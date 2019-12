Comment bien choisir son matelas en 2019 ?

Qui ne s’est jamais arraché les cheveux face à la multitude de choix alors qu’il voulait juste acheter un bon matelas ? Matelas en latex ou à mousse polyuréthane, à ressorts ensachés ou non, c’est difficile. L’important est de savoir si le produit sera adapté à vos envies et vos besoins. Dans cet article, nous allons vous donner quelques pistes.

Tout dépend de la position dans laquelle vous dormez

Pour bien choisir son matelas, vous devez prendre en compte la position dans laquelle vous dormez. En effet, si vous dormez sur le dos ou sur le côté, vous aurez tendance à privilégier un soutien ferme ainsi qu’un accueil moelleux.

Cela permettra à vos parties saillantes de votre corps (épaules, hanches) de rentrer un peu dans le matelas et donc de garder un bon alignement de la colonne vertébrale.

En revanche, si vous dormez sur le ventre, vous aurez besoin de plus de fermeté pour éviter d’être cambré une fois allongé. Pour cela, nous vous proposons un large choix de matelas qui correspond à chaque situation avec les matelas Hypnia.

L’indépendance de couchage

L’indépendance de couchage est un élément que l’on oublie souvent lors du choix d’un matelas alors que c’est un critère primordial pour bien dormir. Il faut dire, qu’en moyenne, nous nous retournons 40 fois par nuits, donc ça fait potentiellement 40 micro-réveils…

Dans un matelas, c’est la partie interne (la suspension) qui définit l’indépendance de couchage. Il n’est aujourd’hui plus nécessaire de faire lit séparé pour bien dormir à deux.

La première des questions à se poser concernant l’indépendance de couchage est la dimension de votre lit. Si votre chambre vous le permet, privilégiez les grandes largeurs. Les études ont montré que plus vous avez d’espace, plus votre sommeil sera de qualité.

Mal de dos, vous pouvez tout prendre…enfin presque

Pour lutter contre le mal de dos, il n’existe pas de technologie de matelas supérieure à une autre. Qu’il s’agisse d’un matelas en mousse, en latex, à ressorts ou encore à mémoire de forme, toutes les technologies peuvent être employées.

C’est avant tout la qualité des couches composant le matelas qui aura un impact sur les douleurs du dos et la sensation de bien-être. Pour prévenir du mal de dos, vous pouvez cliquer sur le lien suivant et en savoir plus ici.

Selon une spécialiste “le dos ne doit pas fournir d’efforts pour maintenir la position allongée et la courbure cervicale doit être respectée. Pas question, donc, de multiplier les oreillers. Il suffit que le creux de la nuque soit comblé” vous savez ce qui reste à faire.