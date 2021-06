Alienware inaugure une toute nouvelle gamme de portables de gaming ainsi qu’une initiative Good in Gaming

Refroidissement amélioré

La chaleur est l’ennemie du gamer. Les solutions de refroidissement qui existent actuellement sur le marché posent un dilemme aux fabricants de PC, les obligeant immanquablement à consentir des compromis. Pour donner naissance à ces tout nouveaux portables de jeux 15 et 17”, Alienware n’a ménagé aucun effort en vue de résoudre ce problème à l’aide de nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes de conception.

Alienware a développé une nouvelle génération de sa technologie de refroidissement Cryo-TechTM : Element 31 est un matériau d’isolation thermique unique en son genre (alliage gallium-silicium liquide). Ce matériau est inséré entre le processeur et les éléments thermiques afin d’évacuer la chaleur et d’éviter les pics de température interne qui risquent d’influencer les performances du système. Il permet à la série X d’améliorer sa résistance thermique de 25%. Couplé à la fonction HyperEfficient Voltage Regulation (synonyme de meilleures performances lors de longues phases de jeu), au nouveau Alienware Quad Fan (pour une meilleure répartition de l’air) et à la technologie de contrôle Smart Fan, il garantit au joueur de ne pas voir la chaleur influencer ses performances de jeu.

Des performances supérieures paramétrables

Les tout nouveaux portables de gaming peuvent en outre compter sur les potentiels technologiques les plus récents, pour des performances inégalées. Mentionnons tout d’abord la onzième génération de processeurs mobiles Intel® Core™, série H, et les processeurs graphiques pour portables NVIDIA GeForce, série RTX 30 – en ce compris le modèle 3080. Les Alienware x15 et x17 développent une puissance graphique maximale atteignant respectivement 110 watts et 165 watts. Les jeux prennent vie à l’écran (depuis un Full HD 360 Hz jusqu’au 4K-UHD HDR400) grâce au DirectX Raytracing.

Chaque joueur est unique. Chaque jeu est unique. Voilà pourquoi le joueur peut paramétrer une sorte de limitation en mode régulation de vitesse afin de surveiller la température du processeur par le biais d’une fonction de déport TCC (Thermal Control Circuit offset). Ce faisant, un utilisateur peut se livrer au jeu (ou travailler) tandis que la température système/processeur demeure dans les limites de la plage de tolérance définie. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi cinq “Tailored Power States” selon leurs besoins: Full Speed (qui leur procure une puissance maximale), Mode Performance (qui donne la priorité au graphisme), Mode Equilibre (symétrie CPU-GPU), Mode Economie de batterie (priorité à une température réduite) et Mode Silencieux (priorité à l’acoustique).

Tous les portables de la gamme X sont en outre dotés d’une caméra Windows Hello IR qui permet aux joueurs de s’identifier rapidement pour accéder à des jeux à l’aide d’une reconnaissance biométrique du visage.

Design affiné

En plus des performances affichées, la gamme Alienware X se distingue par l’élégance de son design. Les appareils de la série X ont joliment été dessinés, s’inspirant du design Alienware Legend 2.0 raffiné. La silhouette des portables gagne en fluidité grâce aux contours arrondis de leurs angles. L’éclairage subtil des composants essentiels leur confère une apparence encore plus élégante et attrayante. Le choix d’un format ultra-mince permet au modèle x17 de ne pas dépasser 20,9 mm en épaisseur tandis que le modèle x15 se contente même de 15,9 mm. Il ne s’agit donc pas là uniquement de l’Alienware le plus mince qui ait jamais vu le jour mais également du portable de gaming 15” de moins de 16 mm le plus puissant au monde. Autre caractéristique intéressante pour quiconque se déplace fréquemment: le premier adaptateur électrique Alienware 240W hérite lui aussi d’un format miniature et léger, de quoi faciliter le jeu itinérant.

L’initiative Good in Gaming

L’e-sport a gagné énormément de terrain ces dix dernières années. Ce qui fut jadis un sport méconnu a procuré, l’année dernière, pas moins de 18,6 milliards d’heures de contenus à des spectateurs toujours plus nombreux. On s’attend à ce que ce nouveau secteur du loisir franchisse le cap du milliard de dollars de revenus cette année. Il est également source de nouveaux emplois, non seulement dans les rangs des joueurs et des entraîneurs, mais également parmi les ingénieurs d’applis, les créateurs de contenus, les analystes de données, les concepteurs de jeux, les spécialistes des réseaux sociaux, etc.

Depuis dix ans, Alienware, allié à Team Liduid, en est l’une des forces motrices. Afin de favoriser encore davantage l’inclusion et permettre à tous ceux et toutes celles qui désirent s’adonner aux jeux de se sentir chez eux dans la communauté du gaming, Alienware et Team Liquid dévoilent aujourd’hui l’initiative Goog in Gaming. Le but est d’offrir un large éventail de possibilités à de jeunes joueurs, notamment du mentorat, des bourses et des stages. Ces ressources les aideront à progresser, notamment en leur donnant accès à de précieux contacts, opportunités et ressources, en particulier dans le monde bien souvent fermé de l’e-sport et de la communauté du gaming en général. Alienware et Team Liquid préparent également une série d’événements Web qui seront ouverts à tous. Good in Gaming s’alignera par ailleurs sur les principes fondamentaux de l’enseignement collectif, de la responsabilisation et des compétitions cordiales.

Prix et disponibilité