adolescent Matias, tous connaissent et apprécient les séances de méditation guidée de Petit BamBou.

L’auteur du Guide pratique de méditation ‘La méditation, c’est bon pour le cerveau’ plaide pour accorder dans l’enseignement belge une place à la méditation : “Depuis la Seconde Guerre mondiale, tous les enfants ont des cours d’éducation physique. Pourquoi ne pas faire de même avec le bien-être mental ? Aucun de mes 5 enfants n’a appris comment s’écouter soi-même, ni à réagir dans les relations avec autrui. Je pense que d’ici deux générations, on se demandera avec étonnement pourquoi n’y avoir pas songé plus tôt. Je ne dis évidemment pas que cela permettra de tout résoudre, mais ce serait au moins un premier pas dans la bonne direction.”

En Belgique, des enseignants et des établissements sont déjà ouverts à des programmes de méditation en classe. L’épouse de Steven Laureys, Vanessa Charland, psychologue et enseignante de pleine conscience pour de jeunes enfants à Liège, a remarqué un effet positif dès la première séance : “Les enfants sont plus attentifs en classe et parviennent à mieux gérer leurs émotions et leurs relations avec les autres écoliers. Ils sont plus calmes et le restent plus longtemps. Au début, certains étaient timides, d’autres moqueurs, mais dès la 2e séance, tous se sont sentis à l’aise.”

Petit BamBou est une excellente solution pour rendre la méditation plus accessible à l’école. L’application propose après la première séance un e-book gratuit pour le programme destiné aux 4 à 7 ans, donnant aux parents et aux enseignants des conseils pour méditer ainsi que des explications sur le programme.

Les enseignants peuvent demander à obtenir gratuitement un code pour essayer le programme complet avec leurs élèves, en envoyant simplement un courriel à l’adresse marine.ecole@petitbambou.com. À titre de complément, les 5 premières séances du programme pour enfants de 5 à 12 ans sont mises gratuitement à disposition dans un module d’initiation.

Conseils de méditation pour les enfants

Les experts de Petit BamBou dispensent quelques conseils simples pour essayer la méditation avec de jeunes enfants :

Choisissez un moment bien précis de la journée, par exemple le matin, après le repas du soir ou avant d’aller dormir, et essayez de vous y tenir pour les séances ultérieures.

Si l’enfant vous interroge pendant la séance, répondez-lui d’une voix douce.

Expliquez qu’il n’y a pas de bonne ni de mauvaise manière de pratiquer la méditation.

Prenez le temps de parler après la séance. Exposez à l’enfant votre sentiment et demandez-lui de vous dire ce qu’il a ressenti.

Cliquez ici pour obtenir plus d’informations sur les programmes de méditation de Petit BamBou. L’application est disponible dans l’App store et sur Google Play.