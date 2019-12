La cigarette électronique, moins dangereuse que la cigarette ?

Depuis quelques années maintenant, la cigarette électronique est définitivement entré dans les mœurs. Pour autant, certains s’interrogent encore sur l’éventuel danger qu’elle représente pour la santé, et d’autres se demandent si elle est moins dangereuse qu’une cigarette.

Vapoter pour arrêter de fumer ?

On entend ça depuis longtemps et c’est l’argument principal des défenseurs de la cigarette électronique. Vapoter serait moins dangereux pour la santé que le tabac et permettrait de réduire, voire d’arrêter totalement de fumer.

En 2015, une étude américaine abondait même dans ce sens. Ainsi, sur 1242 fumeurs étudiés, 224 soit 18% étaient parvenus à arrêter de fumer pendant au moins 6 mois après avoir commencé à utiliser une e-cigarette.

Mais cette conclusion a été totalement contredite un an plus tard. Car une seconde étude montrait à l’inverse que l’utilisation de la cigarette électronique compromettait les chances de se sevrer du tabac. Alors qui croire ?

Que contient la vapeur de cigarette électronique?

La cigarette électronique n’a de commun avec son homologue classique que le nom et la gestuelle. À la différence des cigarettes, elle ne contient pas de tabac, n’a pas de combustion et ne crée pas de fumée.

Elle permet d’inhaler de la vapeur obtenue par chauffage d’un liquide composé principalement de propylène glycol, de glycérol, d’arômes et, le plus souvent, de nicotine. Pour en savoir plus sur ce liquide, rendez-vous sur le site eliquidandco.com.

Comment bien choisir sa première e-cigarette?

Afin de pouvoir tester les différents produits et d’être bien conseillés, nous vous recommandons vivement de ne pas faire votre premier choix sur Internet, mais de consulter les spécialistes de différents vap-shops afin d’avoir un avis éclairé. Parlez-en également à votre médecin ou à un spécialiste.

Ces produits évoluent constamment. Ils nécessitent un entretien, des pièces de rechange et des liquides de recharge autorisés. Il convient donc de trouver un revendeur compétent avec qui vous avez le feeling. Pour mieux se renseigner, vous pouvez en savoir plus ici.

Mais attention, le meilleur moyen d’éviter les risques associés à la consommation de tabac ou même du vapotage est évidemment de tout stopper. Il n’y a pas de meilleures alternatives.